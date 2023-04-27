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Кабмин утвердил план мероприятий по развитию государственного языка на 2023 год
Кабмин утвердил план мероприятий по развитию государственного языка на 2023 год
Контроль за исполнением Постановления возложен на Государственное управление Республики Абхазия по государственной языковой политике. 27.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-27T14:00+0300
2023-04-27T14:00+0300
2023-04-27T14:32+0300
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СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил план мероприятий по развитию государственного языка на 2023 год, реализуемых Государственным управлением Абхазии по государственной языковой политике.На реализацию мероприятий предусмотрено пять миллионов рублей. Эти средства будут направлены на создание курсов ускоренного обучения абхазскому языку, перевод официальной документации, делопроизводства, а также специальной терминологии на абхазский язык.Кроме того, планируется выпуск "говорящей азбуки" для самых маленьких, аудиокниг для детей дошкольного, младшего школьного возраста, дубляж мультфильмов и художественных фильмов, издание сборников стихотворений для детей и многое другое.Среди целей и задач плана по развитию государственного языка:
https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/gosupravlenie-po-yazykovoy-politike-razrabotalo-programmu-na-2023-god--1043815842.html
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абхазский язык, абхазия, общество
абхазский язык, абхазия, общество
Кабмин утвердил план мероприятий по развитию государственного языка на 2023 год
14:00 27.04.2023 (обновлено: 14:32 27.04.2023)
Контроль за исполнением Постановления возложен на Государственное управление Республики Абхазия по государственной языковой политике.
СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил план мероприятий по развитию государственного языка на 2023 год, реализуемых Государственным управлением Абхазии по государственной языковой политике.
На реализацию мероприятий предусмотрено пять миллионов рублей. Эти средства будут направлены на создание курсов ускоренного обучения абхазскому языку, перевод официальной документации, делопроизводства, а также специальной терминологии на абхазский язык.
Кроме того, планируется выпуск "говорящей азбуки" для самых маленьких, аудиокниг для детей дошкольного, младшего школьного возраста, дубляж мультфильмов и художественных фильмов, издание сборников стихотворений для детей и многое другое.
Среди целей и задач плана по развитию государственного языка:
государственное содействие и обеспечение разработки учебно-методических пособий по обучению абхазскому языку детей и взрослых, не владеющих абхазским языком, для достижения чего необходимо решение следующих задач,
усовершенствование методики обучения абхазскому языку,
разработка специальных программ, позволяющих усовершенствовать разговорную, письменную и устную речь.