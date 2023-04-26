https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-27-aprelya-1045487801.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 апреля

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле пониженного давления. 26.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-26T19:14+0300

2023-04-26T19:14+0300

2023-04-26T19:14+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. В четверг, 27 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, со второй половины дня дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 40-60%.

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абхазия, погода в абхазии