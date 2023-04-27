Принята программа о разграничении морских пространств Абхазии с Россией
14:20 27.04.2023 (обновлено: 14:29 27.04.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Шторм в сухумской бухте
© Sputnik / Томас Тхайцук
Всего в 2023–2025 годах на реализацию программы будет выделено три миллиона 900 тысяч рублей из средств республиканского бюджета.
СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную среднесрочную целевую программу "Разграничение морских пространств в рамках абхазо-российской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы".
8 февраля, 13:20
Среди задач программы:
дооснащение отдела гидрофизики и гидрографии Института экологии Академии наук Абхазии современными измерительными инструментами для проведения научных изысканий в области делимитации морских пространств;
оказание финансового содействия материально-технического сопровождения работ, направленных на научное обоснование линии морского разграничения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, включая приобретение архива космических снимков района разграничения;
проведение мероприятий, направленных на освоение методологии и теоретического материала, связанного с делимитацией морских пространств (тренинги, встречи) участниками рабочей группы;
обеспечение командировочных выездов участников рабочей группы;
осуществить формирование картографической отчетности и пояснительной записки по результатам научных изысканий с целью достижения договоренностей по разграничению морских пространств в рамках абхазо-российской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы с Российской Федерацией в рамках межправительственной комиссии в акватории Черного моря.
Кроме того цель программы:
выполнение мероприятий, направленных на научное обоснование линии морского разграничения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией;
определение предпочтительных исходных точек расчета;
подготовка карт различных сценариев разграничений;
оценка влияния морфодинамики устьевой зоны реки Псоу на расчеты исходной точки морской границы Республики Абхазия;
разграничение морских пространств и прецедентность в Черноморском регионе;
определение в перспективе предпочтительных исходных точек расчета, необходимых для получения линии разграничения морских пространств между Республикой Абхазия и Республикой Грузия.
Всего в 2023–2025 годах на реализацию программы будет выделено три миллиона 900 тысяч рублей из средств республиканского бюджета.