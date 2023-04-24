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Министр здравоохранения назвал главную задачу здравоохранения
Министр здравоохранения назвал главную задачу здравоохранения
С докладом "Состояние системы здравоохранения в Республике Абхазия: пути повышения качества и доступности медицинской помощи населению" выступил министр... 24.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-24T12:10+0300
2023-04-24T12:10+0300
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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Охрана здоровья населения страны - главная задача Министерства здравоохранения Абхазии, заявил на открытии медицинского форума в Сухуме глава ведомства Эдуард Бутба. Он отметил, что Отечественная война народа Абхазии привела к серьезным проблемам в сфере медицины, нехватке кадров.Министр отметил, что благодаря инвестиционной программе помощи социально-экономическому развитию Абхазии были реконструированы и оснащены медицинские учреждения.По словам Бутба, COVID-19 стал серьезным испытанием для отечественной системы здравоохранения. Минздравом были оперативно задействованы все имеющиеся кадровые и технические ресурсы, сказал он.Бутба подчеркнул, что правительство России оказало неоценимую помощь во время пандемии коронавируса в Абхазии- в республику прибыли врачи из России, мобильный госпиталь.Министр выразил уверенность, что в скором времени в Абхазии появится возможность оказывать более высокотехнологичную медицинскую помощь и проводить более сложные операции.Цель развития здравоохранения Абхазии - увеличение средней продолжительности жизни граждан и укрепление их здоровьяМинздрав видит острую необходимость в использовании климатического, бальнеологического потенциала в целях решения многих вопросов реабилитации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/pervyy-abkhazskiy-meditsinskiy-forum-otkrylsya-v-sukhume-1045416224.html
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медицина, минздрав абхазии, абхазия
Министр здравоохранения назвал главную задачу здравоохранения
12:10 24.04.2023 (обновлено: 12:34 24.04.2023)
С докладом "Состояние системы здравоохранения в Республике Абхазия: пути повышения качества и доступности медицинской помощи населению" выступил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.
СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Охрана здоровья населения страны - главная задача Министерства здравоохранения Абхазии, заявил на открытии медицинского форума в Сухуме глава ведомства Эдуард Бутба.
Он отметил, что Отечественная война народа Абхазии привела к серьезным проблемам в сфере медицины, нехватке кадров.
По его словам, после признания Россией Абхазии в 2008 году и подписания договора о стратегическом сотрудничестве в 2014 году, появились не только новые возможности по лекарственному обеспечению, но и по гармонизации законодательства в сфере охраны здоровья.
Министр отметил, что благодаря инвестиционной программе помощи социально-экономическому развитию Абхазии были реконструированы и оснащены медицинские учреждения.
По словам Бутба, COVID-19 стал серьезным испытанием для отечественной системы здравоохранения. Минздравом были оперативно задействованы все имеющиеся кадровые и технические ресурсы, сказал он.
Бутба подчеркнул, что правительство России оказало неоценимую помощь во время пандемии коронавируса в Абхазии- в республику прибыли врачи из России, мобильный госпиталь.
Министр выразил уверенность, что в скором времени в Абхазии появится возможность оказывать более высокотехнологичную медицинскую помощь и проводить более сложные операции.
Цель развития здравоохранения Абхазии - увеличение средней продолжительности жизни граждан и укрепление их здоровья
Минздрав видит острую необходимость в использовании климатического, бальнеологического потенциала в целях решения многих вопросов реабилитации.