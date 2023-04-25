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Фурсов: конфликт на Украине нужен Западу, чтобы оправдать финансовый крах

Фурсов: конфликт на Украине нужен Западу, чтобы оправдать финансовый крах

Украинский конфликт был придуман и разрабатывался стратегами на Западе задолго до начала российской спецоперации, и его целью было решить те геополитические... 25.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-25T12:00+0300

2023-04-25T12:00+0300

2023-04-25T12:00+0300

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Фурсов: конфликт на Украине нужен Западу, чтобы оправдать финансовый крах Фурсов: конфликт на Украине нужен Западу, чтобы оправдать финансовый крах

Изучение публикаций в западной прессе и документов из закрытых источников помогло поэтапно восстановить хронологию провокаций: как англосаксы планировали втянуть Евросоюз и Германию в конфликт с Россией, разыгрывая "украинскую карту", рассказал собеседник Sputnik, известный российский эксперт, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.Показательно, что ни китайцев, ни русских на те учения в Иерусалиме, официально посвященным борьбе с кибератаками и киберэпидемиями, не пригласили. Обсуждалось нечто, в чем можно было бы потом обвинить или русских, или китайцев, рассуждает эксперт."Сразу после учений начались две вещи. Во-первых, интенсивная накачка Украины оружием, на стену стали вешать ружье, чтобы оно выстрелило. А в СМИ Запада началась истерия по поводу неминуемого нападения России на Украину", ― сказал Фурсов.Из этого можно сделать очень простой вывод ― по-видимому, на учениях в Иерусалиме была сделана ставка на военный конфликт как решение тех проблем, которые не решила пандемия, считает эксперт.

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