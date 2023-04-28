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Харитон Агрба одержал победу на вечере бокса в Душанбе
Харитон Агрба одержал победу на вечере бокса в Душанбе
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Харитон Агрба одержал победу техническим нокаутом над спортсменом из Узбекистана Мирзакамолом Нематовым, сообщает Госкомитет по... 28.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-28T17:45+0300
2023-04-28T17:45+0300
2023-04-28T17:57+0300
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Харитон Агрба одержал победу техническим нокаутом над спортсменом из Узбекистана Мирзакамолом Нематовым, сообщает Госкомитет по спорту. Это 12 победа Харитона на профессиональном ринге.Харитон Агрба – профессиональный спортсмен из Абхазии, выступает на турнирах под флагом России. Он мастер спорта международного класса, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, на профессиональном ринге с 2019 года.
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бокс, абхазия, таджикистан, спорт
Харитон Агрба одержал победу на вечере бокса в Душанбе
17:45 28.04.2023 (обновлено: 17:57 28.04.2023)
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Харитон Агрба одержал победу техническим нокаутом над спортсменом из Узбекистана Мирзакамолом Нематовым, сообщает Госкомитет по спорту.
Бой прошел 28 апреля в рамках вечера бокса в городе Душанбе Республики Таджикистан.
Это 12 победа Харитона на профессиональном ринге.
Харитон Агрба – профессиональный спортсмен из Абхазии, выступает на турнирах под флагом России. Он мастер спорта международного класса, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, на профессиональном ринге с 2019 года.