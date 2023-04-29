https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/turpoezd-sochi-nachal-kursirovat-v-gagru-1045539182.html

Турпоезд Сочи начал курсировать в Гагру

Турпоезд Сочи начал курсировать в Гагру

В пути следования поезд останавливается на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое, Цандрыпш. 29.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. В субботу, 29 апреля, туристический ретро-поезд "Сочи" совершил первую летнюю поездку в Гагру. О начале поездок сообщается на сайте "Российских железных дорог". Отправляясь из Туапсе в 04:20, состав прибывает в Сочи уже в 09:45. Вечером, в 19:25 он уезжает обратно и прибывает в Туапсе в 01:05. Состав будет курсировать между Россией и Абхазией шесть дней в неделю кроме вторников, по средам он будет отправляться с сочинского вокзала. В этом году поезд прибывает в Гагру на два часа раньше, чем в прошлом году, а уезжает на полчаса позже. Поэтому у путешественников будет больше времени для того, чтобы прогуляться по черноморскому курорту и ознакомиться с самыми интересными достопримечательностями. Поезд сформирован из 10 вагонов (пять общих с местами для сидения, плацкартный, купейный, вагон СВ и вагон-ресторан, в котором посетители могут попробовать блюда как русской, так и абхазской кухни.). Максимальная вместимость поезда – 386 пассажиров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/poezdki-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu-vozobnovyatsya-v-aprele-2023-goda-1044531799.html

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