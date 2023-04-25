https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/kiev-za-sutki-poteryal-okolo-360-soldat-na-donetskom-napravlenii-1045453536.html

Киев за сутки потерял около 360 солдат на Донецком направлении

Киев за сутки потерял около 360 солдат на Донецком направлении

Кроме того, на этом направлении за сутки ВСУ потеряли семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20, а также две... 25.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-25T19:45+0300

2023-04-25T19:45+0300

2023-04-25T19:46+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045123467_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3f1bdc125bc22a7363285adcdbd55f9.jpg

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Вооруженные силы Украины потеряли до 360 солдат и наемников на Донецком направлении за сутки, сообщает Министерство обороны России. На Купянском направлении за сутки российские войска уничтожили до 65 украинских солдат, две боевые бронированные машины, пикап, склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, на Красно-Лиманском направлении - до 80 бойцов противника, две боевые машины пехоты, гаубица Д-20.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял более 120 солдат, боевую бронированную машину, девять автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Акация", на Херсонском направлении - до 20 военнослужащих, артиллерийскую систему М777.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах, уничтожена радиолокационная станция наведения целей ЗРК С-300, средства ПВО России за сутки сбили 15 украинских дронов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/ramshtayn-posledniy-vklad-ssha-i-nato-v-reanimatsiyu-ukrainskogo-proekta-1045429490.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, донбасс