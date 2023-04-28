https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/obrazovatelno-turisticheskiy-forum-gorizonty-23-zavershilsya-v-abkhazii-1045524925.html
Образовательно-туристический форум "Горизонты-23" завершился в Абхазии
Образовательно-туристический форум "Горизонты-23" завершился в Абхазии
Международный образовательно-туристический форум "Горизонты-23" проходил в Абхазии с 26 по 28 апреля. 28.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-28T13:10+0300
2023-04-28T13:10+0300
2023-04-28T13:11+0300
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Образовательно-туристический форум "Горизонты-23", который продолжался в течение трех дней, завершился, его участники подвели итоги работы.Он отметил, что цель форума заключается и в том, чтобы инициировать рассмотрение исполнительной и законодательной властями республики вопросов, связанных, в том числе с детским туризмом."Нам необходимо возродить на какой-то новой волне обмен между детишками Абхазии и России именно в тематической направленности. Мы считаем, что только лишь через такого рода обмены, мы сможем привить любовь как со стороны детей России к Абхазии, так и со стороны Абхазии к России", - заметил Федотов.В рамках Международного форума "Горизонты-23" активно шла работа на разных площадках республики, образовательная, презентационная часть программы форума прошла на базе школ и Сухумского государственного колледжа.Организаторы форума – Представительство Россотрудничества в Абхазии, Посольство Российской Федерации в Абхазии, Министерство туризма, Министерство просвещения, Абхазский союз туризма и культурно-деловой центр "Дом Москвы".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/otdykh-s-polzoy-kak-razvivat-detskiy-turizm-v-abkhazii-1045523933.html
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туризм, представительство россотрудничества в украине, абхазия, россия
туризм, представительство россотрудничества в украине, абхазия, россия
Образовательно-туристический форум "Горизонты-23" завершился в Абхазии
13:10 28.04.2023 (обновлено: 13:11 28.04.2023)
Международный образовательно-туристический форум "Горизонты-23" проходил в Абхазии с 26 по 28 апреля.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Образовательно-туристический форум "Горизонты-23", который продолжался в течение трех дней, завершился, его участники подвели итоги работы.
"Я очень рад, что этот форум состоялся, он поднял вопросы не столько образовательного и детского туризма, сколько вопросы законотворческие, в том числе вопросы, касающиеся страхования. Это достаточно сложные вопросы, к которым уже придется подключать исполнительную и законодательную власть. Но в любом случае, раз этот вопрос остро стоит, то его надо решать", - сказал руководитель Представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.
Он отметил, что цель форума заключается и в том, чтобы инициировать рассмотрение исполнительной и законодательной властями республики вопросов, связанных, в том числе с детским туризмом.
"Нам необходимо возродить на какой-то новой волне обмен между детишками Абхазии и России именно в тематической направленности. Мы считаем, что только лишь через такого рода обмены, мы сможем привить любовь как со стороны детей России к Абхазии, так и со стороны Абхазии к России", - заметил Федотов.
В рамках Международного форума "Горизонты-23" активно шла работа на разных площадках республики, образовательная, презентационная часть программы форума прошла на базе школ и Сухумского государственного колледжа.
Организаторы форума – Представительство Россотрудничества в Абхазии, Посольство Российской Федерации в Абхазии, Министерство туризма, Министерство просвещения, Абхазский союз туризма и культурно-деловой центр "Дом Москвы".