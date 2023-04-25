https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/aktsiya-georgievskaya-lentochka-nachalas-v-rossii-1045434960.html

Акция "Георгиевская ленточка" началась в России

Акция "Георгиевская ленточка" началась в России

Патриотическая акция охватит все российские регионы, в том числе ДНР, ЛНР, Херсонскую область и Запорожье. 25.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-25T11:38+0300

2023-04-25T11:38+0300

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новости

георгиевская ленточка (акция)

россия

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СУХУМ, 25 апр – Sputnik. Началась акция "Георгиевская ленточка", которая в этом году пройдет во всех регионах России, сообщает РИА Новости.По словам главы движения "Волонтеры Победы", заместителя председателя Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко, символ воинской славы жителям страны будут раздавать более 30 тысяч волонтеров."За последние несколько лет значение символа Георгиевской ленты стало шире: если раньше этот символ был связан с гордостью за Победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества", — сказала она.Акция "Георгиевская ленточка" впервые стартовала в здании информационного агентства "Россия сегодня" в 2005 году и за 18 лет стала всенародной.В преддверии дня победы миллионы людей в России и постсоветских странах носят Георгиевскую ленточку на одежде, демонстрируя уважение к героям, сражавшимся против нацизма на полях Великой Отечественной войны. А в 2022 году депутаты Государственной Думы приравняли ленточку к символам воинской славы России, за осквернение которых может грозить уголовная ответственность.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/ugolovnaya-otvetstvennost-mozhet-grozit-za-oskvernenie-georgievskoy-lenty-1043217445.html

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