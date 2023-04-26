https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/aktsiya-georgievskaya-lentochka-prodlitsya-v-abkhazii-do-9-maya-1045465929.html

Акция "Георгиевская ленточка" продлится в Абхазии до 9 Мая

Акция "Георгиевская ленточка" продлится в Абхазии до 9 Мая

Акция "Георгиевская ленточка" приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 26.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-26T12:12+0300

2023-04-26T12:12+0300

2023-04-26T14:44+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1a/1045473408_0:192:2951:1852_1920x0_80_0_0_b016528d45e88cbedef517cbffba7eaa.jpg

СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Международная акция "Георгиевская ленточка" началась в Абхазии 25 апреля и продлится до 9 мая. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал представитель Россотрудничества в республике Евгений Павлов.Символ Победы также передадут во все районы республики, в школы и колледжи. Ленточки также будут раздаваться сотрудниками милиции на стационарных постах ГАИ."Эта акция проходит очень масштабно. В прошлом году было роздано более 20 тысяч лент. Это очень много. И в этом году, я уверен, будет не меньше. Запрос на Георгиевскую ленту, на ношение символа памяти победителей в Абхазии очень и очень велик", - подчеркнул представитель Россотрудничества.Акция "Георгиевская ленточка" приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Это символ памяти, связи поколений и воинской славы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/aktsiya-georgievskaya-lentochka-nachalas-v-rossii-1045434960.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости