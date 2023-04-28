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Объявлены победители второго национального конкурса абхазских вин
Объявлены победители второго национального конкурса абхазских вин
Цель конкурса – поддержка местных частных производителей и улучшение качества вина, производимого в Абхазии. 28.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-28T15:23+0300
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония награждения победителей второго национального конкурса абхазских вин состоялась в пятницу, 28 апреля, на культурно-деловой платформе "Гума".Для участия в конкурсе заявки подали 47 абхазских виноделов, они передали сотрудникам компании "Вина и воды Абхазии" 95 образцов вин. К конкурсной дегустации допущено 24 образца от 15 виноделов. 26 апреля в ходе слепой дегустации члены дегустационной комиссии отобрали победителей конкурса.Генеральный директор Госкомпании "Вина и воды Абхазии" Николай Ачба приветствовал участников и гостей на подведении итогов конкурса.При этом Ачба заметил, что организаторы конкурса будут рады участию еще большего количества виноделов в мероприятии."Нам бы хотелось еще большего участия виноделов, у каждого есть друзья, соседи, которые делают вино, не надо стесняться, пусть приносят на следующий конкурс, мы только помогаем, никого не критикуем и не ругаем", – сказал Николай Ачба.После приступили к награждению победителей конкурса. Первое место за лучшее белое вино и Гран-при конкурса никому из производителей не присудили, так как никто не набрал необходимого количества баллов от членов жюри.Победители:Первый конкурс абхазских вин состоялся в апреле 2022 года. Тогда организаторы отобрали в районах Абхазии сто образцов продукции, в результате лабораторных исследований были отсеяны 62 из них.Конкурс был разделен на несколько номинаций: белые вина, красные вина, "Изабелла", спецприз Министерства сельского хозяйства, спецприз семьи Ачба, спецприз за лучшее полусладкое вино. Обладателем гран-при стал молодой винодел Саид Званбая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/nachala-rabotu-degustatsionnaya-komissiya-vtorogo-natsionalnogo-konkursa-vinodelov-1045466397.html
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вино, абхазия
вино, абхазия

Объявлены победители второго национального конкурса абхазских вин

15:23 28.04.2023 (обновлено: 16:10 28.04.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава В предприятии "Вина и воды Абхазии" проходит дегустация вин участников Национального конкурса Абхазских вин
 В предприятии Вина и воды Абхазии проходит дегустация вин участников Национального конкурса Абхазских вин - Sputnik Абхазия, 1920, 28.04.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Цель конкурса – поддержка местных частных производителей и улучшение качества вина, производимого в Абхазии.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония награждения победителей второго национального конкурса абхазских вин состоялась в пятницу, 28 апреля, на культурно-деловой платформе "Гума".
Для участия в конкурсе заявки подали 47 абхазских виноделов, они передали сотрудникам компании "Вина и воды Абхазии" 95 образцов вин. К конкурсной дегустации допущено 24 образца от 15 виноделов. 26 апреля в ходе слепой дегустации члены дегустационной комиссии отобрали победителей конкурса.
В предприятии Вина и воды Абхазии проходит дегустация вин участников Национального конкурса Абхазских вин - Sputnik Абхазия, 1920, 26.04.2023
В Абхазии
Начала работу дегустационная комиссия второго национального конкурса виноделов
26 апреля, 13:03
Генеральный директор Госкомпании "Вина и воды Абхазии" Николай Ачба приветствовал участников и гостей на подведении итогов конкурса.

"Приятно, что конкурс продолжается, что мы не остановились и будем двигаться дальше. Мы еще в прошлом году говорили, что надеемся на то, что когда-то этот конкурс станет международным, я рад, что много людей, большое количество абхазских виноделов поучаствовали в конкурсе", – подчеркнул он.

При этом Ачба заметил, что организаторы конкурса будут рады участию еще большего количества виноделов в мероприятии.
"Нам бы хотелось еще большего участия виноделов, у каждого есть друзья, соседи, которые делают вино, не надо стесняться, пусть приносят на следующий конкурс, мы только помогаем, никого не критикуем и не ругаем", – сказал Николай Ачба.
После приступили к награждению победителей конкурса. Первое место за лучшее белое вино и Гран-при конкурса никому из производителей не присудили, так как никто не набрал необходимого количества баллов от членов жюри.
Победители:
1.
Серебряная медаль "Лучшее абхазское белое вино 2023 года" – Хаджарат Квициния за вино из сорта винограда Ноа.
2.
Бронзовая медаль "Лучшее абхазское белое вино 2023 года" – Денис Амичба за вино из сорта Ркацители.
3.
Золотая медаль "Лучшее абхазское красное вино 2023 года" – Денис Амичба за вино из сорта Саперави.
4.
Золотая медаль "Лучшее абхазское красное вино 2023 года" – Адамур Ахба за вино из сорта Мальбек.
5.
Серебряная медаль "Лучшее абхазское красное вино 2023 года" – Алмас Адлейба за вино из сорта Саперави.
6.
Серебряная медаль "Лучшее абхазское красное вино 2023 года" – Химца Киут.
7.
Серебряная медаль "Лучшее абхазское красное вино 2023 года" – Сергей Гадлия.
8.
Серебряная медаль "Лучшее абхазское вино из сорта Изабелла 2023 года" – Алхас Джопуа.
9.
Бронзовая медаль "Лучшее абхазское вино из сорта Изабелла 2023 года" – Станислав Агумава.
10.
Спецприз от Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия –Хаджарат Квициния за вино из винограда сорта Ноа.
11.
Спецприз от партнера конкурса компании "А-мобаил" – Адамур Ахба за вино из винограда сорта Мальбек.
Первый конкурс абхазских вин состоялся в апреле 2022 года. Тогда организаторы отобрали в районах Абхазии сто образцов продукции, в результате лабораторных исследований были отсеяны 62 из них.
Конкурс был разделен на несколько номинаций: белые вина, красные вина, "Изабелла", спецприз Министерства сельского хозяйства, спецприз семьи Ачба, спецприз за лучшее полусладкое вино. Обладателем гран-при стал молодой винодел Саид Званбая.
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