https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/tretiy-kontsert-apsny-star-proshel-v-abkhazii-1045429966.html

Третий концерт "Apsny-Star" прошел в Абхазии

Третий концерт "Apsny-Star" прошел в Абхазии

Главный приз музыкального проекта - бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных. 24.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. Третий концерт “Apsny-Star” прошел в Абхазской государственной филармонии в понедельник 24 апреля.По правилам, двое участников из каждой команды, которые получили наименьшее количество баллов, были номинированы на вылет.В команде Ильды Кучуберия номинантами на выбывание стали Ираклий Джумутия и Астамур Вартанов. Проект покинул Астамур Вартанов.Высшие баллы набрали Миранда Мархолия и Самвел Миракян из команды Саиды Агрба, которые получили по 40 очков. Команду Агрба покинул Шахан Сергинава.Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.Проект продлится год и будет разделен на три сезона. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов. Всего за год пройдет 12 концертов, они будут проходить раз в месяц.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/v-poiskakh-obraza-kak-prokhodit-repetitsiya-uchastnikov-proekta-apsny-star-1045407830.html

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