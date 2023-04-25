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Бадра Гунба обсудил сотрудничество с первым вице-губернатором Ленинградской области
Бадра Гунба обсудил сотрудничество с первым вице-губернатором Ленинградской области
По словам Бадры Гунба, Абхазия уделяет большое внимание развитию отношений с российскими регионами. 25.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-25T13:02+0300
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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Вице-президент Бадра Гунба принял делегацию из Ленинградской области во главе с первым вице-губернатором области, главой Администрации Губернатора и Правительства Игорем Петровым. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.Игорь Петров, в свою очередь, также подчеркнул, что Ленобласть и Абхазия могут сотрудничать по широкому спектру вопросов, в том числе, по вопросам сельского хозяйства."Мы сотрудничаем со многими регионами и даже странами, но Абхазия – это особый случай. Я думаю, у всех россиян к Абхазии совершено особое отношение. У вас уникальная природа и благодатный край — это видно по ухоженным местам. Есть наметки, где нам надо будет побывать и какие места посетить. Взаимодействие будет по линии сельского хозяйства" - сказал он.Кроме того, от лица президента Аслана Бжания Бадра Гунба передал губернатору Ленобласти приглашение посетить республику.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/abkhaziya-i-leningradskaya-oblast-planiruyut-podpisat-mezhpravitelstvennoe-soglashenie-1042940303.html
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Бадра Гунба обсудил сотрудничество с первым вице-губернатором Ленинградской области
По словам Бадры Гунба, Абхазия уделяет большое внимание развитию отношений с российскими регионами.
СУХУМ, 25 апр - Sputnik.
Вице-президент Бадра Гунба принял делегацию из Ленинградской области во главе с первым вице-губернатором области, главой Администрации Губернатора и Правительства Игорем Петровым. Об этом сообщает
пресс-служба президента Абхазии.
"Важнейшим направлением нашей внешней политики является взаимодействие с Российской Федерацией. Это взаимодействие невозможно без сотрудничества с субъектами России, в этой связи для нас очень важна работа, которая началась с Ленинградской областью. Она динамично развивается и, по некоторым показателям находится в лидирующих позициях",- сказал Гунба, приветствуя гостей.
Игорь Петров, в свою очередь, также подчеркнул, что Ленобласть и Абхазия могут сотрудничать по широкому спектру вопросов, в том числе, по вопросам сельского хозяйства.
"Мы сотрудничаем со многими регионами и даже странами, но Абхазия – это особый случай. Я думаю, у всех россиян к Абхазии совершено особое отношение. У вас уникальная природа и благодатный край — это видно по ухоженным местам. Есть наметки, где нам надо будет побывать и какие места посетить. Взаимодействие будет по линии сельского хозяйства" - сказал он.
Кроме того, от лица президента Аслана Бжания Бадра Гунба передал губернатору Ленобласти приглашение посетить республику.