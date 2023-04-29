https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/inal-ardzinba-prinyal-uchastie-v-globalnoy-konferentsii-po-mnogopolyarnosti-1045549382.html

Инал Ардзинба принял участие в Глобальной конференции по многополярности

Инал Ардзинба принял участие в Глобальной конференции по многополярности

В онлайн-конференции приняли участие глава МИД России Сергей Лавров и официальный представитель ведомства Мария Захарова, а также министр иностранных дел Китая... 29.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-29T14:31+0300

2023-04-29T14:31+0300

2023-04-29T14:31+0300

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба принял участие в Глобальной конференции по многополярности, которая проходила в онлайн-формате. Об этом сообщает Медиацентр МИД республики."Наша республика рассматривает специальную военную операцию как старт формирования международных отношений, такой системы, где будет обеспечено уважение прав народов, в том числе малых народов, их самобытности и исторической судьбы", - заявил министр. Кроме того, министр подчеркнул, что Абхазия поддерживает интеграционные объединения на советском пространстве, которые организуются при поддержке России.Ардзинба подчеркнул, что все больше стран в мире заявляют о приверженности многополярной системе международных отношений, которая будет основана на принципах соблюдения международного права и уважения прав малых народов. По его словам, западные страны во главе с США желают сохранить статус-кво и пытаются навязать свою волю всему миру. Для этого они, в том числе, применяют политику двойных стандартов. В пример Ардзинба привел ситуацию, в которой международное сообщество поддержало косоваров, но продолжает игнорировать народ Абхазии, чья государственность имеет тысячелетнюю историю.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/kan-o-kontseptsii-vneshney-politiki-rossii-otnosheniya-s-abkhaziey-vykhodyat-na-novyy-uroven--1045012032.html

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