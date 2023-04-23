https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/v-poiskakh-obraza-kak-prokhodit-repetitsiya-uchastnikov-proekta-apsny-star-1045407830.html

В поисках образа: как проходит репетиция участников проекта "Apsny-Star"

В поисках образа: как проходит репетиция участников проекта "Apsny-Star"

Третий концерт музыкального проекта "Apsny-Star" пройдет в Абхазской госфилармонии в понедельник, 24 апреля. 23.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-23T20:35+0300

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О том, как проходят репетиции участников проекта "Apsny-Star", с какими сложностями они сталкиваются и что им мешает уснуть, как с начинающими артистами работают их наставники и что вдохновляет певцов, читайте в материале корреспондента Sputnik.Творческий толчокВ Госфилармонии вовсю готовятся к третьему концерту музыкального проекта "Apsny-Star", возродившегося после десятилетнего перерыва. Не успел я пройти за кулисы, как ко мне подошел парень и попросил его толкнуть в спину. Дело не хитрое и отказывать в такой необычной просьбе не стал.Впервые за все время работы в журналистике, я толкнул человека, хотя было не мало ситуаций, когда мне, действительно, хотелось это сделать.Минутой позже выяснилось, что певец придумывал сюжет для своего выступления, по которому он во время ссоры с девушкой и после того, как она его толкнула, выражает свои чувства в песне. Режиссер проекта Теймураз Квеквескири не одобрил такой сценарий, объяснив это тем, что история не вяжется со смыслом композиции. Стали искать другие варианты.Как рассказал продюсер "Apsny-Star" Анри Гунба, на третьем концерте "ставку" делают на номера участников с элементами театрализованного шоу.Участница проекта Лола Колбая в команде наставника Ильды Кучуберия. Девушка отметила, что на следующем концерте она выступит с песней из репертуара Сати Какубава на абхазском языке и призналась, что перед каждым выходом на сцену сильно волнуется.Для того чтобы справиться с переживаниями и эмоциональное состояние не повлияло на выступление, перед выходом на сцену она делает глубокий вдох и выдох. Это, по ее словам, помогает успокоиться."Каждый артист волнуется перед выступлением. Иногда это влияет на исполнение. За ночь до концерта вообще не спится. Легче становится лишь когда начинаю петь", - поделилась она и добавила, что в проекте "Apsny-Star" видит хорошую возможность для профессионального роста.Самвел Миракян из команды Саиды Агрба на третьем концерте проекта он исполнит песню на абхазском языке военных лет. Репертуар Самвел выбрал сам и на это у него были веские причины.По рассказу молодого артиста, его отец Артур Миракян погиб в Отечественной войне народа Абхазии и этой песней он намерен отдать дань памяти всем, кто сложил головы за свою Родину.Что касается абхазского языка, уточнил Миракян, он активно его изучает и тратит много времени, работая над произношением. В этом ему помогает наставник, а также были полезными знания, полученные в Сухумском музыкальном училище.По словам Самвела, музыкальное училище он окончил четыре года назад и за все эти годы у него не было возможности проявить себя на большой сцене. Он надеется, что "Apsny-Star" откроет ему двери в профессиональный творческий мир."Одно дело отучиться и петь в ресторанах, на свадьбах, но это не творчество. Хочется развиваться, становится лучше, и проект нам такую возможность дает. Спасибо организаторам", - подчеркнул певец.Самое интересное еще впередиПредставители команд, присутствовавших на репетиции, в веселом расположении духа дожидались своей очереди в коридоре филармонии. Начинающие артисты отметили в беседе с корреспондентом Sputnik, что вне сцены соперничества между ними нет. Более того, многие из них были знакомы еще до проекта."Конкуренция только на сцене и это здоровая конкуренция. У нас никогда не возникало неприятных инцидентов между участниками. Напротив, всегда готовы помочь", - сказал Астамур Вартанов.Участник "Apsny-Star" Адгур Лазария признался, что на третьем концерте проекта решил кардинально сменить привычный ему музыкальный жанр, что было для него непростым решением. Он выйдет на сцену с рок-композицией. Раньше он в основном читал рэп, хип-хоп, R'n'B.Поиском подходящего жанра и образа певцы занимаются совместно со своими наставниками. Как рассказала Ильда Кучуберия, на третьем концерте большинство ее подопечных будут петь на абхазском языке и немного танцевать.При этом она не скрывает, что старается вывести молодые дарования из зоны творческого комфорта. Она уверена, что это способствует их профессиональному развитию и помогает овладеть новыми навыками."Например, Астамуру Вартанаву я дала песню, которую он сам никогда не выбрал бы. Он привык больше петь в академическом стиле, а здесь совершенно другой жанр, которому он долго сопротивлялся, но я тоже упрямая и добилась своего. Сейчас я вижу, что у него получилось и ему удалось выйти на новый уровень", - поделилась наблюдениями Кучуберия.Кастинг второго сезона "Apsny-Star" пройдет в филармонии 30 апреля. Продюсер Анри Гунба подчеркнул, что в финальной части проекта жюри будет строже и более детально разбирать выступления участников. Он уверен, что самое интересное еще впереди.Продюсер также отметил, что реализация подобного проекта в Абхазии - задача не из легких. Зачастую организаторы сталкиваются с нехваткой специалистов в разных областях, но на помощь всегда приходят уже проверенные люди с нужными знаниями, с которыми "Apsny-Star" создавался еще десять лет назад.Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.Главный приз проекта – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.

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