https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/sochi-planiruet-prinyat-45-milliona-turistov-letom-2023-goda-1045407372.html

Сочи планирует принять 4,5 миллиона туристов летом 2023 года

Сочи планирует принять 4,5 миллиона туристов летом 2023 года

В Абхазии ожидают сверхуспешный турсезон на уровне показателей рекордного 2021 года. 23.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-23T17:10+0300

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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Сочи планирует принять 4,5 миллиона туристов летом 2023 года, сообщает АТОР.По статистике, почти каждый третий отдыхающий на курорте посещает объекты горного кластера.По оценкам Минтуризма Абхазии, 45% туристов из 1,15 миллиона, отдохнувших в Абхазии в 2022 году, останавливались с ночевками, а около 55% приезжали с однодневными экскурсионными поездками.В 2022 году в Абхазии отдохнули 1,15 миллиона человек, в 2021 году – 1,5 миллиона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/spros-na-otdykh-v-abkhazii-prevysil-na-30-pokazateli-proshlogo-goda-1045404483.html

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