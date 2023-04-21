https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/es-obyavlyaet-torgovuyu-blokadu-ukrainy-1045393629.html

ЕС объявляет торговую блокаду Украины

ЕС объявляет торговую блокаду Украины

Европейские страны отказываются принимать сельскохозяйственную продукцию из Украины, так как под угрозой оказываются их собственные фермеры. 21.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-21T19:24+0300

2023-04-21T19:24+0300

2023-04-21T19:24+0300

россия

украина

мнение

колумнисты

авторы

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/01/1038426069_0:161:3081:1894_1920x0_80_0_0_f25f649b1d315479d036d1b9f31f1478.jpg

Украина стоит на грани тотальной блокады, пишет Владимир Корнилов для РИА Новости.Во всяком случае, до тех пор, пока действует так называемая зерновая сделка, которую Москва согласилась продлить до 18 мая. После чего блокада может оказаться полной.События развиваются стремительным образом. Вслед за бурными протестами польских фермеров, возмутившихся бесконтрольным ввозом украинского зерна, последовал полный запрет не только на ввоз, но даже на транзит через территорию Польши всей сельхозпродукции Украины. А затем чуть более щадящие, но похожие решения приняли Венгрия и Словакия, о таком же намерении заявила Румыния.Поляки в итоге чуть скорректировали свой жесткий (если не сказать жестокий) запрет, планируя разрешить с сегодняшнего дня транзит украинской агропродукции. Правда, обставили это разрешение массой условий, которые могут свести на нет украинский экспорт. Однако есть вопрос: останутся ли в Европе страны, в которые можно будет доставлять эту продукцию? Поскольку о намерении запретить ввоз украинского зерна заявила уже и Болгария, которая с Украиной не граничит. Вскоре за ней могут последовать и другие.Очень любопытно, как менялась позиция Еврокомиссии по этому поводу. Сначала Брюссель встретил решения Польши и Венгрии в штыки, заявив о недопустимости односторонних действий относительно торговой блокады. Однако когда еврокомиссары столкнулись с единством восточноевропейских стран, то пошли на попятную и уже пытаются договориться о том, чтобы те сохранили запрет на ввоз украинской агропродукции, но разрешили транзит. Брюссель даже заявил о готовности выплатить 100 миллионов евро в виде компенсации фермерам, пострадавшим от украинского демпинга. Правда, споры продолжились и, похоже, требуют решения на уровне лидеров государств ЕС.Тем самым Еврокомиссия признала, наконец, наличие проблемы для фермеров. Тем не менее не рискнула взять на себя ответственность за ее создание. Вспомним, как год назад еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель объявил о создании "зеленых коридоров" для украинского зерна, которое должно было беспрепятственно двигаться в ЕС. Тогда-то все беды фермеров Европы и начались.Все это делалось под соусом "спасения голодающей Африки". Однако беспристрастная статистика показывает, что конечным пунктом назначения сельскохозяйственных грузов оказывались страны ЕС, куда Украина с июля прошлого по март нынешнего года поставила более 20 миллионов тонн зерновых, затем Азия (причем не самые бедные страны) — 11,5 миллиона тонн, в то время как в Африку (в первую очередь опять-таки не в самый нуждающийся Египет) продано чуть больше трех миллионов тонн. Вот вам и "помощь голодающим".Украинское зерно заполонило восточноевропейские элеваторы. Фермеры этих стран оказались попросту разорены — до такой степени, что некоторые угрожают самоубийством. Но еврокомиссары долго делали вид, что это их не касается.И сейчас польские фермеры заявляют, что не примут "компромиссного" предложения Еврокомиссии, поскольку оно решает проблему лишь частично. Да, польские элеваторы обещают разгрузить до сбора следующего урожая. Но организаторы забастовки фермеров указывают на то, что украинское зерно все равно заполонит европейские порты, а это лишит польских аграриев возможности продавать свою продукцию за рубеж. Поэтому те намерены продолжить блокаду украинской границы вне зависимости от переговоров в Брюсселе.Что же остается самой Украине? Она оказалась фактически в полной блокаде (напомним: запрет Польши касается всей сельхозпродукции — не только зерна, но и мяса, птицы, молока, яиц и так далее). Что, в свою очередь, грозит тотальным разорением целых секторов украинской экономики — и без того еле дышащих. Единственная надежда Киева в этих условиях на то, что Россия продлит зерновую сделку, оставив какую-то отдушину.Тут бы украинцам самим задать себе вопросы: кто на самом деле воюет против них и чьи интересы обслуживает киевский режим? Но такие вопросы там давно уже запрещены законодательно — могут и посадить "за оправдание российской агрессии".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/gaz-i-neft--ne-samoe-strashnoe-evropu-ostavyat-bez-yadernogo-resursa--1045371443.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/viktor-medvedchuk-sdelal-zayavlenie-o-zernovoy-sdelke-1044835856.html

россия

украина

европа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102329/01/1023290198_30:0:180:150_100x100_80_0_0_43b648f5464f8c3ab8d21ff0f922d8e1.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102329/01/1023290198_30:0:180:150_100x100_80_0_0_43b648f5464f8c3ab8d21ff0f922d8e1.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102329/01/1023290198_30:0:180:150_100x100_80_0_0_43b648f5464f8c3ab8d21ff0f922d8e1.jpg

россия, украина, мнение, колумнисты, авторы, европа