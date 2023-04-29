https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/inal-ardzinba-prinyal-uchastie-v-globalnoy-konferentsii-po-mnogopolyarnosti-1045549382.html
Инал Ардзинба принял участие в Глобальной конференции по многополярности
Инал Ардзинба принял участие в Глобальной конференции по многополярности
В онлайн-конференции приняли участие глава МИД России Сергей Лавров и официальный представитель ведомства Мария Захарова, а также министр иностранных дел Китая... 29.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-29T14:31+0300
2023-04-29T14:31+0300
2023-04-29T14:31+0300
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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба принял участие в Глобальной конференции по многополярности, которая проходила в онлайн-формате. Об этом сообщает Медиацентр МИД республики."Наша республика рассматривает специальную военную операцию как старт формирования международных отношений, такой системы, где будет обеспечено уважение прав народов, в том числе малых народов, их самобытности и исторической судьбы", - заявил министр. Кроме того, министр подчеркнул, что Абхазия поддерживает интеграционные объединения на советском пространстве, которые организуются при поддержке России.Ардзинба подчеркнул, что все больше стран в мире заявляют о приверженности многополярной системе международных отношений, которая будет основана на принципах соблюдения международного права и уважения прав малых народов. По его словам, западные страны во главе с США желают сохранить статус-кво и пытаются навязать свою волю всему миру. Для этого они, в том числе, применяют политику двойных стандартов. В пример Ардзинба привел ситуацию, в которой международное сообщество поддержало косоваров, но продолжает игнорировать народ Абхазии, чья государственность имеет тысячелетнюю историю.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/kan-o-kontseptsii-vneshney-politiki-rossii-otnosheniya-s-abkhaziey-vykhodyat-na-novyy-uroven--1045012032.html
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абхазия, россия, мид абхазии, новости
Инал Ардзинба принял участие в Глобальной конференции по многополярности
В онлайн-конференции приняли участие глава МИД России Сергей Лавров и официальный представитель ведомства Мария Захарова, а также министр иностранных дел Китая Цинь Ган.
СУХУМ, 29 апр - Sputnik.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба принял участие в Глобальной конференции по многополярности, которая проходила в онлайн-формате. Об этом сообщает
Медиацентр МИД республики.
В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Абхазия всецело разделяет позицию России и поддерживает проведение специальной военной операции. Кроме того, добавил Ардзинба, на Донбассе воюют абхазские добровольцы, приближающие достижение целей СВО.
"Наша республика рассматривает специальную военную операцию как старт формирования международных отношений, такой системы, где будет обеспечено уважение прав народов, в том числе малых народов, их самобытности и исторической судьбы", - заявил министр.
Кроме того, министр подчеркнул, что Абхазия поддерживает интеграционные объединения на советском пространстве, которые организуются при поддержке России.
Ардзинба подчеркнул, что все больше стран в мире заявляют о приверженности многополярной системе международных отношений, которая будет основана на принципах соблюдения международного права и уважения прав малых народов.
По его словам, западные страны во главе с США желают сохранить статус-кво и пытаются навязать свою волю всему миру. Для этого они, в том числе, применяют политику двойных стандартов. В пример Ардзинба привел ситуацию, в которой международное сообщество поддержало косоваров, но продолжает игнорировать народ Абхазии, чья государственность имеет тысячелетнюю историю.