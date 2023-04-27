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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 апреля
Погоду черноморского побережья Абхазии неустойчива. 27.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-27T17:10+0300
2023-04-27T17:10+0300
2023-04-27T17:32+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 27 апр – Sputnik. В пятницу, 28 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность до второй половины дня, местами возможен небольшой дождь, ближе к вечеру ожидается дождь разной интенсивности, местами гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 апреля
17:10 27.04.2023 (обновлено: 17:32 27.04.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии неустойчива.
СУХУМ, 27 апр – Sputnik. В пятницу, 28 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность до второй половины дня, местами возможен небольшой дождь, ближе к вечеру ожидается дождь разной интенсивности, местами гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.