https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/yarmarka-fermerskikh-syrov-proshla-na-platforme-guma-v-sukhume-1045550505.html

Ярмарка фермерских сыров прошла на платформе “Гума” в Сухуме

Ярмарка фермерских сыров прошла на платформе “Гума” в Сухуме

На однодневной ярмарке, которая проходит на культурно-деловой площадке “Гума”, сырную продукцию представили восемь фермерш. 29.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-29T16:30+0300

2023-04-29T16:30+0300

2023-04-29T16:30+0300

абхазия

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ярмарка фермерских сыров открылась на платформе “Гума” в Сухуме в субботу, 29 апреля.По словам куратора площадки Шариды Тужба, ярмарка была организована офисом ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - прим.ред) в Сухуме в рамках проекта “Поддержка женщин в производстве молочной продукции”.“Здесь представлено восемь фермерш-участниц. Офис ФАО также предоставил возможность бесплатно принять участие в этой ярмарке и другим фермерам. Поэтому здесь также представлены спаржа, домашние яйца, вино, аджинджух и другие продукты, которые популярны среди посетителей ярмарок”, - рассказала она.По ее словам, несмотря на дождливую погоду, мероприятие посетило много людей, так как сыр - популярный в Абхазии продукт. К тому же, особенность этой ярмарки в том, что здесь представлены не только традиционные виды молочной продукции, но "непривычные" для абхазского гурмана сыры - кашкавал, качотта, халуми.“Сыры на ярмарке - это всегда очень популярно. Но особенность этого проекта в том, что помимо традиционных сыров, здесь также представлены сыры длительной выдержки. Чем дольше сыр выдерживается, тем выше его цена. Поэтому, конечно же, важно, что наши фермерши имеют возможность делать продукцию, стоимость которой на рынке достаточно высока”, - подчеркнула Тужба.Ярмарка сыров на культурно-деловой площадке “Гума” проходит уже во второй раз. В мае 2022 года подобное мероприятие проходило под названием “Cheese and wine”.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/yarmarka-talantov-predpaskhalnyy-prazdnik-na-gume-1045268204.html

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