https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/bolee-150-narushiteley-zaderzhali-na-granitse-s-gruziey-za-tri-mesyatsa-1045433821.html

Более 150 нарушителей задержали на границе с Грузией за три месяца

Более 150 нарушителей задержали на границе с Грузией за три месяца

Мероприятия по охране государственной границы Абхазии по реке Ингур проводятся совместно с Пограничным управлением ФСБ России в рамках межгосударственного... 25.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-25T11:10+0300

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СУХУМ, 25 апр – Sputnik. За первый квартал 2023 года сотрудниками СГБ Абхазии и погрануправления ФСБ России на государственной границе по реке Ингур было задержано более 150 нарушителей, сообщает пресс-служба СГБ. В соответствии со статьями Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение пограничного режима в пограничной зоне", "Нарушение режима государственной границы Республики Абхазия" и "Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия", задержанные привлечены к ответственности.Помимо этого, за незаконное пересечение государственной границы было возбуждено три уголовных дела. Кроме того, за первые три месяца года было пресечено четыре попытки незаконного перемещения грузов, изъято более 500 блоков сигарет общей стоимостью более 180 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/novye-pravila-na-granitse-s-gruziey-komu-razreshili-provoz-tovarov-i-oborudovaniya-1045223620.html

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