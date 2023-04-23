https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/sputnik-nedeli-poezdka-bzhaniya-v-moskvu-zasedanie-parlamenta-i-lechenie-lipy-1045410087.html
Sputnik недели: поездка Бжания в Москву, заседание Парламента и лечение липы
Sputnik недели: поездка Бжания в Москву, заседание Парламента и лечение липы
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 17 по 23 апреля. 23.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-23T21:30+0300
2023-04-23T21:30+0300
2023-04-23T21:30+0300
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Какие встречи состоялись у президента Абхазии Аслана Бжания в Москве, какие решения приняли депутаты Парламента, кого задержали по подозрению в повреждении липы на исторической поляне в селе Лыхны, а также о многом другом читайте в материале Sputnik.Президент в МосквеГлава государства Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву на минувшей неделе. Как сообщает пресс-служба президента, в российской столице Бжания встретился с первым заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым. Вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере экономики и финансов Аслан Бжания обсудил с министром финансов России Антоном Силуановым.Последний визит Аслана Бжания в российскую столицу состоялся в феврале 2023 года. Тогда же он посетил Минск, где встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко.Решения ПарламентаОчередное заседание сессии Народного Собрания Абхазии состоялось в среду, 19 апреля. Депутаты приняли ряд поправок в законопроекты страны и новые законы. К примеру, с 1 января 2024 года вступает в силу закон, запрещающий рекламу табачной продукции.В перечень входит реклама сигарет, курительных трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, устройств для курения, кальянов. Закон также регламентирует порядок и условия демонтажа рекламных конструкций и дополнительные требования к размещению наружной рекламы, к установке и эксплуатации наружной рекламы.В окончательном чтении принят проект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Абхазии в части регулирования НДС". В первом чтении депутаты приняли закон "Об ответственном обращении с животными". В него входят, в том числе, требования при обращении с животными, государственное регулирование и общественный контроль в данной области, требования к содержанию животных в домашних условиях, обращение с безнадзорными, бродячими животными, запрет на организацию и проведение фотосессий с дикими и экзотическими животными, запрет на отстрел бродячих животных.Во втором и окончательном чтении были приняты поправки в закон "Об энергетике", согласно которым Парламент Абхазии будет согласовывать и утверждать договоры по передаче в аренду энергообъектов, находящихся на балансе государства.При этом уточняется, что в действующей редакции закона есть ограничения по приватизации объектов энергетического назначения, находящихся в собственности государства.Туристический потенциалГлава Минтуризма Теймураз Хишба совершил рабочие поездки по районам республики в преддверии курортного сезона.Хишба посетил Галский район. Он заявил, что этот район республики имеет огромную важность для Абхазии и ведомство работает над тем, чтобы включить Галский район в туристические маршруты.Он также отметил, что нужно заинтересовать местные экскурсионные фирмы, чтоб они начали продавать маршруты в Галский район. Хишба также видит большой туристический потенциал у Галского водохранилища.20 апреля Хишба посетил Очамчырский район и заявил, что это самый перспективный район в плане развития туризма.По словам министра, у ведомства есть возможность оказать поддержку туристическим объектам района, в том числе в части работы с крупнейшими туроператорами России."Очамчыра — это самый крупный район Абхазии и, на наш взгляд, самый перспективный в плане развития туризма. У вас прекрасное море, прекрасная набережная", – сказал Хишба.НазначенияДепутаты Народного собрания Абхазии избрали нового руководителя Контрольной палаты. Им стал депутат шестого созыва Парламента страны Каха Пертая. Также народные избранники назначили на пост Уполномоченным по правам человека в Абхазии Анас Кишмария. Она сменила Асиду Шакрыл, проработавшей омбудсменом с 2018 года.На должность уполномоченным по правам человека претендовали Диана Керселян и Гунда Джения, которая по собственному желанию отозвала свою кандидатуру.Борьба с майнингомВ условиях энергетического кризиса в Абхазии продолжают вести борьбу с незаконной добычей криптовалют. Согласно информации от пресс-службы МВД Абхазии, за последнюю неделю в республике правоохранительные органы изъяли 40 аппаратов для добычи криптовалют.37 действующих аппаратов были изъяты в городе Очамчыре, два - в Гагре, один - в Сухуме. Также были проведены рейдовые мероприятия в селах Речху, Гумрыш и Уакум Ткуарчалского района, Гумиста, Баслата, Яштуха, Эшера Сухумского района и Мачара и Мерхеул Гулрыпшского района - там действующих криптоферм не обнаружили.Задержание и препарат для липыЛипа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена бензопилой вечером 5 апреля. Спустя шесть дней по этому делу были задержаны двое мужчин, чьи имена не раскрывались в интересах следствия.Во вторник, 18 апреля пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что в нанесении повреждений липе в селе Лыхны подозреваются граждане Абхазии Ираклий и Даур Багателия.Между тем, экологи и жители страны не прекращают попытки спасти липу. Свою помощь предложили двое китайцев, проживающие в республике. В четверг, 19 апреля из Китая в Абхазию был доставлен препарат для лечения дерева.Ствол липы обработали специальным раствором для дезинфекции. Затем поставили "капельницы" с препаратом из Китая. Всего было использовано 30 пакетов с лекарством. Их хватит на одну неделю. Еще через неделю процедуру повторят.Учения резервистовНа уходящей неделе в Абхазии начались мобилизационные учения резервистов, которые стали очередным этапом широкомасштабных учений Вооруженных сил, сообщает Минобороны Абхазии.Цель учений – боевое слаживание органов военного управления, повышение уровня полевой выучки личного состава, организация поставки личного состава и техники из запаса для выполнения задач по боевому предназначению.Унесенные в мореДвух граждан Абхазии на досках для серфинга унесло в море в акватории Очамчырского района в понедельник, 17 апреля. Их спасли сотрудники МЧС Абхазии и погранотряда ФСБ России. Они были благополучно доставлены на берег.Сигнал бедствия поступил по линии МЧС сотрудникам погранотряда, несшим службу в территориальных водах.Наркотики и угонПо сообщению пресс-службы МВД Абхазии, В Сухуме задержали гражданина России, подозреваемого в незаконном приобретении, перевозке, хранении с целью сбыта, а равно сбыте наркотиков в особо крупном размере.У 48-летнего Бориса Козиева обнаружили десять свертков с наркотическим веществом метадон, кошелек с банковскими картами, телефон, в котором хранились фотографии мест тайных закладок, а также пенсионное удостоверение сотрудника МВД России - подполковника Козиева.Общий вес изъятого запрещенного вещества при личном досмотре задержанного и в месте его временного проживания, а также на месте, где он совершил тайные закладки, составил 16,5 грамма. Возбуждено уголовное дело, Козиев заключен под стражу.Сотрудники угрозыска Гудаутского РОВД задержали подозреваемого в хищении чужого имущества Саида Паразия. В селе Хипста правоохранители обнаружили и изъяли похищенный автомобиль марки Daewoo Nexia, принадлежащий заявителю, документы и личные вещи потерпевшего.Возбуждено уголовное дело. Решением суда Гудаутского района Паразия взят под домашний арест.Смертельные ДТПНесколько автотранспортных аварий со смертельным исходом произошли в Абхазии на уходящей неделе. В пятницу, 21 апреля стало известно о том, что в селе Куланырхуа Гудаутского района перевернулся автомобиль, водитель которого погиб от черепно-мозговой травмы.Вечером 20 апреля в Гагрскую ЦРБ был доставлен 25-летний мужчина, попавшего в ДТП. Днем позже он скончался. Как рассказали медики, в четверг, 20 апреля в Гагре произошло еще две транспортные аварии. В одной аварии был сбит пешеход. Пострадавшую направили в Республиканскую больницу в Сухуме. Во втором случае пострадавших не было.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/protiv-privatizatsii-v-parlamente-prinyali-popravki-v-zakon-ob-elektroenergetike-1045363677.html
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абхазия, политика, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, экономика, парламент абхазии, аслан бжания
абхазия, политика, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, экономика, парламент абхазии, аслан бжания
Sputnik недели: поездка Бжания в Москву, заседание Парламента и лечение липы
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 17 по 23 апреля.
Какие встречи состоялись у президента Абхазии Аслана Бжания в Москве, какие решения приняли депутаты Парламента, кого задержали по подозрению в повреждении липы на исторической поляне в селе Лыхны, а также о многом другом читайте в материале Sputnik.
Президент в Москве
Глава государства Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву на минувшей неделе. Как сообщает пресс-служба президента, в российской столице Бжания встретился с первым заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым.
Они обсудили региональную безопасность, а также затронули вопросы социально-экономического развития Абхазии и безопасности российских туристов во время курортного сезона.
Вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере экономики и финансов Аслан Бжания обсудил с министром финансов России Антоном Силуановым.
Последний визит Аслана Бжания в российскую столицу состоялся в феврале 2023 года. Тогда же он посетил Минск, где встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Решения Парламента
Очередное заседание сессии Народного Собрания Абхазии состоялось в среду, 19 апреля. Депутаты приняли ряд поправок в законопроекты страны и новые законы. К примеру, с 1 января 2024 года вступает в силу закон, запрещающий рекламу табачной продукции.
В перечень входит реклама сигарет, курительных трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, устройств для курения, кальянов. Закон также регламентирует порядок и условия демонтажа рекламных конструкций и дополнительные требования к размещению наружной рекламы, к установке и эксплуатации наружной рекламы.
В окончательном чтении принят проект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Абхазии в части регулирования НДС".
В первом чтении депутаты приняли закон "Об ответственном обращении с животными". В него входят, в том числе, требования при обращении с животными, государственное регулирование и общественный контроль в данной области, требования к содержанию животных в домашних условиях, обращение с безнадзорными, бродячими животными, запрет на организацию и проведение фотосессий с дикими и экзотическими животными, запрет на отстрел бродячих животных.
Во втором и окончательном чтении были приняты поправки в закон "Об энергетике", согласно которым Парламент Абхазии будет согласовывать и утверждать договоры по передаче в аренду энергообъектов, находящихся на балансе государства.
При этом уточняется, что в действующей редакции закона есть ограничения по приватизации объектов энергетического назначения, находящихся в собственности государства.
Туристический потенциал
Глава Минтуризма Теймураз Хишба совершил рабочие поездки по районам республики в преддверии курортного сезона.
Хишба посетил Галский район. Он заявил, что этот район республики имеет огромную важность для Абхазии и ведомство работает над тем, чтобы включить Галский район в туристические маршруты.
"Если говорить об однодневных турах, это очень сложно. Если же ориентироваться на гостей, которые приезжают в Абхазию на несколько дней, то им будет что посмотреть в Галском районе, здесь немало очень красивых мест. Кроме того, здесь есть места, где можно при поддержке руководства страны построить для начала объекты типа глэмпинга, объекты для любителей активного отдыха", – сказал министр.
Он также отметил, что нужно заинтересовать местные экскурсионные фирмы, чтоб они начали продавать маршруты в Галский район. Хишба также видит большой туристический потенциал у Галского водохранилища.
20 апреля Хишба посетил Очамчырский район и заявил, что это самый перспективный район в плане развития туризма.
По словам министра, у ведомства есть возможность оказать поддержку туристическим объектам района, в том числе в части работы с крупнейшими туроператорами России.
"Очамчыра — это самый крупный район Абхазии и, на наш взгляд, самый перспективный в плане развития туризма. У вас прекрасное море, прекрасная набережная", – сказал Хишба.
Назначения
Депутаты Народного собрания Абхазии избрали нового руководителя Контрольной палаты. Им стал депутат шестого созыва Парламента страны Каха Пертая.
Также народные избранники назначили на пост Уполномоченным по правам человека в Абхазии Анас Кишмария. Она сменила Асиду Шакрыл, проработавшей омбудсменом с 2018 года.
На должность уполномоченным по правам человека претендовали Диана Керселян и Гунда Джения, которая по собственному желанию отозвала свою кандидатуру.
Борьба с майнингом
В условиях энергетического кризиса в Абхазии продолжают вести борьбу с незаконной добычей криптовалют. Согласно информации от пресс-службы МВД Абхазии, за последнюю неделю в республике правоохранительные органы изъяли 40 аппаратов для добычи криптовалют.
37 действующих аппаратов были изъяты в городе Очамчыре, два - в Гагре, один - в Сухуме. Также были проведены рейдовые мероприятия в селах Речху, Гумрыш и Уакум Ткуарчалского района, Гумиста, Баслата, Яштуха, Эшера Сухумского района и Мачара и Мерхеул Гулрыпшского района - там действующих криптоферм не обнаружили.
Задержание и препарат для липы
Липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена бензопилой вечером 5 апреля. Спустя шесть дней по этому делу были задержаны двое мужчин, чьи имена не раскрывались в интересах следствия.
Во вторник, 18 апреля пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что в нанесении повреждений липе в селе Лыхны подозреваются граждане Абхазии Ираклий и Даур Багателия.
Решением Гудаутского районного суда Ираклий Багателия заключен под стражу. В отношении Даура Багателия избрана другая мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Между тем, экологи и жители страны не прекращают попытки спасти липу. Свою помощь предложили двое китайцев, проживающие в республике. В четверг, 19 апреля из Китая в Абхазию был доставлен препарат для лечения дерева.
Ствол липы обработали специальным раствором для дезинфекции. Затем поставили "капельницы" с препаратом из Китая. Всего было использовано 30 пакетов с лекарством. Их хватит на одну неделю. Еще через неделю процедуру повторят.
Учения резервистов
На уходящей неделе в Абхазии начались мобилизационные учения резервистов, которые стали очередным этапом широкомасштабных учений Вооруженных сил, сообщает Минобороны Абхазии.
В учениях приняли участие органы военного управления, соединения и части резерва, формирования территориальной обороны, комплектующие военные комиссариаты.
Цель учений – боевое слаживание органов военного управления, повышение уровня полевой выучки личного состава, организация поставки личного состава и техники из запаса для выполнения задач по боевому предназначению.
Унесенные в море
Двух граждан Абхазии на досках для серфинга унесло в море в акватории Очамчырского района в понедельник, 17 апреля. Их спасли сотрудники МЧС Абхазии и погранотряда ФСБ России. Они были благополучно доставлены на берег.
Сигнал бедствия поступил по линии МЧС сотрудникам погранотряда, несшим службу в территориальных водах.
Наркотики и угон
По сообщению пресс-службы МВД Абхазии, В Сухуме задержали гражданина России, подозреваемого в незаконном приобретении, перевозке, хранении с целью сбыта, а равно сбыте наркотиков в особо крупном размере.
У 48-летнего Бориса Козиева обнаружили десять свертков с наркотическим веществом метадон, кошелек с банковскими картами, телефон, в котором хранились фотографии мест тайных закладок, а также пенсионное удостоверение сотрудника МВД России - подполковника Козиева.
Общий вес изъятого запрещенного вещества при личном досмотре задержанного и в месте его временного проживания, а также на месте, где он совершил тайные закладки, составил 16,5 грамма. Возбуждено уголовное дело, Козиев заключен под стражу.
Сотрудники угрозыска Гудаутского РОВД задержали подозреваемого в хищении чужого имущества Саида Паразия. В селе Хипста правоохранители обнаружили и изъяли похищенный автомобиль марки Daewoo Nexia, принадлежащий заявителю, документы и личные вещи потерпевшего.
Возбуждено уголовное дело. Решением суда Гудаутского района Паразия взят под домашний арест.
Смертельные ДТП
Несколько автотранспортных аварий со смертельным исходом произошли в Абхазии на уходящей неделе. В пятницу, 21 апреля стало известно о том, что в селе Куланырхуа Гудаутского района перевернулся автомобиль, водитель которого погиб от черепно-мозговой травмы.
Тело 33-летнего жителя Куланырхуа доставили в Гудаутскую ЦРБ, где медики констатировали смерть мужчины.
Вечером 20 апреля в Гагрскую ЦРБ был доставлен 25-летний мужчина, попавшего в ДТП. Днем позже он скончался. Как рассказали медики, в четверг, 20 апреля в Гагре произошло еще две транспортные аварии. В одной аварии был сбит пешеход. Пострадавшую направили в Республиканскую больницу в Сухуме. Во втором случае пострадавших не было.