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https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/sochi-planiruet-prinyat-45-milliona-turistov-letom-2023-goda-1045407372.html
Сочи планирует принять 4,5 миллиона туристов летом 2023 года
Сочи планирует принять 4,5 миллиона туристов летом 2023 года
В Абхазии ожидают сверхуспешный турсезон на уровне показателей рекордного 2021 года. 23.04.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Сочи планирует принять 4,5 миллиона туристов летом 2023 года, сообщает АТОР.По статистике, почти каждый третий отдыхающий на курорте посещает объекты горного кластера.По оценкам Минтуризма Абхазии, 45% туристов из 1,15 миллиона, отдохнувших в Абхазии в 2022 году, останавливались с ночевками, а около 55% приезжали с однодневными экскурсионными поездками.В 2022 году в Абхазии отдохнули 1,15 миллиона человек, в 2021 году – 1,5 миллиона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/spros-na-otdykh-v-abkhazii-prevysil-na-30-pokazateli-proshlogo-goda-1045404483.html
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сочи, туристы, отдых, россия
сочи, туристы, отдых, россия

Сочи планирует принять 4,5 миллиона туристов летом 2023 года

17:10 23.04.2023 (обновлено: 17:44 23.04.2023)
© Sputnik / Нина ЗотинаКруизный лайнер "Князь Владимир" в порту города Сочи.
Круизный лайнер Князь Владимир в порту города Сочи. - Sputnik Абхазия, 1920, 23.04.2023
© Sputnik / Нина Зотина
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В Абхазии ожидают сверхуспешный турсезон на уровне показателей рекордного 2021 года.
СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Сочи планирует принять 4,5 миллиона туристов летом 2023 года, сообщает АТОР.
На майские праздники курортный город готовится принять 260 тысяч человек.
По статистике, почти каждый третий отдыхающий на курорте посещает объекты горного кластера.
Сухумская набережная - Sputnik Абхазия, 1920, 23.04.2023
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По оценкам Минтуризма Абхазии, 45% туристов из 1,15 миллиона, отдохнувших в Абхазии в 2022 году, останавливались с ночевками, а около 55% приезжали с однодневными экскурсионными поездками.
В 2022 году в Абхазии отдохнули 1,15 миллиона человек, в 2021 году – 1,5 миллиона.
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