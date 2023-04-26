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Экологи закажут еще одну партию китайского препарата для восстановления липы в Лыхны
Экологи закажут еще одну партию китайского препарата для восстановления липы в Лыхны
Китайский препарат для восстановления поврежденной бензопилой липы доставили в Абхазию 19 апреля. 26.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-26T19:57+0300
2023-04-26T19:57+0300
2023-04-26T19:57+0300
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СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Экологи намерены заказать еще одну партию китайского препарата для восстановления липы на Лыхнаште, рассказал Sputnik начальник Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.По его словам, второй курс лечения дерева, которое повредили бензопилой вечером 5 апреля, провели в прошлое воскресенье."После того, как первая партия капельниц с препаратом закончилась, мы развесили вторую. В ближайшие время планируем заказать еще этого лекарства. Будем изыскивать возможности", - отметил он.Читанава добавил, что появились признаки восстановления дерева - листья стали увеличиваться, и это хороший знак.Разработанный НИИ сельского хозяйства в Пекине препарат был доставлен в село Лыхны в среду, 19 апреля. Экологи совместно с гражданами Китая, которые проживают в Абхазии, обработали ствол дерева специальным раствором для дезинфекции и поставили "капельницы" с иностранным препаратом. Всего за раз было использовано 30 пакетов с лекарством. Их хватило на одну неделю.Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. По подозрению в незаконной порубке дерева были задержаны двое граждан Абхазии - Ираклий и Даур Багателия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/sgb-oprovergla-informatsiyu-o-prichastnosti-k-porubke-lipy-na-lykhnashte-inykh-lits-1045464823.html
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абхазия, новости
Экологи закажут еще одну партию китайского препарата для восстановления липы в Лыхны
Китайский препарат для восстановления поврежденной бензопилой липы доставили в Абхазию 19 апреля.
СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Экологи намерены заказать еще одну партию китайского препарата для восстановления липы на Лыхнаште, рассказал Sputnik начальник Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.
По его словам, второй курс лечения дерева, которое повредили бензопилой вечером 5 апреля, провели в прошлое воскресенье.
"После того, как первая партия капельниц с препаратом закончилась, мы развесили вторую. В ближайшие время планируем заказать еще этого лекарства. Будем изыскивать возможности", - отметил он.
Читанава добавил, что появились признаки восстановления дерева - листья стали увеличиваться, и это хороший знак.
Разработанный НИИ сельского хозяйства в Пекине препарат был доставлен в село Лыхны в среду, 19 апреля. Экологи совместно с гражданами Китая, которые проживают в Абхазии, обработали ствол дерева специальным раствором для дезинфекции и поставили "капельницы" с иностранным препаратом. Всего за раз было использовано 30 пакетов с лекарством. Их хватило на одну неделю.
Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. По подозрению в незаконной порубке дерева были задержаны двое граждан Абхазии - Ираклий и Даур Багателия.