https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-29-i-30-aprelya-1045530146.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 29 и 30 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 29 и 30 апреля

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять в субботу прохождение холодного атмосферного фронта и барическое поле пониженного давления. 28.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-28T17:50+0300

2023-04-28T17:50+0300

2023-04-28T17:50+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. В выходные дни, 29 и 30 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, туман, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 40-60%.

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Sputnik Абхазия

погода в абхазии