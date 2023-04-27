https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/kabmin-utverdil-plan-meropriyatiy-po-razvitiyu-gosudarstvennogo-yazyka-na-2023-god-1045496354.html

Кабмин утвердил план мероприятий по развитию государственного языка на 2023 год

Кабмин утвердил план мероприятий по развитию государственного языка на 2023 год

Контроль за исполнением Постановления возложен на Государственное управление Республики Абхазия по государственной языковой политике. 27.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-27T14:00+0300

2023-04-27T14:00+0300

2023-04-27T14:32+0300

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СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил план мероприятий по развитию государственного языка на 2023 год, реализуемых Государственным управлением Абхазии по государственной языковой политике.На реализацию мероприятий предусмотрено пять миллионов рублей. Эти средства будут направлены на создание курсов ускоренного обучения абхазскому языку, перевод официальной документации, делопроизводства, а также специальной терминологии на абхазский язык.Кроме того, планируется выпуск "говорящей азбуки" для самых маленьких, аудиокниг для детей дошкольного, младшего школьного возраста, дубляж мультфильмов и художественных фильмов, издание сборников стихотворений для детей и многое другое.Среди целей и задач плана по развитию государственного языка:

https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/gosupravlenie-po-yazykovoy-politike-razrabotalo-programmu-na-2023-god--1043815842.html

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