https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/zavershilsya-pervyy-abkhazskiy-meditsinskiy-forum-1045445647.html
Завершился первый абхазский медицинский форум
Завершился первый абхазский медицинский форум
В мероприятии, которое впервые проходит в Абхазии, приняли участие российские академики, профессора, кандидаты медицинских наук, доктора, представители... 25.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-25T14:49+0300
2023-04-25T14:49+0300
2023-04-25T15:32+0300
в абхазии
абхазия
новости
минздрав абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/19/1045444136_0:83:1588:976_1920x0_80_0_0_9e63839784ffbf76e4d9ff7afbf0ca4d.jpg
СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый абхазский медицинский форум завершил свою работу в Сухуме во вторник, 25 апреля. Он отметил, что это мероприятие позволит развивать здравоохранение в республике при тесном взаимодействии с российскими коллегами. Эдуард Бутба также подчеркнул, что медицинский форум станет традиционным. Следующий запланирован на апрель 2024 года. Участники форума – врачи из Абхазии и России – на протяжении двух дней выступали с докладами на темы долголетия, развития санаторно-курортной инфраструктуры, реабилитации, неврологии, борьбы с коронавирусной инфекцей, эстетической хирургии, кардиологии, реабилитации ветеранов, адаптации детей с задержкой развития, развития бальнеологических курортов Абхазии. Кроме того, участники форума провели консультации для врачей и пациентов в медучреждениях страны. Приветственное слово участникам форума направил президент Абхазии Аслан Бжания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/problemy-i-perspektivy-v-abkhazii-otkrylsya-pervyy-meditsinskiy-forum-1045422613.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/19/1045444136_88:0:1500:1059_1920x0_80_0_0_18b69bc80b920197e8280b8c6542c541.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, минздрав абхазии
абхазия, новости, минздрав абхазии
Завершился первый абхазский медицинский форум
14:49 25.04.2023 (обновлено: 15:32 25.04.2023)
В мероприятии, которое впервые проходит в Абхазии, приняли участие российские академики, профессора, кандидаты медицинских наук, доктора, представители абхазского и российского медицинских сообществ.
СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый абхазский медицинский форум завершил свою работу в Сухуме во вторник, 25 апреля.
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба поблагодарил российских гостей и работников медицинских учреждений Абхазии за плодотворное участие в форуме.
Он отметил, что это мероприятие позволит развивать здравоохранение в республике при тесном взаимодействии с российскими коллегами.
Эдуард Бутба также подчеркнул, что медицинский форум станет традиционным. Следующий запланирован на апрель 2024 года.
Участники форума – врачи из Абхазии и России – на протяжении двух дней выступали с докладами на темы долголетия, развития санаторно-курортной инфраструктуры, реабилитации, неврологии, борьбы с коронавирусной инфекцей, эстетической хирургии, кардиологии, реабилитации ветеранов, адаптации детей с задержкой развития, развития бальнеологических курортов Абхазии.
Кроме того, участники форума провели консультации для врачей и пациентов в медучреждениях страны. Приветственное слово участникам форума направил президент Абхазии Аслан Бжания.