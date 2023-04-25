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Киев за сутки потерял около 360 солдат на Донецком направлении
Киев за сутки потерял около 360 солдат на Донецком направлении
Кроме того, на этом направлении за сутки ВСУ потеряли семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20, а также две... 25.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-25T19:45+0300
2023-04-25T19:45+0300
2023-04-25T19:46+0300
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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Вооруженные силы Украины потеряли до 360 солдат и наемников на Донецком направлении за сутки, сообщает Министерство обороны России. На Купянском направлении за сутки российские войска уничтожили до 65 украинских солдат, две боевые бронированные машины, пикап, склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, на Красно-Лиманском направлении - до 80 бойцов противника, две боевые машины пехоты, гаубица Д-20.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял более 120 солдат, боевую бронированную машину, девять автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Акация", на Херсонском направлении - до 20 военнослужащих, артиллерийскую систему М777.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах, уничтожена радиолокационная станция наведения целей ЗРК С-300, средства ПВО России за сутки сбили 15 украинских дронов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/ramshtayn-posledniy-vklad-ssha-i-nato-v-reanimatsiyu-ukrainskogo-proekta-1045429490.html
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Киев за сутки потерял около 360 солдат на Донецком направлении
19:45 25.04.2023 (обновлено: 19:46 25.04.2023)
Кроме того, на этом направлении за сутки ВСУ потеряли семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
СУХУМ, 25 апр - Sputnik
. Вооруженные силы Украины потеряли до 360 солдат и наемников на Донецком направлении за сутки, сообщает
Министерство обороны России.
Ведутся активные боевые действия в западной части Артемовска, за сутки для поддержки штурмовых отрядов было совершено девять вылетов авиации, артиллерия выполнила 62 огневые задачи.
На Купянском направлении за сутки российские войска уничтожили до 65 украинских солдат, две боевые бронированные машины, пикап, склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, на Красно-Лиманском направлении - до 80 бойцов противника, две боевые машины пехоты, гаубица Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял более 120 солдат, боевую бронированную машину, девять автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Акация", на Херсонском направлении - до 20 военнослужащих, артиллерийскую систему М777.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах, уничтожена радиолокационная станция наведения целей ЗРК С-300, средства ПВО России за сутки сбили 15 украинских дронов.