https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/prinyata-programma-o-razgranichenii-morskikh-prostranstv-abkhazii-s-rossiey-1045496512.html

Принята программа о разграничении морских пространств Абхазии с Россией

Принята программа о разграничении морских пространств Абхазии с Россией

Всего в 2023–2025 годах на реализацию программы будет выделено три миллиона 900 тысяч рублей из средств республиканского бюджета. 27.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-27T14:20+0300

2023-04-27T14:20+0300

2023-04-27T14:29+0300

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границы

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СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную среднесрочную целевую программу "Разграничение морских пространств в рамках абхазо-российской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы".Среди задач программы:Кроме того цель программы:Всего в 2023–2025 годах на реализацию программы будет выделено три миллиона 900 тысяч рублей из средств республиканского бюджета.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/komissiya-po-delimitatsii-gosgranitsy-vozobnovila-rabotu-1044018465.html

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