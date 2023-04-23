https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/sochi-planiruet-prinyat-45-milliona-turistov-letom-2023-goda-1045407372.html
Сочи планирует принять 4,5 миллиона туристов летом 2023 года
Сочи планирует принять 4,5 миллиона туристов летом 2023 года
В Абхазии ожидают сверхуспешный турсезон на уровне показателей рекордного 2021 года. 23.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-23T17:10+0300
2023-04-23T17:10+0300
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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Сочи планирует принять 4,5 миллиона туристов летом 2023 года, сообщает АТОР.По статистике, почти каждый третий отдыхающий на курорте посещает объекты горного кластера.По оценкам Минтуризма Абхазии, 45% туристов из 1,15 миллиона, отдохнувших в Абхазии в 2022 году, останавливались с ночевками, а около 55% приезжали с однодневными экскурсионными поездками.В 2022 году в Абхазии отдохнули 1,15 миллиона человек, в 2021 году – 1,5 миллиона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/spros-na-otdykh-v-abkhazii-prevysil-na-30-pokazateli-proshlogo-goda-1045404483.html
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сочи, туристы, отдых, россия
сочи, туристы, отдых, россия
Сочи планирует принять 4,5 миллиона туристов летом 2023 года
17:10 23.04.2023 (обновлено: 17:44 23.04.2023)
В Абхазии ожидают сверхуспешный турсезон на уровне показателей рекордного 2021 года.
СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Сочи планирует принять 4,5 миллиона туристов летом 2023 года, сообщает АТОР.
На майские праздники курортный город готовится принять 260 тысяч человек.
По статистике, почти каждый третий отдыхающий на курорте посещает объекты горного кластера.
По оценкам Минтуризма Абхазии, 45% туристов из 1,15 миллиона, отдохнувших в Абхазии в 2022 году, останавливались с ночевками, а около 55% приезжали с однодневными экскурсионными поездками.
В 2022 году в Абхазии отдохнули 1,15 миллиона человек, в 2021 году – 1,5 миллиона.