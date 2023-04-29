https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/komanda-iz-sukhuma-zavoevala-kubok-abkhazii-po-voleybolu-1045552153.html
Команда из Сухума завоевала кубок Абхазии по волейболу
Команда из Сухума завоевала кубок Абхазии по волейболу
В розыгрыше Кубка в играх, проходивших с 8 апреля, принимали участие девять команд "Гагра", "Пицунда", "Ачандара", "Сухум 1, "Спартак", команда РДЮСШ... 29.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-29T20:49+0300
2023-04-29T20:49+0300
2023-04-29T20:49+0300
в абхазии
абхазия
спорт
новости
волейбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1d/1045551591_0:26:1440:836_1920x0_80_0_0_35b9276aec9071a85f462e578e2dd267.jpg
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Столичные волейболисты одержали победу в финале Кубка Абхазии по волейболу. Об этом сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту."Бронзу" между собой разыграли еще одна столичная команда "Спартак" и команда "Ачандара". По итогу столичные волейболисты заняли третье место, победив со счетом 3:2. Лучшим доигровщиком кубка был признан Дмитрий Накитов из "Динамо", блокирующим - Астамур Инапшба из команды "Сухум", связующим - спартаковец Владислав Делба. Они получили подарочные сертификаты на приобретение спортинвентаря и формы. Команды, занявшие призовые места, получили и денежные призы - 45, 27 и 18 тысяч соответственно. Команда "Динамо", занявшая второе место, передала свой приз Республиканской детско-юношеской спортивной школе, в которой и была разыграна награда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/dopolnitelnoe-vremya-olimpiyskiy-chempion-dorokhov-o-voleybole-sekretakh-masterstva-1039153077.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1d/1045551591_146:0:1295:862_1920x0_80_0_0_9d51cee6d0390d34255431ba69113997.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, спорт, новости, волейбол
абхазия, спорт, новости, волейбол
Команда из Сухума завоевала кубок Абхазии по волейболу
В розыгрыше Кубка в играх, проходивших с 8 апреля, принимали участие девять команд "Гагра", "Пицунда", "Ачандара", "Сухум 1, "Спартак", команда РДЮСШ, "Очамчыра, "Агудзера" и команда погрануправления ФСБ России в Абхазии.
СУХУМ, 29 апр - Sputnik.
Столичные волейболисты одержали победу в финале Кубка Абхазии по волейболу. Об этом сообщает
Государственный комитет по делам молодежи и спорту.
В решающем матче, который прошел в субботу, 29 апреля, в Сухуме, они встретились с командой погранотряда ФСБ России в Абхазии - "Динамо", и одержали победу со счетом 3:1.
"Бронзу" между собой разыграли еще одна столичная команда "Спартак" и команда "Ачандара". По итогу столичные волейболисты заняли третье место, победив со счетом 3:2.
Лучшим доигровщиком кубка был признан Дмитрий Накитов из "Динамо", блокирующим - Астамур Инапшба из команды "Сухум", связующим - спартаковец Владислав Делба. Они получили подарочные сертификаты на приобретение спортинвентаря и формы.
Команды, занявшие призовые места, получили и денежные призы - 45, 27 и 18 тысяч соответственно. Команда "Динамо", занявшая второе место, передала свой приз Республиканской детско-юношеской спортивной школе, в которой и была разыграна награда.