https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/meropriyatiya-k-200-letiyu-aleksandra-ostrovskogo-proshli-v-sukhume-1045439426.html

Мероприятия к 200-летию Александра Островского прошли в Сухуме

Мероприятия к 200-летию Александра Островского прошли в Сухуме

Абхазская публика знакома с творчеством Островского давно – еще с XIX века в театрах ставились его пьесы "Гроза", "Бесприданница", "Без вины виноватые"... 25.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-25T12:29+0300

2023-04-25T12:29+0300

2023-04-25T12:51+0300

в абхазии

абхазия

новости

театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/19/1045433172_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_2e94b5d21d0105fcf223371c8a7e380a.jpg

СУХУМ, 25 апр – Sputnik. Специальный показ комедии "Красавец мужчина" и фотовыставка, приуроченные к 200-летию со дня рождения русского драматурга Александра Островского, прошли в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба культурно-делового центра "Дом Москвы".На выставке были представлены уникальные фотографии спектаклей по Островскому, поставленных в абхазских театрах в XX веке. "Стоит отметить, что с творчеством Островского абхазская публика знакома очень давно. Еще в середине XIX века в Сухуме ставились спектакли по его пьесам. Активно развивалось театральное искусство и в ХХ веке, и репертуар Островского был очень популярен как в Абхазском драматическом театре, так и в русском! Подтверждением тому, является выставка, расположенная в фойе театра, где представлен уникальный фотоматериал советского и постсоветского периодов с постановками пьес Островского в наших театрах", – сказал глава "Дома Москвы" Александр Бигвава, открывая выставку.Мероприятия были организованы в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, Московского Дома соотечественника и "Дома Москвы" в Сухуме. Их посетили посол России в Абхазии Михаил Шургалин, секретарь Совета безопасности Абхазии, представители Россотрудничества, абхазской интеллигенции, КСОРС, общественные деятели и многие другие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230325/ukol-v-serdtse-v-rusdrame-proshel-predpokaz-spektaklya-krasavets-muzhchina-1044852208.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, театр