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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 апреля
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле пониженного давления. 24.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-24T19:50+0300
2023-04-24T19:50+0300
2023-04-24T20:27+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Во вторник, 25 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное, будет понижаться.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 апреля
19:50 24.04.2023 (обновлено: 20:27 24.04.2023)
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Во вторник, 25 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - пониженное, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.