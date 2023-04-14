Ярмарка талантов: предпасхальный праздник на "Гуме"
14:32 14.04.2023 (обновлено: 15:12 14.04.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума" в пятницу, 14 апреля.
И снова "Гума" собрала на своей площадке мастериц, пекарей, кондитеров, создателей hand-made украшений, свечей и многого другого.
Корреспондент Sputnik тоже побывал на празднике, позавидовал таланту участников и прикупил себе пасхальных пряников.
Асмат Цвижба, Sputnik
Первый урожай
По словам одного из организаторов ярмарки Хиблы Возба, свои товары выставляют как опытные мастера, которые традиционно принимают участие в мероприятиях "Гумы", так и новички.
"Мы почувствовали запрос у населения на подобного рода мероприятия, потому что нам постоянно пишут, спрашивают. Это одно из мероприятий, которое достаточно популярно у горожан и гостей столицы", – сказала она.
Сама Хибла тоже не осталась в стороне. Вместе с подругой Илоной Воуба она представила на ярмарке итальянскую спаржу собственного "производства". Это первый урожай, выращенный девушками в Абхазии. И вскоре его можно будет приобрести на различных торговых площадках.
Корни спаржи предоставили девушкам в одной из неправительственных организаций. Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за растением, обрабатывать землю.
© Sputnik / Томас Тхайцук Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
© Sputnik / Томас Тхайцук Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
© Sputnik / Томас Тхайцук Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
© Sputnik / Томас Тхайцук Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
© Sputnik / Томас Тхайцук Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
© Sputnik / Томас Тхайцук Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
© Sputnik / Томас Тхайцук Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
2/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
3/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
4/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
5/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
7/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
"Это достаточно трудоемкий процесс, мы не ожидали, что нужно затратить так много времени, сил, средств, чтобы вырастить спаржу. Но у нас есть результат, которым мы с удовольствием сегодня делимся", – рассказала Илона
Чайная "бомба"
На выставке можно было приобрести искусно украшенные куличи, пряники, ореховые рулеты, посуду, украшения и свечи ручной работы. Жительница Сухума Елиф Аргун недавно увлеклась созданием чайных композиций.
За столом у девушки уже готовые чайные композиции в декоративных ложечках и чайные "бомбочки". Они сделаны из сахарозаменителя изомальтита. Если окунуть "бомбу" в кипяток, она раскроется и придаст чаю сладкий вкус.
© Sputnik / Томас Тхайцук Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума"
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Я очень люблю чай и всегда пробую разные вкусы, экспериментирую. Как-то в интернете я наткнулась на изомальт и увидела чайные леденцы. Мне стало интересно, я заказала продукты для дома, а потом решила, почему бы мне его не продвигать", – рассказала мастерица.
Свое производство Елиф она назвала "Сгәырԥхага", в переводе с абхазского – "то, что греет мне душу".
"Так и есть. Чай объединяет друзей, семью, за чашкой чая мы все чувствуем тепло друг друга", – добавила она.
Свеча горела
Запахи воска и ванили доносятся с соседнего стола. Виктория уже два года занимается изготовлением свечей и домашнего декора. Hand-made свечи – новомодная тенденция домашнего дизайна. Их не используют для освещения, ими украшают пространство, и поэтому формы у них самые разные – от геометрических фигур до человеческих торсов.
12 апреля, 17:35
"Все началось с того, что я хотела создавать уют в доме. Мне нравится теплая обстановка, я начала зажигать дома свечи, а потом решила начать делать их сама", – рассказала она.
По словам Виктории, на одну свечу уходит около 20 минут, а застывает воск за час-два. Процесс нетрудоемкий, но достать материалы в Абхазии практически невозможно, приходится заказывать сырье из России.
"Свечи, которые я оставляю себе, я не жгу, я их слишком люблю. Я жгу только покупные", – призналась Виктория.
Малые бизнесмены
Среди участников ярмарки были и совсем юные мастерицы. Четырнадцатилетняя Сария участвует в ярмарке не в первый раз. В этот раз она привезла для жителей и гостей столицы клубнику в шоколаде, печенье, украшения для куличей, декоративные предметы, пряники, изготовленные ее бабушкой и украшения из бисера, которые она плетет сама.
"Бисероплетением я занимаюсь уже два года. Это не так легко, как может показаться. Есть изделия, которые я делаю по несколько дней, у меня есть даже сумки", – рассказала она.
По мнению Сарии, участвовать в ярмарке "прикольно", и такие события способствуют продвижению бизнеса.