https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/rossiyskie-khirurgi-proveli-v-sukhume-dve-operatsii-po-zamene-kolennogo-sustava-1045462571.html
Российские хирурги провели в Сухуме две операции по замене коленного сустава
Российские хирурги провели в Сухуме две операции по замене коленного сустава
Специалисты из России посетили Абхазию для того, чтобы принять участие в первом медицинском форуме. 25.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-25T22:53+0300
2023-04-25T22:53+0300
2023-04-25T22:53+0300
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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Российские хирурги Антон Жаглин и Алексей Березин провели в Республиканской больнице в Сухуме две операции по замене коленного сустава, сообщает пресс-служба Минздрава республики. "Мы были приятно удивлены уровнем подготовки местных докторов и среднего медперсонала, потому что это достаточно редкая операция для Абхазии. Однако все, начиная от заведующего отделением, и санитарка, медсестра - достаточно уверенно себя чувствовали, помогали нам", - сказал Антон Жаглин. Российские специалисты также отметили хороший уровень оснащенности Республиканской больницы. "Я надеюсь в будущем эта операция станет рутиной в этой больнице и вообще в Абхазии, и будет выполняться на самом высочайшем уровне", - отметил второй врач, Алексей Березин.Заведующий отделением травматологии Астамур Иванба сказал, что операция на коленом суставе очень востребована в стране. Он подчеркнул, что больница готова к проведению таких хирургических вмешательств, и главное - обучить этому врачей. Исполняющий обязанности главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва отметил, что операции по замене коленного сустава прошли успешно и отметил, что произошедшее еще раз подчеркивает дружественный характер взаимоотношений между российскими и абхазскими специалистами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/ternovoy-meditsinskaya-reabilitatsiya-v-abkhazii-vyydet-na-bolee-vysokiy-uroven--1045422501.html
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абхазия, новости, минздрав
Российские хирурги провели в Сухуме две операции по замене коленного сустава
Специалисты из России посетили Абхазию для того, чтобы принять участие в первом медицинском форуме.
СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Российские хирурги Антон Жаглин и Алексей Березин провели в Республиканской больнице в Сухуме две операции по замене коленного сустава, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Одной из пациентов стала 57-летняя женщина. Местные врачи выбрали ее, так как больное колено мешало ей нормально ходить.
"Мы были приятно удивлены уровнем подготовки местных докторов и среднего медперсонала, потому что это достаточно редкая операция для Абхазии. Однако все, начиная от заведующего отделением, и санитарка, медсестра - достаточно уверенно себя чувствовали, помогали нам", - сказал Антон Жаглин.
Российские специалисты также отметили хороший уровень оснащенности Республиканской больницы.
"Я надеюсь в будущем эта операция станет рутиной в этой больнице и вообще в Абхазии, и будет выполняться на самом высочайшем уровне", - отметил второй врач, Алексей Березин.
Заведующий отделением травматологии Астамур Иванба сказал, что операция на коленом суставе очень востребована в стране. Он подчеркнул, что больница готова к проведению таких хирургических вмешательств, и главное - обучить этому врачей.
Исполняющий обязанности главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва отметил, что операции по замене коленного сустава прошли успешно и отметил, что произошедшее еще раз подчеркивает дружественный характер взаимоотношений между российскими и абхазскими специалистами.