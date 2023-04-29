https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/komanda-iz-sukhuma-zavoevala-kubok-abkhazii-po-voleybolu-1045552153.html

Команда из Сухума завоевала кубок Абхазии по волейболу

Команда из Сухума завоевала кубок Абхазии по волейболу

В розыгрыше Кубка в играх, проходивших с 8 апреля, принимали участие девять команд "Гагра", "Пицунда", "Ачандара", "Сухум 1, "Спартак", команда РДЮСШ... 29.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-29T20:49+0300

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Столичные волейболисты одержали победу в финале Кубка Абхазии по волейболу. Об этом сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту."Бронзу" между собой разыграли еще одна столичная команда "Спартак" и команда "Ачандара". По итогу столичные волейболисты заняли третье место, победив со счетом 3:2. Лучшим доигровщиком кубка был признан Дмитрий Накитов из "Динамо", блокирующим - Астамур Инапшба из команды "Сухум", связующим - спартаковец Владислав Делба. Они получили подарочные сертификаты на приобретение спортинвентаря и формы. Команды, занявшие призовые места, получили и денежные призы - 45, 27 и 18 тысяч соответственно. Команда "Динамо", занявшая второе место, передала свой приз Республиканской детско-юношеской спортивной школе, в которой и была разыграна награда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/dopolnitelnoe-vremya-olimpiyskiy-chempion-dorokhov-o-voleybole-sekretakh-masterstva-1039153077.html

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