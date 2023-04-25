Мероприятия к 200-летию Александра Островского прошли в Сухуме
12:29 25.04.2023 (обновлено: 12:51 25.04.2023)
© Foto / Дмитрий Статейнов200-летие основоположника русского театра, писателя и драматурга Александра Николаевича Островского
© Foto / Дмитрий Статейнов
Абхазская публика знакома с творчеством Островского давно – еще с XIX века в театрах ставились его пьесы "Гроза", "Бесприданница", "Без вины виноватые", "Поздняя любовь", "Последняя жертва" и многие другие.
СУХУМ, 25 апр – Sputnik. Специальный показ комедии "Красавец мужчина" и фотовыставка, приуроченные к 200-летию со дня рождения русского драматурга Александра Островского, прошли в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба культурно-делового центра "Дом Москвы".
На выставке были представлены уникальные фотографии спектаклей по Островскому, поставленных в абхазских театрах в XX веке.
© Foto / Дмитрий Статейнов200-летие основоположника русского театра, писателя и драматурга Александра Николаевича Островского
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© Foto / Дмитрий Статейнов
200-летие основоположника русского театра, писателя и драматурга Александра Николаевича Островского
© Foto / Дмитрий Статейнов200-летие основоположника русского театра, писателя и драматурга Александра Николаевича Островского
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© Foto / Дмитрий Статейнов
200-летие основоположника русского театра, писателя и драматурга Александра Николаевича Островского
© Foto / Дмитрий Статейнов200-летие основоположника русского театра, писателя и драматурга Александра Николаевича Островского
3/3
© Foto / Дмитрий Статейнов
200-летие основоположника русского театра, писателя и драматурга Александра Николаевича Островского
1/3
© Foto / Дмитрий Статейнов
200-летие основоположника русского театра, писателя и драматурга Александра Николаевича Островского
2/3
© Foto / Дмитрий Статейнов
200-летие основоположника русского театра, писателя и драматурга Александра Николаевича Островского
3/3
© Foto / Дмитрий Статейнов
200-летие основоположника русского театра, писателя и драматурга Александра Николаевича Островского
"Стоит отметить, что с творчеством Островского абхазская публика знакома очень давно. Еще в середине XIX века в Сухуме ставились спектакли по его пьесам. Активно развивалось театральное искусство и в ХХ веке, и репертуар Островского был очень популярен как в Абхазском драматическом театре, так и в русском! Подтверждением тому, является выставка, расположенная в фойе театра, где представлен уникальный фотоматериал советского и постсоветского периодов с постановками пьес Островского в наших театрах", – сказал глава "Дома Москвы" Александр Бигвава, открывая выставку.
Мероприятия были организованы в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, Московского Дома соотечественника и "Дома Москвы" в Сухуме.
Их посетили посол России в Абхазии Михаил Шургалин, секретарь Совета безопасности Абхазии, представители Россотрудничества, абхазской интеллигенции, КСОРС, общественные деятели и многие другие.