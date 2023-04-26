https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/sgb-oprovergla-informatsiyu-o-prichastnosti-k-porubke-lipy-na-lykhnashte-inykh-lits-1045464823.html
СГБ опровергла информацию о причастности к порубке липы на Лыхнаште иных лиц
СГБ опровергла информацию о причастности к порубке липы на Лыхнаште иных лиц
СГБ указывает, что данные распространяются анонимами в социальных сетях. 26.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-26T11:40+0300
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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Служба Государственной безопасности Абхазии опровергла информацию о том, что кто-то, кроме ранее задержанных подозреваемых, может быть причастным к порубке липы на Лыхнаште. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ираклий и Даур Багателия были задержаны 11 апреля. Поводом для подозрения стали оперативно-розыскные мероприятия и то, что были получены достоверные данные о том, что один из задержанных повредил обрядовое дерево в селе Арасадзыхь Очамчырского района.По решению суда 14 апреля Ираклий Багателия был заключен под стражу, в отношении Даура Багателия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Расследование дела продолжается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/s-chego-nachinaetsya-rodina-lipa-v-lykhny--bolshe-chem-prosto-derevo-1045330485.html
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СГБ опровергла информацию о причастности к порубке липы на Лыхнаште иных лиц
11:40 26.04.2023 (обновлено: 12:52 26.04.2023)
СГБ указывает, что данные распространяются анонимами в социальных сетях.
СУХУМ, 26 апр – Sputnik.
Служба Государственной безопасности Абхазии опровергла информацию о том, что кто-то, кроме ранее задержанных подозреваемых, может быть причастным к порубке липы на Лыхнаште. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Ираклий и Даур Багателия были задержаны 11 апреля. Поводом для подозрения стали оперативно-розыскные мероприятия и то, что были получены достоверные данные о том, что один из задержанных повредил обрядовое дерево в селе Арасадзыхь Очамчырского района.
По решению суда 14 апреля Ираклий Багателия был заключен под стражу, в отношении Даура Багателия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование дела продолжается.