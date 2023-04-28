https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/obrazovatelno-turisticheskiy-forum-gorizonty-23-zavershilsya-v-abkhazii-1045524925.html

Образовательно-туристический форум "Горизонты-23" завершился в Абхазии

Образовательно-туристический форум "Горизонты-23" завершился в Абхазии

Международный образовательно-туристический форум "Горизонты-23" проходил в Абхазии с 26 по 28 апреля. 28.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-28T13:10+0300

2023-04-28T13:10+0300

2023-04-28T13:11+0300

в абхазии

туризм

представительство россотрудничества в украине

абхазия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1a/1045470753_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_443cf6131525bc20327a17eb7683fd7e.jpg

СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Образовательно-туристический форум "Горизонты-23", который продолжался в течение трех дней, завершился, его участники подвели итоги работы.Он отметил, что цель форума заключается и в том, чтобы инициировать рассмотрение исполнительной и законодательной властями республики вопросов, связанных, в том числе с детским туризмом."Нам необходимо возродить на какой-то новой волне обмен между детишками Абхазии и России именно в тематической направленности. Мы считаем, что только лишь через такого рода обмены, мы сможем привить любовь как со стороны детей России к Абхазии, так и со стороны Абхазии к России", - заметил Федотов.В рамках Международного форума "Горизонты-23" активно шла работа на разных площадках республики, образовательная, презентационная часть программы форума прошла на базе школ и Сухумского государственного колледжа.Организаторы форума – Представительство Россотрудничества в Абхазии, Посольство Российской Федерации в Абхазии, Министерство туризма, Министерство просвещения, Абхазский союз туризма и культурно-деловой центр "Дом Москвы".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/otdykh-s-polzoy-kak-razvivat-detskiy-turizm-v-abkhazii-1045523933.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

туризм, представительство россотрудничества в украине, абхазия, россия