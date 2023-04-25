https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/rossiyskie-khirurgi-proveli-v-sukhume-dve-operatsii-po-zamene-kolennogo-sustava-1045462571.html

Российские хирурги провели в Сухуме две операции по замене коленного сустава

Российские хирурги провели в Сухуме две операции по замене коленного сустава

Специалисты из России посетили Абхазию для того, чтобы принять участие в первом медицинском форуме. 25.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-25T22:53+0300

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Российские хирурги Антон Жаглин и Алексей Березин провели в Республиканской больнице в Сухуме две операции по замене коленного сустава, сообщает пресс-служба Минздрава республики. "Мы были приятно удивлены уровнем подготовки местных докторов и среднего медперсонала, потому что это достаточно редкая операция для Абхазии. Однако все, начиная от заведующего отделением, и санитарка, медсестра - достаточно уверенно себя чувствовали, помогали нам", - сказал Антон Жаглин. Российские специалисты также отметили хороший уровень оснащенности Республиканской больницы. "Я надеюсь в будущем эта операция станет рутиной в этой больнице и вообще в Абхазии, и будет выполняться на самом высочайшем уровне", - отметил второй врач, Алексей Березин.Заведующий отделением травматологии Астамур Иванба сказал, что операция на коленом суставе очень востребована в стране. Он подчеркнул, что больница готова к проведению таких хирургических вмешательств, и главное - обучить этому врачей. Исполняющий обязанности главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва отметил, что операции по замене коленного сустава прошли успешно и отметил, что произошедшее еще раз подчеркивает дружественный характер взаимоотношений между российскими и абхазскими специалистами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/ternovoy-meditsinskaya-reabilitatsiya-v-abkhazii-vyydet-na-bolee-vysokiy-uroven--1045422501.html

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