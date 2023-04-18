https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/s-chego-nachinaetsya-rodina-lipa-v-lykhny--bolshe-chem-prosto-derevo-1045330485.html

С чего начинается Родина: липа в Лыхны – больше, чем просто дерево

С чего начинается Родина: липа в Лыхны – больше, чем просто дерево

Колумнист Sputnik Алексей Ломия размышляет о том, что для каждого жителя Абхазии значит слово "Родина" и какое отношение к этому имеет полуторавековая липа на... 18.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-18T19:35+0300

2023-04-18T19:35+0300

2023-04-18T19:35+0300

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Что такое Родина? Всеобъемлющее определение я даже не попытаюсь дать. Могу лишь назвать некоторые нюансы, оттенки той палитры цветов, из которых складывается картина, отражающая в моем сознании слово "Родина". Алексей Ломия, SputnikЯ категорически не космополит, поэтому живу в том месте, где родился, где вырос, где состоялся как человек. Я уточнял у почтенных стариков: "Почему так"? Они разводили руками, видимо, удивляясь моей наивности, и отвечали: "Мы тут временно, поэтому не живем, а сидим". И если призадуматься, то можно понять, как это мудро, как это точно отражает суть.РодинаРодина там, где мой народ, где чтят наши обычаи, где беспрекословно почитают старших, где уважают мнение молодых и когда в помещение кто-то заходит, все присутствующие встают. Родина там, где в совершенно непредсказуемой ситуации одинаково искренне могут вспыхнуть румянцем и седовласый старик, и молоденькая девушка, и джигит на боевом коне.Родина там, где при первых звуках знакомых мелодий, твоя кровь начинает кипеть и, даже если ты не горазд в танцах, тебя тянет пуститься в искрометный перепляс. Когда ты явственно ощущаешь многовековую боль народа в каждой ноте песен "О скале" и "О ранении".Родина там, где за одну только идею о ее существовании без лишних размышлений беззаветно сложили головы тысячи молодых ребят, где все от мала до велика в едином порыве отстояли свою независимость, свое право на самоопределение, возможность говорить на родном языке.Родина там, где ты не просто дышишь воздухом, а ешь его. Где наше ласковое море, где наши зеркальной ясности озера и стремительные реки. Где тысячи ручьев несут чистейшую воду. Где земля плодородна, где много фруктов. Где даже обычная палка может дать корни, если ее воткнуть в почву.Циничное надругательствоРодина там, где природа красива. Где благоприятный, комфортный климат. Где люди одинаково чтят и луга, и долины, и ущелья, и деревья. И поэтому меня особенно потрясла разлетевшаяся по Абхазии дикая весть о том, что какие-то злоумышленники по всей окружности пропилили ствол огромной древней липы на Лыхнаште. Как же так?! Ведь это тоже моя Родина! Я хорошо помню и никогда не забуду, как ощутил себя маленькой, но неразрывной частичкой своего многострадального народа, когда мы в 1988 году собрались вокруг этой липы, чтобы обратиться ко всему миру и заявить о своем непреодолимом желании жить на своей земле без господ и мнимой опеки "старших братьев" из-за Ингура.Первой мыслью, что меня посетила, стало подозрение, что это происки врагов, которые хотят уничтожить наш символ. Потом я переживал, чтобы среди этих злодеев не оказалось моих близких и родных. Как потом смыть такой позор? Это будет грязным пятном на всем роде, на всех поколениях. Раньше за меньшие проступки могли лишить жизни или изгнать из общества навсегда. Что ждет этих нелюдей, потерявших рассудок? Наказание за такое циничное надругательство просто может не уложиться в нормы обычного права. Если верить молве, акт вандализма совершили какие-то религиозные фанатики. И это еще и еще раз говорит о том, что у всего должны быть пределы. А липа выживет. Я верю в это.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/kitayskoe-lekarstvo-dlya-lipy-na-lykhnashte-dostavyat-19-aprelya-1045329053.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/sluzhba-gosbezopasnosti-ne-nazvala-podozrevaemykh-v-vandalizme-na-lykhnashte-1045216979.html

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