https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-28-aprelya-1045508220.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 апреля

Погоду черноморского побережья Абхазии неустойчива. 27.04.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 27 апр – Sputnik. В пятницу, 28 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность до второй половины дня, местами возможен небольшой дождь, ближе к вечеру ожидается дождь разной интенсивности, местами гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

погода в абхазии