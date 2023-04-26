https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/rossiyskie-voyska-unichtozhili-dva-komandnykh-punkta-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1045479401.html
Российские войска уничтожили два командных пункта ВСУ в Херсонской области
Российские войска уничтожили два командных пункта ВСУ в Херсонской области
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на... 26.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-26T17:10+0300
2023-04-26T17:10+0300
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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Российские войска поразили два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ в районе острова Великий Херсонской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении в течение суток Киев потерял более 40 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля. Кроме того, были пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп.На Красно-Лиманском направлении уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы, противник потерял до 65 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, пикап, один автомобиль, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Акация".На Донецком направлении продолжаются бои в западной части Артемовска, российские войска нанесли поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. За сутки авиация совершила четыре самолетовылета, выполнила 59 огневых задач. На этом направлении противник потерял до 300 военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу L118, склад боеприпасов.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп, за сутки Киев потерял до 25 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубицу Д-30. Были уничтожены склады артиллерийских боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 солдат ВСУ, два автомобиля, одна артиллерийская система М777 производства США, украинская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/kiev-za-sutki-poteryal-okolo-360-soldat-na-donetskom-napravlenii-1045453536.html
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новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили два командных пункта ВСУ в Херсонской области
17:10 26.04.2023 (обновлено: 17:39 26.04.2023)
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.
СУХУМ, 26 апр – Sputnik.
Российские войска поразили два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ в районе острова Великий Херсонской области. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
Средства ПВО России за сутки сбили украинский самолет Су-25, перехватили 16 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, перехватили 12 беспилотников.
На Купянском направлении в течение суток Киев потерял более 40 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля. Кроме того, были пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп.
На Красно-Лиманском направлении уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы, противник потерял до 65 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, пикап, один автомобиль, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Акация".
На Донецком направлении продолжаются бои в западной части Артемовска, российские войска нанесли поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. За сутки авиация совершила четыре самолетовылета, выполнила 59 огневых задач. На этом направлении противник потерял до 300 военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу L118, склад боеприпасов.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп, за сутки Киев потерял до 25 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубицу Д-30. Были уничтожены склады артиллерийских боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.
На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 солдат ВСУ, два автомобиля, одна артиллерийская система М777 производства США, украинская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк".