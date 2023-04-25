https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-26-aprelya-1045448710.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 апреля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле пониженного давления. 25.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-25T16:50+0300
2023-04-25T16:50+0300
2023-04-25T16:50+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/12/1045334963_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_93a48bbb2267097f1310449d1409cae2.jpg
СУХУМ, 25 апр - Sputnik. В среду, 26 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +11°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/12/1045334963_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_735cc5e422cd04a83bb029b4380fb34d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 апреля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 25 апр - Sputnik. В среду, 26 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +11°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.