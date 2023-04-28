https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/obyavleny-pobediteli-vtorogo-natsionalnogo-konkursa-abkhazskikh-vin-1045526877.html

Объявлены победители второго национального конкурса абхазских вин

Объявлены победители второго национального конкурса абхазских вин

Цель конкурса – поддержка местных частных производителей и улучшение качества вина, производимого в Абхазии. 28.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-28T15:23+0300

2023-04-28T15:23+0300

2023-04-28T16:10+0300

в абхазии

вино

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1a/1045466982_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_1c0928de0343d8abd17ebf1c9c559b2a.jpg

СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония награждения победителей второго национального конкурса абхазских вин состоялась в пятницу, 28 апреля, на культурно-деловой платформе "Гума".Для участия в конкурсе заявки подали 47 абхазских виноделов, они передали сотрудникам компании "Вина и воды Абхазии" 95 образцов вин. К конкурсной дегустации допущено 24 образца от 15 виноделов. 26 апреля в ходе слепой дегустации члены дегустационной комиссии отобрали победителей конкурса.Генеральный директор Госкомпании "Вина и воды Абхазии" Николай Ачба приветствовал участников и гостей на подведении итогов конкурса.При этом Ачба заметил, что организаторы конкурса будут рады участию еще большего количества виноделов в мероприятии."Нам бы хотелось еще большего участия виноделов, у каждого есть друзья, соседи, которые делают вино, не надо стесняться, пусть приносят на следующий конкурс, мы только помогаем, никого не критикуем и не ругаем", – сказал Николай Ачба.После приступили к награждению победителей конкурса. Первое место за лучшее белое вино и Гран-при конкурса никому из производителей не присудили, так как никто не набрал необходимого количества баллов от членов жюри.Победители:Первый конкурс абхазских вин состоялся в апреле 2022 года. Тогда организаторы отобрали в районах Абхазии сто образцов продукции, в результате лабораторных исследований были отсеяны 62 из них.Конкурс был разделен на несколько номинаций: белые вина, красные вина, "Изабелла", спецприз Министерства сельского хозяйства, спецприз семьи Ачба, спецприз за лучшее полусладкое вино. Обладателем гран-при стал молодой винодел Саид Званбая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/nachala-rabotu-degustatsionnaya-komissiya-vtorogo-natsionalnogo-konkursa-vinodelov-1045466397.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

вино, абхазия