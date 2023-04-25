https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/fursov-konflikt-na-ukraine-nuzhen-zapadu-chtoby-opravdat-finansovyy-krakh-1045432778.html
Фурсов: конфликт на Украине нужен Западу, чтобы оправдать финансовый крах
Фурсов: конфликт на Украине нужен Западу, чтобы оправдать финансовый крах
Украинский конфликт был придуман и разрабатывался стратегами на Западе задолго до начала российской спецоперации, и его целью было решить те геополитические... 25.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-25T12:00+0300
2023-04-25T12:00+0300
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Фурсов: конфликт на Украине нужен Западу, чтобы оправдать финансовый крах
Фурсов: конфликт на Украине нужен Западу, чтобы оправдать финансовый крах
Изучение публикаций в западной прессе и документов из закрытых источников помогло поэтапно восстановить хронологию провокаций: как англосаксы планировали втянуть Евросоюз и Германию в конфликт с Россией, разыгрывая "украинскую карту", рассказал собеседник Sputnik, известный российский эксперт, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.Показательно, что ни китайцев, ни русских на те учения в Иерусалиме, официально посвященным борьбе с кибератаками и киберэпидемиями, не пригласили. Обсуждалось нечто, в чем можно было бы потом обвинить или русских, или китайцев, рассуждает эксперт."Сразу после учений начались две вещи. Во-первых, интенсивная накачка Украины оружием, на стену стали вешать ружье, чтобы оно выстрелило. А в СМИ Запада началась истерия по поводу неминуемого нападения России на Украину", ― сказал Фурсов.Из этого можно сделать очень простой вывод ― по-видимому, на учениях в Иерусалиме была сделана ставка на военный конфликт как решение тех проблем, которые не решила пандемия, считает эксперт.
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россия, украина, евросоюз, подкасты, аудио
россия, украина, евросоюз, подкасты, аудио
Фурсов: конфликт на Украине нужен Западу, чтобы оправдать финансовый крах
Украинский конфликт был придуман и разрабатывался стратегами на Западе задолго до начала российской спецоперации, и его целью было решить те геополитические задачи, которые не решила пандемия коронавируса, считает российский историк Андрей Фурсов.
Изучение публикаций в западной прессе и документов из закрытых источников помогло поэтапно восстановить хронологию провокаций: как англосаксы планировали втянуть Евросоюз и Германию в конфликт с Россией, разыгрывая "украинскую карту", рассказал собеседник Sputnik, известный российский эксперт, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.
"В декабре 2021 года в Иерусалиме были проведены учения "Коллективная сила". Учения носили геополитический характер мирового масштаба, о чем говорило присутствие МВФ, Всемирного банка и Банка международных расчетов из Базеля... Учения явно показали, что поставленная задача оправдать надвигающийся валютно-финансовый крах с помощью событий непреодолимой силы – пандемии и разрыва цепочек поставок – не была выполнена в полном объеме, и для того, чтобы ее выполнить, нужно использовать другие варианты, например, угрозу глобальной кибератаки и что-то иное, но что-то очень мощное", ― отметил Фурсов.
Показательно, что ни китайцев, ни русских на те учения в Иерусалиме, официально посвященным борьбе с кибератаками и киберэпидемиями, не пригласили. Обсуждалось нечто, в чем можно было бы потом обвинить или русских, или китайцев, рассуждает эксперт.
"Сразу после учений начались две вещи. Во-первых, интенсивная накачка Украины оружием, на стену стали вешать ружье, чтобы оно выстрелило. А в СМИ Запада началась истерия по поводу неминуемого нападения России на Украину", ― сказал Фурсов.
Из этого можно сделать очень простой вывод ― по-видимому, на учениях в Иерусалиме была сделана ставка на военный конфликт как решение тех проблем, которые не решила пандемия, считает эксперт.