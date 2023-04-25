https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/badra-gunba-obsudil-sotrudnichestvo-s-pervym-vitse-gubernatorom-leningradskoy-oblasti-1045442889.html

Бадра Гунба обсудил сотрудничество с первым вице-губернатором Ленинградской области

Бадра Гунба обсудил сотрудничество с первым вице-губернатором Ленинградской области

По словам Бадры Гунба, Абхазия уделяет большое внимание развитию отношений с российскими регионами. 25.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-25T13:02+0300

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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Вице-президент Бадра Гунба принял делегацию из Ленинградской области во главе с первым вице-губернатором области, главой Администрации Губернатора и Правительства Игорем Петровым. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.Игорь Петров, в свою очередь, также подчеркнул, что Ленобласть и Абхазия могут сотрудничать по широкому спектру вопросов, в том числе, по вопросам сельского хозяйства."Мы сотрудничаем со многими регионами и даже странами, но Абхазия – это особый случай. Я думаю, у всех россиян к Абхазии совершено особое отношение. У вас уникальная природа и благодатный край — это видно по ухоженным местам. Есть наметки, где нам надо будет побывать и какие места посетить. Взаимодействие будет по линии сельского хозяйства" - сказал он.Кроме того, от лица президента Аслана Бжания Бадра Гунба передал губернатору Ленобласти приглашение посетить республику.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/abkhaziya-i-leningradskaya-oblast-planiruyut-podpisat-mezhpravitelstvennoe-soglashenie-1042940303.html

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