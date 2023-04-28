Объявлены победители второго национального конкурса абхазских вин
15:23 28.04.2023 (обновлено: 16:10 28.04.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава В предприятии "Вина и воды Абхазии" проходит дегустация вин участников Национального конкурса Абхазских вин
© Sputnik / Марианна Кубрава
Цель конкурса – поддержка местных частных производителей и улучшение качества вина, производимого в Абхазии.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония награждения победителей второго национального конкурса абхазских вин состоялась в пятницу, 28 апреля, на культурно-деловой платформе "Гума".
Для участия в конкурсе заявки подали 47 абхазских виноделов, они передали сотрудникам компании "Вина и воды Абхазии" 95 образцов вин. К конкурсной дегустации допущено 24 образца от 15 виноделов. 26 апреля в ходе слепой дегустации члены дегустационной комиссии отобрали победителей конкурса.
Генеральный директор Госкомпании "Вина и воды Абхазии" Николай Ачба приветствовал участников и гостей на подведении итогов конкурса.
"Приятно, что конкурс продолжается, что мы не остановились и будем двигаться дальше. Мы еще в прошлом году говорили, что надеемся на то, что когда-то этот конкурс станет международным, я рад, что много людей, большое количество абхазских виноделов поучаствовали в конкурсе", – подчеркнул он.
При этом Ачба заметил, что организаторы конкурса будут рады участию еще большего количества виноделов в мероприятии.
"Нам бы хотелось еще большего участия виноделов, у каждого есть друзья, соседи, которые делают вино, не надо стесняться, пусть приносят на следующий конкурс, мы только помогаем, никого не критикуем и не ругаем", – сказал Николай Ачба.
После приступили к награждению победителей конкурса. Первое место за лучшее белое вино и Гран-при конкурса никому из производителей не присудили, так как никто не набрал необходимого количества баллов от членов жюри.
Победители:
1.Серебряная медаль "Лучшее абхазское белое вино 2023 года" – Хаджарат Квициния за вино из сорта винограда Ноа.
2.Бронзовая медаль "Лучшее абхазское белое вино 2023 года" – Денис Амичба за вино из сорта Ркацители.
3.Золотая медаль "Лучшее абхазское красное вино 2023 года" – Денис Амичба за вино из сорта Саперави.
4.Золотая медаль "Лучшее абхазское красное вино 2023 года" – Адамур Ахба за вино из сорта Мальбек.
5.Серебряная медаль "Лучшее абхазское красное вино 2023 года" – Алмас Адлейба за вино из сорта Саперави.
6.Серебряная медаль "Лучшее абхазское красное вино 2023 года" – Химца Киут.
7.Серебряная медаль "Лучшее абхазское красное вино 2023 года" – Сергей Гадлия.
8.Серебряная медаль "Лучшее абхазское вино из сорта Изабелла 2023 года" – Алхас Джопуа.
9.Бронзовая медаль "Лучшее абхазское вино из сорта Изабелла 2023 года" – Станислав Агумава.
10.Спецприз от Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия –Хаджарат Квициния за вино из винограда сорта Ноа.
11.Спецприз от партнера конкурса компании "А-мобаил" – Адамур Ахба за вино из винограда сорта Мальбек.
Первый конкурс абхазских вин состоялся в апреле 2022 года. Тогда организаторы отобрали в районах Абхазии сто образцов продукции, в результате лабораторных исследований были отсеяны 62 из них.
Конкурс был разделен на несколько номинаций: белые вина, красные вина, "Изабелла", спецприз Министерства сельского хозяйства, спецприз семьи Ачба, спецприз за лучшее полусладкое вино. Обладателем гран-при стал молодой винодел Саид Званбая.