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https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/prinyata-programma-o-razgranichenii-morskikh-prostranstv-abkhazii-s-rossiey-1045496512.html
Принята программа о разграничении морских пространств Абхазии с Россией
Принята программа о разграничении морских пространств Абхазии с Россией
Всего в 2023–2025 годах на реализацию программы будет выделено три миллиона 900 тысяч рублей из средств республиканского бюджета. 27.04.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную среднесрочную целевую программу "Разграничение морских пространств в рамках абхазо-российской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы".Среди задач программы:Кроме того цель программы:Всего в 2023–2025 годах на реализацию программы будет выделено три миллиона 900 тысяч рублей из средств республиканского бюджета.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/komissiya-po-delimitatsii-gosgranitsy-vozobnovila-rabotu-1044018465.html
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границы, черное море, абхазия, россия
границы, черное море, абхазия, россия

Принята программа о разграничении морских пространств Абхазии с Россией

14:20 27.04.2023 (обновлено: 14:29 27.04.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Шторм в сухумской бухте
Шторм в сухумской бухте - Sputnik Абхазия, 1920, 27.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Всего в 2023–2025 годах на реализацию программы будет выделено три миллиона 900 тысяч рублей из средств республиканского бюджета.
СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную среднесрочную целевую программу "Разграничение морских пространств в рамках абхазо-российской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы".
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Среди задач программы:
дооснащение отдела гидрофизики и гидрографии Института экологии Академии наук Абхазии современными измерительными инструментами для проведения научных изысканий в области делимитации морских пространств;
оказание финансового содействия материально-технического сопровождения работ, направленных на научное обоснование линии морского разграничения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, включая приобретение архива космических снимков района разграничения;
проведение мероприятий, направленных на освоение методологии и теоретического материала, связанного с делимитацией морских пространств (тренинги, встречи) участниками рабочей группы;
обеспечение командировочных выездов участников рабочей группы;
осуществить формирование картографической отчетности и пояснительной записки по результатам научных изысканий с целью достижения договоренностей по разграничению морских пространств в рамках абхазо-российской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы с Российской Федерацией в рамках межправительственной комиссии в акватории Черного моря.
Кроме того цель программы:
выполнение мероприятий, направленных на научное обоснование линии морского разграничения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией;
определение предпочтительных исходных точек расчета;
подготовка карт различных сценариев разграничений;
оценка влияния морфодинамики устьевой зоны реки Псоу на расчеты исходной точки морской границы Республики Абхазия;
разграничение морских пространств и прецедентность в Черноморском регионе;
определение в перспективе предпочтительных исходных точек расчета, необходимых для получения линии разграничения морских пространств между Республикой Абхазия и Республикой Грузия.
Всего в 2023–2025 годах на реализацию программы будет выделено три миллиона 900 тысяч рублей из средств республиканского бюджета.
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