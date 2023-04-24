https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-25-aprelya-1045429366.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 апреля

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле пониженного давления. 24.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-24T19:50+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Во вторник, 25 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное, будет понижаться.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии