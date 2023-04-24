https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/ramshtayn-posledniy-vklad-ssha-i-nato-v-reanimatsiyu-ukrainskogo-proekta-1045429490.html
Рамштайн: последний вклад США и НАТО в реанимацию "украинского проекта"
Рамштайн: последний вклад США и НАТО в реанимацию "украинского проекта"
Вопреки ожиданиям Киева, "страны-доноры" на авиабазе Рамштайн вновь не решились поставлять ВСУ натовские истребители, дальнобойные ракеты, и не намерены... 24.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-24T20:35+0300
2023-04-24T20:35+0300
2023-04-24T20:35+0300
аналитика
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Александр Хроленко, военный обозревательКорабль "Незалежная" тонет, и Западу нет смысла далее бескорыстно вкладываться в безнадежный проект "победы над Россией" руками украинских марионеток.На авиабазе Рамштайн в Германии 21 апреля состоялось 11-е совещание полусотни "стран-доноров" киевского режима. Глава Пентагона Лллойд Остин и глава комитета начальников штабов Армии США Марк Милли попытались подбодрить участников "огромным прогрессом" и важностью миссии, однако реальность украинского ТВД, цифры и факты к оптимизму не располагают. "Доноры" недавно доставили на Украину "более 230 танков и 1550 бронемашин, а также другое оборудование и материалы, которые позволят украинцам поддержать более девяти новых бронетанковых бригад".Объективно ограниченными поставками бронетехники и ускоренной подготовкой нескольких десятков тысяч украинских "гладиаторов" США и НАТО отчаянно пытаются "оживить" ход боевых действий. На Западе считают, что российская экономика "может выдержать долгую войну, но не более интенсивную". При этом издание The Economist считает, что денежные расходы – не препятствие для боевых действий, ведь Москва сохранила экономическое равновесие, и потратила за год на СВО всего 5 триллионов рублей, или 3% ВВП. За это же время Россия произвела огромное количество военной техники, и планирует в 2023 году сделать еще 1500 танков – в дополнение к существующей 12-тысячной танковой армаде. И это еще не все.Для трезвой оценки потенциала западных 230 танков и 1550 бронемашин следует учесть: российские войска с 24 февраля 2022 года уничтожили более 8820 единиц бронетехники противника, в том числе до 3000 танков. На поле брани соревноваться с Россией коллективному Западу бесполезно, и марионеточный киевский режим обречен. Украинский конфликт подтверждает, что США и НАТО несут соседям по планете только войны, смерть и разрушения.Эскалация, имитация и профанацияУкраина давно требует у Запада начать поставки истребителей американского производства F-16. В минувшую пятницу, на авиабазе Рамштайн "страны-доноры" в 11-й раз отказали. Натовские самолеты остаются голубой мечтой ВСУ, и все же несколько украинских военных летчиков 23 апреля прибыли на базу ВВС США в штате Аризона якобы для оценки их подготовленности. Именно здесь обучаются американские летчики истребителей F-16. Логика эскалации подталкивает Вашингтон к передаче (раньше или позже) киевскому режиму натовских истребителей. Как бы ни сложилось в дальнейшем, ускоренное переучивание авиаторов ВСУ невозможно – американские машины серьезно отличаются от МиГ-29 системами вооружения и тактикой боевого применения. Необходимы годы подготовки и сотни часов налета.С другой стороны, многие переданные Польшей и Словакией самолеты МиГ-29 на Украине отправили на запчасти из-за плохого состояния. Поэтому на авиабазе Рамштайн тему советских аналогов F-16 развивать не стали. Альтернативным приоритетом сделали укрепление украинской ПВО.Различные зенитные ракетные комплексы и зенитные установки времен Второй мировой Украине поставляют США, Германия, Нидерланды, Франция, Италия, Норвегия, Канада. Список большой, а украинской системы ПВО не существует. Нет защиты от российских высокоточных гиперзвуковых ракет (радары противника их не видят) или от полуторатонных планирующих авиабомб (неуязвимых в прочном стальном корпусе). Эту суровую реальность не изменят несколько современных (экспериментальных) ЗРК NASAMS или мифологизированных ЗРК Patriot, которые за 40 лет боевой эксплуатации не сбили ни одного самолета противника.После 11-й имитации Рамштайна несдержанный замглавы МИД Украины Андрей Мельник в очередной раз не сдержался, и потребовал от Запада "десятикратного" увеличения военной помощи или хотя бы один процент ВВП. Действительно, создается впечатление, что США и НАТО осознанно держат украинскую армию на "голодном пайке". И очередной пакет американской военной помощи Киеву на 325 млн долларов (от 19 апреля) включает преимущественно боеприпасы, которых ВСУ хронически не хватает: снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы, противотанковые мины и ракеты TOW. Итоговый список оружейных поставок США киевскому режиму на 36 млрд долларов выглядит внушительно, однако никакого "чудо-оружия" в нем нет. Военная помощь Запада бессмысленна, и обрекает ВСУ на полное уничтожение. Только за минувшую неделю в зоне СВО погибли более 4000 украинских военнослужащих. Киев признает только 10 процентов потерь, а остальных объявляет пропавшими без вести.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин и британский министр обороны Бен Уоллес тревожно обсудили украинскую проблематику в Вашингтоне – расту риски расширения военного конфликта за пределы зоны СВО. Глава комитета начальников штабов Армии США Марк Милли прямо заявил, что победа украинской армии в 2023 году маловероятна.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/svo-pomosch-ssha-i-nato-kak-smertnyy-prigovor-ukrainskoy-armii-1045200530.html
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аналитика, нато, украина, сша, россия
аналитика, нато, украина, сша, россия
Рамштайн: последний вклад США и НАТО в реанимацию "украинского проекта"
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Вопреки ожиданиям Киева, "страны-доноры" на авиабазе Рамштайн вновь не решились поставлять ВСУ натовские истребители, дальнобойные ракеты, и не намерены увеличивать оружейный поток в десять раз.
Александр Хроленко, военный обозреватель
Корабль "Незалежная" тонет, и Западу нет смысла далее бескорыстно вкладываться в безнадежный проект "победы над Россией" руками украинских марионеток.
На авиабазе Рамштайн в Германии 21 апреля состоялось 11-е совещание полусотни "стран-доноров" киевского режима. Глава Пентагона Лллойд Остин и глава комитета начальников штабов Армии США Марк Милли попытались подбодрить участников "огромным прогрессом" и важностью миссии, однако реальность украинского ТВД, цифры и факты к оптимизму не располагают. "Доноры" недавно доставили на Украину "более 230 танков и 1550 бронемашин, а также другое оборудование и материалы, которые позволят украинцам поддержать более девяти новых бронетанковых бригад".
Бронетехника старая, и ее слишком мало для прорыва ВСУ на любом из оперативных направлений. Обещанные Киеву к осени американские танки M1A1 Abrams с отремонтированным корпусом (31 единица из состава Армии США) не способны повлиять на баланс сил в зоне СВО. Как и 11 тысяч украинских военнослужащих, которые прошли "некоторую подготовку" в США для "весеннего наступления". Сил и средств для операционной активности у Киева недостаточно, а Запад требует жертв.
Объективно ограниченными поставками бронетехники и ускоренной подготовкой нескольких десятков тысяч украинских "гладиаторов" США и НАТО отчаянно пытаются "оживить" ход боевых действий. На Западе считают, что российская экономика "может выдержать долгую войну, но не более интенсивную". При этом издание The Economist считает, что денежные расходы – не препятствие для боевых действий, ведь Москва сохранила экономическое равновесие, и потратила за год на СВО всего 5 триллионов рублей, или 3% ВВП. За это же время Россия произвела огромное количество военной техники, и планирует в 2023 году сделать еще 1500 танков – в дополнение к существующей 12-тысячной танковой армаде. И это еще не все.
Для трезвой оценки потенциала западных 230 танков и 1550 бронемашин следует учесть: российские войска с 24 февраля 2022 года уничтожили более 8820 единиц бронетехники противника, в том числе до 3000 танков. На поле брани соревноваться с Россией коллективному Западу бесполезно, и марионеточный киевский режим обречен. Украинский конфликт подтверждает, что США и НАТО несут соседям по планете только войны, смерть и разрушения.
Эскалация, имитация и профанация
Украина давно требует у Запада начать поставки истребителей американского производства F-16. В минувшую пятницу, на авиабазе Рамштайн "страны-доноры" в 11-й раз отказали. Натовские самолеты остаются голубой мечтой ВСУ, и все же несколько украинских военных летчиков 23 апреля прибыли на базу ВВС США в штате Аризона якобы для оценки их подготовленности. Именно здесь обучаются американские летчики истребителей F-16. Логика эскалации подталкивает Вашингтон к передаче (раньше или позже) киевскому режиму натовских истребителей. Как бы ни сложилось в дальнейшем, ускоренное переучивание авиаторов ВСУ невозможно – американские машины серьезно отличаются от МиГ-29 системами вооружения и тактикой боевого применения. Необходимы годы подготовки и сотни часов налета.
С другой стороны, многие переданные Польшей и Словакией самолеты МиГ-29 на Украине отправили на запчасти из-за плохого состояния. Поэтому на авиабазе Рамштайн тему советских аналогов F-16 развивать не стали. Альтернативным приоритетом сделали укрепление украинской ПВО.
Различные зенитные ракетные комплексы и зенитные установки времен Второй мировой Украине поставляют США, Германия, Нидерланды, Франция, Италия, Норвегия, Канада. Список большой, а украинской системы ПВО не существует. Нет защиты от российских высокоточных гиперзвуковых ракет (радары противника их не видят) или от полуторатонных планирующих авиабомб (неуязвимых в прочном стальном корпусе). Эту суровую реальность не изменят несколько современных (экспериментальных) ЗРК NASAMS или мифологизированных ЗРК Patriot, которые за 40 лет боевой эксплуатации не сбили ни одного самолета противника.
После 11-й имитации Рамштайна несдержанный замглавы МИД Украины Андрей Мельник в очередной раз не сдержался, и потребовал от Запада "десятикратного" увеличения военной помощи или хотя бы один процент ВВП. Действительно, создается впечатление, что США и НАТО осознанно держат украинскую армию на "голодном пайке". И очередной пакет американской военной помощи Киеву на 325 млн долларов (от 19 апреля) включает преимущественно боеприпасы, которых ВСУ хронически не хватает: снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы, противотанковые мины и ракеты TOW. Итоговый список оружейных поставок США киевскому режиму на 36 млрд долларов выглядит внушительно, однако никакого "чудо-оружия" в нем нет. Военная помощь Запада бессмысленна, и обрекает ВСУ на полное уничтожение. Только за минувшую неделю в зоне СВО погибли более 4000 украинских военнослужащих. Киев признает только 10 процентов потерь, а остальных объявляет пропавшими без вести.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин и британский министр обороны Бен Уоллес тревожно обсудили украинскую проблематику в Вашингтоне – расту риски расширения военного конфликта за пределы зоны СВО. Глава комитета начальников штабов Армии США Марк Милли прямо заявил, что победа украинской армии в 2023 году маловероятна.
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