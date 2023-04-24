https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/derusifikatsiya-ukrainy-plavno-perekhodit-v-deukrainizatsiyu-1045422889.html

Дерусификация Украины плавно переходит в деукраинизацию

Дерусификация Украины плавно переходит в деукраинизацию

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал так называемый закон о деколонизации топонимов — поправки к законодательному акту "О географических... 24.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-24T16:40+0300

2023-04-24T16:40+0300

2023-04-24T16:40+0300

военная спецоперация рф в донбассе

колумнисты

мнение

россия

украина

политика

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/18/1045422719_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e06de146c91188c5c44afb5a8141625.jpg

Украинская пресса в этой связи ликует: "Президент запустил процесс деколонизации". Ну все, вскоре закон вступит в силу — и Украина наконец сбросит колониальные оковы, пишет Владимир Корнилов для РИА Новости. Хотя, казалось бы, процесс тотального переименования всего, что только можно переименовать, на Украине идет давно. Просто в разные периоды его называют по-разному: сначала украинизацией, потом — декоммунизацией, потом — дерусификацией, теперь вот настал черед деколонизации. Министерство культуры Украины недавно отчитывалось, что только за 2022 год в стране переименованы 9859 топонимов и демонтированы 145 памятников, "связанных с пропагандой российской имперской политики". Куда уж больше! Но, видите ли, Верховной раде и Зеленскому этого показалось мало, надо добавить еще закон, чтобы провозгласить "деколонизацию".Причем на деле выходит, что вопрос вовсе не в отказе от российских имен и фамилий: Пушкина, Суворова, Толстого в большинстве городов Украины уже давно запретили. Теперь речь идет о том, чтобы избавиться от имен людей, которые имеют прямое отношение к истории этих земель. Например, под "дерусификацию" уже подпали уроженец Харьковской губернии Сидор Ковпак и уроженец Одессы маршал Малиновский.Или вспомним, как на Западе остервенело борются за то, чтобы считать "украинцами" Айвазовского и Репина. В то же время на Украине в рамках дерусификации улицы, названные в их честь, переименовываются. Так, недавно в Ивано-Франковске улица Айвазовского была названа именем боевика "Правого сектора"*, а улица Репина стала улицей боевика бандеровской УПА*. То есть в нью-йоркском Метрополитен-музее эти люди внезапно стали украинцами, а на Украине они как были русскими, так и остались.А так ведь оно и есть! Украине для избавления от "колониальных" топонимов, связанных с российским прошлым, надо избавляться фактически от всех исторических названий. И Киев, как известно, является "матерью городов русских". И Одесса, и Николаев, и Харьков — это все память о Российской империи, никуда от этого не деться.Да что там империя, даже на западе Украины свидетельства того, что там проживал этнос, именуемый ныне украинцами, имеют "страшные" для современной Украины названия — русские! К примеру, город Львовской области Рава-Русская. Да даже в самом Львове, некогда интернациональном городе, исторические названия улиц — Греческая, Армянская, Русская — свидетельствуют о том, какие этносы населяли его. Да-да, никакая не Украинская, а именно Русская — так и только так (русские, русины, русичи) называли местное славянское население вплоть до геноцида 1914 года, когда в Австро-Венгрии начали истребление москвофилов Галиции.Таким образом, "деколонизация", начатая Зеленским, требует полного отказа Украины от своей собственной истории — причем всей Украины, от запада до востока, от севера до юга.Так что не исключено, что борьба за "деколонизацию" Украины в конечном итоге превратится в борьбу и против всего украинского, включая язык. Русских еще будут обвинять в том, что это мы изобрели его, как и само понятие "Украина". Зеленский же недавно пообещал стереть все исторические границы с Польшей. А для этого надо будет всерьез попотеть, избавившись от всего русского и заодно — украинского.* Запрещенная в России экстремистская организация.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/ukraine-razreshili-bit-vglub-rossii-1045406300.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/es-obyavlyaet-torgovuyu-blokadu-ukrainy-1045393629.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102329/01/1023290198_30:0:180:150_100x100_80_0_0_43b648f5464f8c3ab8d21ff0f922d8e1.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102329/01/1023290198_30:0:180:150_100x100_80_0_0_43b648f5464f8c3ab8d21ff0f922d8e1.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102329/01/1023290198_30:0:180:150_100x100_80_0_0_43b648f5464f8c3ab8d21ff0f922d8e1.jpg

колумнисты, мнение, россия, украина, политика, политика