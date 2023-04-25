https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/zavershilsya-pervyy-abkhazskiy-meditsinskiy-forum-1045445647.html

Завершился первый абхазский медицинский форум

Завершился первый абхазский медицинский форум

В мероприятии, которое впервые проходит в Абхазии, приняли участие российские академики, профессора, кандидаты медицинских наук, доктора, представители... 25.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-25T14:49+0300

2023-04-25T14:49+0300

2023-04-25T15:32+0300

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СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый абхазский медицинский форум завершил свою работу в Сухуме во вторник, 25 апреля. Он отметил, что это мероприятие позволит развивать здравоохранение в республике при тесном взаимодействии с российскими коллегами. Эдуард Бутба также подчеркнул, что медицинский форум станет традиционным. Следующий запланирован на апрель 2024 года. Участники форума – врачи из Абхазии и России – на протяжении двух дней выступали с докладами на темы долголетия, развития санаторно-курортной инфраструктуры, реабилитации, неврологии, борьбы с коронавирусной инфекцей, эстетической хирургии, кардиологии, реабилитации ветеранов, адаптации детей с задержкой развития, развития бальнеологических курортов Абхазии. Кроме того, участники форума провели консультации для врачей и пациентов в медучреждениях страны. Приветственное слово участникам форума направил президент Абхазии Аслан Бжания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/problemy-i-perspektivy-v-abkhazii-otkrylsya-pervyy-meditsinskiy-forum-1045422613.html

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