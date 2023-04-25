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Более 150 нарушителей задержали на границе с Грузией за три месяца
Более 150 нарушителей задержали на границе с Грузией за три месяца
Мероприятия по охране государственной границы Абхазии по реке Ингур проводятся совместно с Пограничным управлением ФСБ России в рамках межгосударственного... 25.04.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 апр – Sputnik. За первый квартал 2023 года сотрудниками СГБ Абхазии и погрануправления ФСБ России на государственной границе по реке Ингур было задержано более 150 нарушителей, сообщает пресс-служба СГБ. В соответствии со статьями Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение пограничного режима в пограничной зоне", "Нарушение режима государственной границы Республики Абхазия" и "Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия", задержанные привлечены к ответственности.Помимо этого, за незаконное пересечение государственной границы было возбуждено три уголовных дела. Кроме того, за первые три месяца года было пресечено четыре попытки незаконного перемещения грузов, изъято более 500 блоков сигарет общей стоимостью более 180 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/novye-pravila-na-granitse-s-gruziey-komu-razreshili-provoz-tovarov-i-oborudovaniya-1045223620.html
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Более 150 нарушителей задержали на границе с Грузией за три месяца

11:10 25.04.2023 (обновлено: 12:55 25.04.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава Граница по реке Ингур
Граница по реке Ингур - Sputnik Абхазия, 1920, 25.04.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Мероприятия по охране государственной границы Абхазии по реке Ингур проводятся совместно с Пограничным управлением ФСБ России в рамках межгосударственного соглашения.
СУХУМ, 25 апр – Sputnik. За первый квартал 2023 года сотрудниками СГБ Абхазии и погрануправления ФСБ России на государственной границе по реке Ингур было задержано более 150 нарушителей, сообщает пресс-служба СГБ.
В соответствии со статьями Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение пограничного режима в пограничной зоне", "Нарушение режима государственной границы Республики Абхазия" и "Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия", задержанные привлечены к ответственности.
Помимо этого, за незаконное пересечение государственной границы было возбуждено три уголовных дела.
Кроме того, за первые три месяца года было пресечено четыре попытки незаконного перемещения грузов, изъято более 500 блоков сигарет общей стоимостью более 180 тысяч рублей.
КПП Ингур - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2023
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