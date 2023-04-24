https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/ministr-zdravookhraneniya-nazval-glavnuyu-zadachu-zdravookhraneniya-1045419644.html

Министр здравоохранения назвал главную задачу здравоохранения

Министр здравоохранения назвал главную задачу здравоохранения

С докладом "Состояние системы здравоохранения в Республике Абхазия: пути повышения качества и доступности медицинской помощи населению" выступил министр... 24.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-24T12:10+0300

2023-04-24T12:10+0300

2023-04-24T12:34+0300

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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Охрана здоровья населения страны - главная задача Министерства здравоохранения Абхазии, заявил на открытии медицинского форума в Сухуме глава ведомства Эдуард Бутба. Он отметил, что Отечественная война народа Абхазии привела к серьезным проблемам в сфере медицины, нехватке кадров.Министр отметил, что благодаря инвестиционной программе помощи социально-экономическому развитию Абхазии были реконструированы и оснащены медицинские учреждения.По словам Бутба, COVID-19 стал серьезным испытанием для отечественной системы здравоохранения. Минздравом были оперативно задействованы все имеющиеся кадровые и технические ресурсы, сказал он.Бутба подчеркнул, что правительство России оказало неоценимую помощь во время пандемии коронавируса в Абхазии- в республику прибыли врачи из России, мобильный госпиталь.Министр выразил уверенность, что в скором времени в Абхазии появится возможность оказывать более высокотехнологичную медицинскую помощь и проводить более сложные операции.Цель развития здравоохранения Абхазии - увеличение средней продолжительности жизни граждан и укрепление их здоровьяМинздрав видит острую необходимость в использовании климатического, бальнеологического потенциала в целях решения многих вопросов реабилитации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/pervyy-abkhazskiy-meditsinskiy-forum-otkrylsya-v-sukhume-1045416224.html

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