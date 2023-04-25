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Фильм "Нюрнберг" показали в музее Боевой Славы в Сухуме

Фильм "Нюрнберг" показали в музее Боевой Славы в Сухуме

С 25 апреля по 2 мая в Сухуме в Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба пройдут показы художественных, документальных и исторических... 25.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-25T14:12+0300

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СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Эксклюзивная премьера художественного фильма "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева состоялась в Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме 25 апреля."У представительства Россотрудничества в Абхазии совместно Государственным музеем Боевой Славы начинаются целых две акции. Первая акция – это неделя фильмов о войне. Эта неделя открывается фильмом "Нюрнбергский процесс", я думаю вам будет интересно посмотреть. Правообладатели предоставили его только на один показ в Абхазии. Также вы можете посмотреть фотовыставку. Вторая акция – это "Георгиевская лента", очень приятно, что ленты уже у вас в руках. Эта лента символизирует память о всех погибших в Великой Отечественной войне", – сказал представитель Россотрудничества Евгений Павлов.Советник-посланник Посольства России в Абхазии Максим Литвинов отметил, что международный суд над фашистами, который получил название "Нюрнбергский процесс", стал одним из наиважнейших результатов Второй мировой войны."Сейчас, в условиях возрождения нацизма в Европе, особенно на Украине, крайне важно помнить об уроках истории, а именно о возмездии, которое настигло руководство фашистской Германии за совершенные ими преступления", – подчеркнул он.Директор музея Мзия Бейя также отметила важность сохранения исторической памяти и добавила, что в нынешней неспокойной обстановке нужно быть готовыми защищать свою Родину, как это делали предки, в том числе в годы Великой Отечественной войны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/aktsiya-georgievskaya-lentochka-nachalas-v-rossii-1045434960.html

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