https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/khariton-agrba-oderzhal-pobedu-na-vechere-boksa-v-dushanbe-1045533380.html

Харитон Агрба одержал победу на вечере бокса в Душанбе

Харитон Агрба одержал победу на вечере бокса в Душанбе

СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Харитон Агрба одержал победу техническим нокаутом над спортсменом из Узбекистана Мирзакамолом Нематовым, сообщает Госкомитет по... 28.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-28T17:45+0300

2023-04-28T17:45+0300

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бокс

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таджикистан

спорт

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Харитон Агрба одержал победу техническим нокаутом над спортсменом из Узбекистана Мирзакамолом Нематовым, сообщает Госкомитет по спорту. Это 12 победа Харитона на профессиональном ринге.Харитон Агрба – профессиональный спортсмен из Абхазии, выступает на турнирах под флагом России. Он мастер спорта международного класса, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, на профессиональном ринге с 2019 года.

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бокс, абхазия, таджикистан, спорт