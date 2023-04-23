https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/sputnik-nedeli-poezdka-bzhaniya-v-moskvu-zasedanie-parlamenta-i-lechenie-lipy-1045410087.html

Sputnik недели: поездка Бжания в Москву, заседание Парламента и лечение липы

Sputnik недели: поездка Бжания в Москву, заседание Парламента и лечение липы

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 17 по 23 апреля. 23.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-23T21:30+0300

2023-04-23T21:30+0300

2023-04-23T21:30+0300

в абхазии

абхазия

политика

мвд абхазии

генеральная прокуратура абхазии

экономика

парламент абхазии

аслан бжания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/13/1045351398_0:271:960:811_1920x0_80_0_0_f59d38150dd967066d650a51e1db640d.jpg

Какие встречи состоялись у президента Абхазии Аслана Бжания в Москве, какие решения приняли депутаты Парламента, кого задержали по подозрению в повреждении липы на исторической поляне в селе Лыхны, а также о многом другом читайте в материале Sputnik.Президент в МосквеГлава государства Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву на минувшей неделе. Как сообщает пресс-служба президента, в российской столице Бжания встретился с первым заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым. Вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере экономики и финансов Аслан Бжания обсудил с министром финансов России Антоном Силуановым.Последний визит Аслана Бжания в российскую столицу состоялся в феврале 2023 года. Тогда же он посетил Минск, где встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко.Решения ПарламентаОчередное заседание сессии Народного Собрания Абхазии состоялось в среду, 19 апреля. Депутаты приняли ряд поправок в законопроекты страны и новые законы. К примеру, с 1 января 2024 года вступает в силу закон, запрещающий рекламу табачной продукции.В перечень входит реклама сигарет, курительных трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, устройств для курения, кальянов. Закон также регламентирует порядок и условия демонтажа рекламных конструкций и дополнительные требования к размещению наружной рекламы, к установке и эксплуатации наружной рекламы.В окончательном чтении принят проект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Абхазии в части регулирования НДС". В первом чтении депутаты приняли закон "Об ответственном обращении с животными". В него входят, в том числе, требования при обращении с животными, государственное регулирование и общественный контроль в данной области, требования к содержанию животных в домашних условиях, обращение с безнадзорными, бродячими животными, запрет на организацию и проведение фотосессий с дикими и экзотическими животными, запрет на отстрел бродячих животных.Во втором и окончательном чтении были приняты поправки в закон "Об энергетике", согласно которым Парламент Абхазии будет согласовывать и утверждать договоры по передаче в аренду энергообъектов, находящихся на балансе государства.При этом уточняется, что в действующей редакции закона есть ограничения по приватизации объектов энергетического назначения, находящихся в собственности государства.Туристический потенциалГлава Минтуризма Теймураз Хишба совершил рабочие поездки по районам республики в преддверии курортного сезона.Хишба посетил Галский район. Он заявил, что этот район республики имеет огромную важность для Абхазии и ведомство работает над тем, чтобы включить Галский район в туристические маршруты.Он также отметил, что нужно заинтересовать местные экскурсионные фирмы, чтоб они начали продавать маршруты в Галский район. Хишба также видит большой туристический потенциал у Галского водохранилища.20 апреля Хишба посетил Очамчырский район и заявил, что это самый перспективный район в плане развития туризма.По словам министра, у ведомства есть возможность оказать поддержку туристическим объектам района, в том числе в части работы с крупнейшими туроператорами России."Очамчыра — это самый крупный район Абхазии и, на наш взгляд, самый перспективный в плане развития туризма. У вас прекрасное море, прекрасная набережная", – сказал Хишба.НазначенияДепутаты Народного собрания Абхазии избрали нового руководителя Контрольной палаты. Им стал депутат шестого созыва Парламента страны Каха Пертая. Также народные избранники назначили на пост Уполномоченным по правам человека в Абхазии Анас Кишмария. Она сменила Асиду Шакрыл, проработавшей омбудсменом с 2018 года.На должность уполномоченным по правам человека претендовали Диана Керселян и Гунда Джения, которая по собственному желанию отозвала свою кандидатуру.Борьба с майнингомВ условиях энергетического кризиса в Абхазии продолжают вести борьбу с незаконной добычей криптовалют. Согласно информации от пресс-службы МВД Абхазии, за последнюю неделю в республике правоохранительные органы изъяли 40 аппаратов для добычи криптовалют.37 действующих аппаратов были изъяты в городе Очамчыре, два - в Гагре, один - в Сухуме. Также были проведены рейдовые мероприятия в селах Речху, Гумрыш и Уакум Ткуарчалского района, Гумиста, Баслата, Яштуха, Эшера Сухумского района и Мачара и Мерхеул Гулрыпшского района - там действующих криптоферм не обнаружили.Задержание и препарат для липыЛипа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена бензопилой вечером 5 апреля. Спустя шесть дней по этому делу были задержаны двое мужчин, чьи имена не раскрывались в интересах следствия.Во вторник, 18 апреля пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что в нанесении повреждений липе в селе Лыхны подозреваются граждане Абхазии Ираклий и Даур Багателия.Между тем, экологи и жители страны не прекращают попытки спасти липу. Свою помощь предложили двое китайцев, проживающие в республике. В четверг, 19 апреля из Китая в Абхазию был доставлен препарат для лечения дерева.Ствол липы обработали специальным раствором для дезинфекции. Затем поставили "капельницы" с препаратом из Китая. Всего было использовано 30 пакетов с лекарством. Их хватит на одну неделю. Еще через неделю процедуру повторят.Учения резервистовНа уходящей неделе в Абхазии начались мобилизационные учения резервистов, которые стали очередным этапом широкомасштабных учений Вооруженных сил, сообщает Минобороны Абхазии.Цель учений – боевое слаживание органов военного управления, повышение уровня полевой выучки личного состава, организация поставки личного состава и техники из запаса для выполнения задач по боевому предназначению.Унесенные в мореДвух граждан Абхазии на досках для серфинга унесло в море в акватории Очамчырского района в понедельник, 17 апреля. Их спасли сотрудники МЧС Абхазии и погранотряда ФСБ России. Они были благополучно доставлены на берег.Сигнал бедствия поступил по линии МЧС сотрудникам погранотряда, несшим службу в территориальных водах.Наркотики и угонПо сообщению пресс-службы МВД Абхазии, В Сухуме задержали гражданина России, подозреваемого в незаконном приобретении, перевозке, хранении с целью сбыта, а равно сбыте наркотиков в особо крупном размере.У 48-летнего Бориса Козиева обнаружили десять свертков с наркотическим веществом метадон, кошелек с банковскими картами, телефон, в котором хранились фотографии мест тайных закладок, а также пенсионное удостоверение сотрудника МВД России - подполковника Козиева.Общий вес изъятого запрещенного вещества при личном досмотре задержанного и в месте его временного проживания, а также на месте, где он совершил тайные закладки, составил 16,5 грамма. Возбуждено уголовное дело, Козиев заключен под стражу.Сотрудники угрозыска Гудаутского РОВД задержали подозреваемого в хищении чужого имущества Саида Паразия. В селе Хипста правоохранители обнаружили и изъяли похищенный автомобиль марки Daewoo Nexia, принадлежащий заявителю, документы и личные вещи потерпевшего.Возбуждено уголовное дело. Решением суда Гудаутского района Паразия взят под домашний арест.Смертельные ДТПНесколько автотранспортных аварий со смертельным исходом произошли в Абхазии на уходящей неделе. В пятницу, 21 апреля стало известно о том, что в селе Куланырхуа Гудаутского района перевернулся автомобиль, водитель которого погиб от черепно-мозговой травмы.Вечером 20 апреля в Гагрскую ЦРБ был доставлен 25-летний мужчина, попавшего в ДТП. Днем позже он скончался. Как рассказали медики, в четверг, 20 апреля в Гагре произошло еще две транспортные аварии. В одной аварии был сбит пешеход. Пострадавшую направили в Республиканскую больницу в Сухуме. Во втором случае пострадавших не было.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/protiv-privatizatsii-v-parlamente-prinyali-popravki-v-zakon-ob-elektroenergetike-1045363677.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, политика, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, экономика, парламент абхазии, аслан бжания