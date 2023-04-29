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Команда из Сухума завоевала кубок Абхазии по волейболу
Команда из Сухума завоевала кубок Абхазии по волейболу
В розыгрыше Кубка в играх, проходивших с 8 апреля, принимали участие девять команд "Гагра", "Пицунда", "Ачандара", "Сухум 1, "Спартак", команда РДЮСШ... 29.04.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Столичные волейболисты одержали победу в финале Кубка Абхазии по волейболу. Об этом сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту."Бронзу" между собой разыграли еще одна столичная команда "Спартак" и команда "Ачандара". По итогу столичные волейболисты заняли третье место, победив со счетом 3:2. Лучшим доигровщиком кубка был признан Дмитрий Накитов из "Динамо", блокирующим - Астамур Инапшба из команды "Сухум", связующим - спартаковец Владислав Делба. Они получили подарочные сертификаты на приобретение спортинвентаря и формы. Команды, занявшие призовые места, получили и денежные призы - 45, 27 и 18 тысяч соответственно. Команда "Динамо", занявшая второе место, передала свой приз Республиканской детско-юношеской спортивной школе, в которой и была разыграна награда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/dopolnitelnoe-vremya-olimpiyskiy-chempion-dorokhov-o-voleybole-sekretakh-masterstva-1039153077.html
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абхазия, спорт, новости, волейбол

Команда из Сухума завоевала кубок Абхазии по волейболу

20:49 29.04.2023
© Foto / Госкомспорт Абхазии Финал Кубка Абхазии по волейболу среди мужских команд
Финал Кубка Абхазии по волейболу среди мужских команд - Sputnik Абхазия, 1920, 29.04.2023
© Foto / Госкомспорт Абхазии
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В розыгрыше Кубка в играх, проходивших с 8 апреля, принимали участие девять команд "Гагра", "Пицунда", "Ачандара", "Сухум 1, "Спартак", команда РДЮСШ, "Очамчыра, "Агудзера" и команда погрануправления ФСБ России в Абхазии.
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Столичные волейболисты одержали победу в финале Кубка Абхазии по волейболу. Об этом сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту.
В решающем матче, который прошел в субботу, 29 апреля, в Сухуме, они встретились с командой погранотряда ФСБ России в Абхазии - "Динамо", и одержали победу со счетом 3:1.
"Бронзу" между собой разыграли еще одна столичная команда "Спартак" и команда "Ачандара". По итогу столичные волейболисты заняли третье место, победив со счетом 3:2.
Лучшим доигровщиком кубка был признан Дмитрий Накитов из "Динамо", блокирующим - Астамур Инапшба из команды "Сухум", связующим - спартаковец Владислав Делба. Они получили подарочные сертификаты на приобретение спортинвентаря и формы.
Команды, занявшие призовые места, получили и денежные призы - 45, 27 и 18 тысяч соответственно. Команда "Динамо", занявшая второе место, передала свой приз Республиканской детско-юношеской спортивной школе, в которой и была разыграна награда.
Дополнительное время: олимпийский чемпион Дорохов о волейболе, секретах мастерства - Sputnik Абхазия, 1920, 22.05.2022
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Дополнительное время: олимпийский чемпион Дорохов о волейболе, секретах мастерства
22 мая 2022, 17:26
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