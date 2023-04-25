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Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 апреля

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле пониженного давления. 25.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-25T16:50+0300

2023-04-25T16:50+0300

2023-04-25T16:50+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. В среду, 26 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +11°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии