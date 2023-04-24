https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/ramshtayn-posledniy-vklad-ssha-i-nato-v-reanimatsiyu-ukrainskogo-proekta-1045429490.html

Рамштайн: последний вклад США и НАТО в реанимацию "украинского проекта"

Рамштайн: последний вклад США и НАТО в реанимацию "украинского проекта"

Вопреки ожиданиям Киева, "страны-доноры" на авиабазе Рамштайн вновь не решились поставлять ВСУ натовские истребители, дальнобойные ракеты, и не намерены... 24.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-24T20:35+0300

2023-04-24T20:35+0300

2023-04-24T20:35+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательКорабль "Незалежная" тонет, и Западу нет смысла далее бескорыстно вкладываться в безнадежный проект "победы над Россией" руками украинских марионеток.На авиабазе Рамштайн в Германии 21 апреля состоялось 11-е совещание полусотни "стран-доноров" киевского режима. Глава Пентагона Лллойд Остин и глава комитета начальников штабов Армии США Марк Милли попытались подбодрить участников "огромным прогрессом" и важностью миссии, однако реальность украинского ТВД, цифры и факты к оптимизму не располагают. "Доноры" недавно доставили на Украину "более 230 танков и 1550 бронемашин, а также другое оборудование и материалы, которые позволят украинцам поддержать более девяти новых бронетанковых бригад".Объективно ограниченными поставками бронетехники и ускоренной подготовкой нескольких десятков тысяч украинских "гладиаторов" США и НАТО отчаянно пытаются "оживить" ход боевых действий. На Западе считают, что российская экономика "может выдержать долгую войну, но не более интенсивную". При этом издание The Economist считает, что денежные расходы – не препятствие для боевых действий, ведь Москва сохранила экономическое равновесие, и потратила за год на СВО всего 5 триллионов рублей, или 3% ВВП. За это же время Россия произвела огромное количество военной техники, и планирует в 2023 году сделать еще 1500 танков – в дополнение к существующей 12-тысячной танковой армаде. И это еще не все.Для трезвой оценки потенциала западных 230 танков и 1550 бронемашин следует учесть: российские войска с 24 февраля 2022 года уничтожили более 8820 единиц бронетехники противника, в том числе до 3000 танков. На поле брани соревноваться с Россией коллективному Западу бесполезно, и марионеточный киевский режим обречен. Украинский конфликт подтверждает, что США и НАТО несут соседям по планете только войны, смерть и разрушения.Эскалация, имитация и профанацияУкраина давно требует у Запада начать поставки истребителей американского производства F-16. В минувшую пятницу, на авиабазе Рамштайн "страны-доноры" в 11-й раз отказали. Натовские самолеты остаются голубой мечтой ВСУ, и все же несколько украинских военных летчиков 23 апреля прибыли на базу ВВС США в штате Аризона якобы для оценки их подготовленности. Именно здесь обучаются американские летчики истребителей F-16. Логика эскалации подталкивает Вашингтон к передаче (раньше или позже) киевскому режиму натовских истребителей. Как бы ни сложилось в дальнейшем, ускоренное переучивание авиаторов ВСУ невозможно – американские машины серьезно отличаются от МиГ-29 системами вооружения и тактикой боевого применения. Необходимы годы подготовки и сотни часов налета.С другой стороны, многие переданные Польшей и Словакией самолеты МиГ-29 на Украине отправили на запчасти из-за плохого состояния. Поэтому на авиабазе Рамштайн тему советских аналогов F-16 развивать не стали. Альтернативным приоритетом сделали укрепление украинской ПВО.Различные зенитные ракетные комплексы и зенитные установки времен Второй мировой Украине поставляют США, Германия, Нидерланды, Франция, Италия, Норвегия, Канада. Список большой, а украинской системы ПВО не существует. Нет защиты от российских высокоточных гиперзвуковых ракет (радары противника их не видят) или от полуторатонных планирующих авиабомб (неуязвимых в прочном стальном корпусе). Эту суровую реальность не изменят несколько современных (экспериментальных) ЗРК NASAMS или мифологизированных ЗРК Patriot, которые за 40 лет боевой эксплуатации не сбили ни одного самолета противника.После 11-й имитации Рамштайна несдержанный замглавы МИД Украины Андрей Мельник в очередной раз не сдержался, и потребовал от Запада "десятикратного" увеличения военной помощи или хотя бы один процент ВВП. Действительно, создается впечатление, что США и НАТО осознанно держат украинскую армию на "голодном пайке". И очередной пакет американской военной помощи Киеву на 325 млн долларов (от 19 апреля) включает преимущественно боеприпасы, которых ВСУ хронически не хватает: снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы, противотанковые мины и ракеты TOW. Итоговый список оружейных поставок США киевскому режиму на 36 млрд долларов выглядит внушительно, однако никакого "чудо-оружия" в нем нет. Военная помощь Запада бессмысленна, и обрекает ВСУ на полное уничтожение. Только за минувшую неделю в зоне СВО погибли более 4000 украинских военнослужащих. Киев признает только 10 процентов потерь, а остальных объявляет пропавшими без вести.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин и британский министр обороны Бен Уоллес тревожно обсудили украинскую проблематику в Вашингтоне – расту риски расширения военного конфликта за пределы зоны СВО. Глава комитета начальников штабов Армии США Марк Милли прямо заявил, что победа украинской армии в 2023 году маловероятна.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, нато, украина, сша, россия