https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/aktsiya-georgievskaya-lentochka-prodlitsya-v-abkhazii-do-9-maya-1045465929.html
Акция "Георгиевская ленточка" продлится в Абхазии до 9 Мая
Акция "Георгиевская ленточка" продлится в Абхазии до 9 Мая
Акция "Георгиевская ленточка" приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 26.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-26T12:12+0300
2023-04-26T12:12+0300
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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Международная акция "Георгиевская ленточка" началась в Абхазии 25 апреля и продлится до 9 мая. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал представитель Россотрудничества в республике Евгений Павлов.Символ Победы также передадут во все районы республики, в школы и колледжи. Ленточки также будут раздаваться сотрудниками милиции на стационарных постах ГАИ."Эта акция проходит очень масштабно. В прошлом году было роздано более 20 тысяч лент. Это очень много. И в этом году, я уверен, будет не меньше. Запрос на Георгиевскую ленту, на ношение символа памяти победителей в Абхазии очень и очень велик", - подчеркнул представитель Россотрудничества.Акция "Георгиевская ленточка" приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Это символ памяти, связи поколений и воинской славы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/aktsiya-georgievskaya-lentochka-nachalas-v-rossii-1045434960.html
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Акция "Георгиевская ленточка" продлится в Абхазии до 9 Мая
12:12 26.04.2023 (обновлено: 14:44 26.04.2023)
Акция "Георгиевская ленточка" приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Международная акция "Георгиевская ленточка" началась в Абхазии 25 апреля и продлится до 9 мая. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал представитель Россотрудничества в республике Евгений Павлов.
"Георгиевская лента уже давно стала международной акцией, и Абхазия уже давно участвует в ней. Представительство Россотрудничества вместе с Государственным музеем Боевой Славы проводит эту акцию в этом году, в принципе, как и всегда. Каждый желающий может прийти в представительство или в музей и получить ленту", – пояснил Павлов.
Символ Победы также передадут во все районы республики, в школы и колледжи. Ленточки также будут раздаваться сотрудниками милиции на стационарных постах ГАИ.
"Эта акция проходит очень масштабно. В прошлом году было роздано более 20 тысяч лент. Это очень много. И в этом году, я уверен, будет не меньше. Запрос на Георгиевскую ленту, на ношение символа памяти победителей в Абхазии очень и очень велик", - подчеркнул представитель Россотрудничества.
Акция "Георгиевская ленточка" приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Это символ памяти, связи поколений и воинской славы.