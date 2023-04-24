https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/tretiy-kontsert-apsny-star-proshel-v-abkhazii-1045429966.html
Третий концерт "Apsny-Star" прошел в Абхазии
Третий концерт "Apsny-Star" прошел в Абхазии
Главный приз музыкального проекта - бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных. 24.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-24T21:35+0300
2023-04-24T21:35+0300
2023-04-24T22:01+0300
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СУХУМ, 24 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. Третий концерт “Apsny-Star” прошел в Абхазской государственной филармонии в понедельник 24 апреля.По правилам, двое участников из каждой команды, которые получили наименьшее количество баллов, были номинированы на вылет.В команде Ильды Кучуберия номинантами на выбывание стали Ираклий Джумутия и Астамур Вартанов. Проект покинул Астамур Вартанов.Высшие баллы набрали Миранда Мархолия и Самвел Миракян из команды Саиды Агрба, которые получили по 40 очков. Команду Агрба покинул Шахан Сергинава.Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.Проект продлится год и будет разделен на три сезона. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов. Всего за год пройдет 12 концертов, они будут проходить раз в месяц.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/v-poiskakh-obraza-kak-prokhodit-repetitsiya-uchastnikov-proekta-apsny-star-1045407830.html
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культура, музыка, абхазия
культура, музыка, абхазия
Третий концерт "Apsny-Star" прошел в Абхазии
21:35 24.04.2023 (обновлено: 22:01 24.04.2023)
Главный приз музыкального проекта - бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
СУХУМ, 24 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. Третий концерт “Apsny-Star” прошел в Абхазской государственной филармонии в понедельник 24 апреля.
Выступление участников команд Ильды Кучуберия, Фаи Морхолия и Саиды Агрба оценивали члены жюри - музыкальный продюсер шоу Анри Гумба, Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, солист Абхазской государственной капеллы Алхас Ферзба и приглашенный судья режиссер Тимур Тания.
По правилам, двое участников из каждой команды, которые получили наименьшее количество баллов, были номинированы на вылет.
В команде Ильды Кучуберия номинантами на выбывание стали Ираклий Джумутия и Астамур Вартанов. Проект покинул Астамур Вартанов.
Высшие баллы набрали Миранда Мархолия и Самвел Миракян из команды Саиды Агрба, которые получили по 40 очков. Команду Агрба покинул Шахан Сергинава.
В команде Фаи Мархолия 40 баллов набрали София Мяукина и Виктория Лабия. Последним концерт по решению наставника должен был стать для Нара Нанба, но по решению продюсеров проекта он продолжит борьбу за выход в финал.
Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
Проект продлится год и будет разделен на три сезона. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов. Всего за год пройдет 12 концертов, они будут проходить раз в месяц.