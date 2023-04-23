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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 апреля
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять прохождение холодного атмосферного фронта. 23.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-23T15:20+0300
2023-04-23T15:20+0300
2023-04-23T16:23+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. В понедельник, 24 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, дождь разной интенсивности, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное, будет повышаться..Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 апреля
15:20 23.04.2023 (обновлено: 16:23 23.04.2023)
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 23 апр - Sputnik. В понедельник, 24 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, дождь разной интенсивности, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - пониженное, будет повышаться..
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.