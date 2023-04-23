В поисках образа: как проходит репетиция участников проекта "Apsny-Star"
© Sputnik / Томас Тхайцук Второй концерт "Apsny-Star”
© Sputnik / Томас Тхайцук
Третий концерт музыкального проекта "Apsny-Star" пройдет в Абхазской госфилармонии в понедельник, 24 апреля.
О том, как проходят репетиции участников проекта "Apsny-Star", с какими сложностями они сталкиваются и что им мешает уснуть, как с начинающими артистами работают их наставники и что вдохновляет певцов, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Творческий толчок
В Госфилармонии вовсю готовятся к третьему концерту музыкального проекта "Apsny-Star", возродившегося после десятилетнего перерыва. Не успел я пройти за кулисы, как ко мне подошел парень и попросил его толкнуть в спину. Дело не хитрое и отказывать в такой необычной просьбе не стал.
Впервые за все время работы в журналистике, я толкнул человека, хотя было не мало ситуаций, когда мне, действительно, хотелось это сделать.
"Можно со всей силой", - напутствовал мне молодой артист. Не знаю, насколько удачно я безнаказанно применил силу, но тот парень, изображая едва устоявшего на ногах человека, "подлетел" к микрофону и запел известный во всем мире энергичный хит.
Минутой позже выяснилось, что певец придумывал сюжет для своего выступления, по которому он во время ссоры с девушкой и после того, как она его толкнула, выражает свои чувства в песне. Режиссер проекта Теймураз Квеквескири не одобрил такой сценарий, объяснив это тем, что история не вяжется со смыслом композиции. Стали искать другие варианты.
29 марта, 13:37
Как рассказал продюсер "Apsny-Star" Анри Гунба, на третьем концерте "ставку" делают на номера участников с элементами театрализованного шоу.
"Если первый концерт был презентацией участников, а ко второму концерту они успели поработать с наставниками над вокалом, то сейчас делаем упор на номера. То есть они будут показывать артистическую свою часть в рамках выступления", - отметил Гунба и выразил уверенность в том, что зритель это оценит.
Участница проекта Лола Колбая в команде наставника Ильды Кучуберия. Девушка отметила, что на следующем концерте она выступит с песней из репертуара Сати Какубава на абхазском языке и призналась, что перед каждым выходом на сцену сильно волнуется.
Для того чтобы справиться с переживаниями и эмоциональное состояние не повлияло на выступление, перед выходом на сцену она делает глубокий вдох и выдох. Это, по ее словам, помогает успокоиться.
"Каждый артист волнуется перед выступлением. Иногда это влияет на исполнение. За ночь до концерта вообще не спится. Легче становится лишь когда начинаю петь", - поделилась она и добавила, что в проекте "Apsny-Star" видит хорошую возможность для профессионального роста.
Самвел Миракян из команды Саиды Агрба на третьем концерте проекта он исполнит песню на абхазском языке военных лет. Репертуар Самвел выбрал сам и на это у него были веские причины.
По рассказу молодого артиста, его отец Артур Миракян погиб в Отечественной войне народа Абхазии и этой песней он намерен отдать дань памяти всем, кто сложил головы за свою Родину.
"Исполняя эту песню, я чувствую гордость за страну, отца, за победу и людей, на которых молодежь может равняться. Если завтра я смогу передать зрителям все что я чувствую, буду безумно рад", - сказал Самвел.
Что касается абхазского языка, уточнил Миракян, он активно его изучает и тратит много времени, работая над произношением. В этом ему помогает наставник, а также были полезными знания, полученные в Сухумском музыкальном училище.
По словам Самвела, музыкальное училище он окончил четыре года назад и за все эти годы у него не было возможности проявить себя на большой сцене. Он надеется, что "Apsny-Star" откроет ему двери в профессиональный творческий мир.
"Одно дело отучиться и петь в ресторанах, на свадьбах, но это не творчество. Хочется развиваться, становится лучше, и проект нам такую возможность дает. Спасибо организаторам", - подчеркнул певец.
Самое интересное еще впереди
Представители команд, присутствовавших на репетиции, в веселом расположении духа дожидались своей очереди в коридоре филармонии. Начинающие артисты отметили в беседе с корреспондентом Sputnik, что вне сцены соперничества между ними нет. Более того, многие из них были знакомы еще до проекта.
"Конкуренция только на сцене и это здоровая конкуренция. У нас никогда не возникало неприятных инцидентов между участниками. Напротив, всегда готовы помочь", - сказал Астамур Вартанов.
Участник "Apsny-Star" Адгур Лазария признался, что на третьем концерте проекта решил кардинально сменить привычный ему музыкальный жанр, что было для него непростым решением. Он выйдет на сцену с рок-композицией. Раньше он в основном читал рэп, хип-хоп, R'n'B.
"Эмоционально это для меня сложное направление. Придется полностью выложиться. Я меломан и люблю экспериментировать с резко отличающимися друг от друга музыкальными жанрами", - поделился он.
Поиском подходящего жанра и образа певцы занимаются совместно со своими наставниками. Как рассказала Ильда Кучуберия, на третьем концерте большинство ее подопечных будут петь на абхазском языке и немного танцевать.
При этом она не скрывает, что старается вывести молодые дарования из зоны творческого комфорта. Она уверена, что это способствует их профессиональному развитию и помогает овладеть новыми навыками.
"Например, Астамуру Вартанаву я дала песню, которую он сам никогда не выбрал бы. Он привык больше петь в академическом стиле, а здесь совершенно другой жанр, которому он долго сопротивлялся, но я тоже упрямая и добилась своего. Сейчас я вижу, что у него получилось и ему удалось выйти на новый уровень", - поделилась наблюдениями Кучуберия.
Кастинг второго сезона "Apsny-Star" пройдет в филармонии 30 апреля. Продюсер Анри Гунба подчеркнул, что в финальной части проекта жюри будет строже и более детально разбирать выступления участников. Он уверен, что самое интересное еще впереди.
"Скорее всего, сюрпризы для зрителей мы прибережем на третий сезон. Участники, которые пройдут, будут проявлять себя уже совсем по-другому. У нас есть определенные идеи, задумки. Следующей осенью-зимой будет намного интереснее", - заявил Гунба и добавил, что бюджет проекта пока не позволяет воплощать в жизнь все идеи, но спонсоры стараются их в этом поддерживать.
Продюсер также отметил, что реализация подобного проекта в Абхазии - задача не из легких. Зачастую организаторы сталкиваются с нехваткой специалистов в разных областях, но на помощь всегда приходят уже проверенные люди с нужными знаниями, с которыми "Apsny-Star" создавался еще десять лет назад.
Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.
Главный приз проекта – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.