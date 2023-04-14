https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/yarmarka-talantov-predpaskhalnyy-prazdnik-na-gume-1045268204.html

Ярмарка талантов: предпасхальный праздник на "Гуме"

Ярмарка талантов: предпасхальный праздник на "Гуме"

Традиционная предпасхальная ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума" в пятницу, 14 апреля. 14.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-14T14:32+0300

2023-04-14T14:32+0300

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И снова "Гума" собрала на своей площадке мастериц, пекарей, кондитеров, создателей hand-made украшений, свечей и многого другого. Корреспондент Sputnik тоже побывал на празднике, позавидовал таланту участников и прикупил себе пасхальных пряников.Асмат Цвижба, SputnikПервый урожайПо словам одного из организаторов ярмарки Хиблы Возба, свои товары выставляют как опытные мастера, которые традиционно принимают участие в мероприятиях "Гумы", так и новички.Сама Хибла тоже не осталась в стороне. Вместе с подругой Илоной Воуба она представила на ярмарке итальянскую спаржу собственного "производства". Это первый урожай, выращенный девушками в Абхазии. И вскоре его можно будет приобрести на различных торговых площадках.Корни спаржи предоставили девушкам в одной из неправительственных организаций. Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за растением, обрабатывать землю."Это достаточно трудоемкий процесс, мы не ожидали, что нужно затратить так много времени, сил, средств, чтобы вырастить спаржу. Но у нас есть результат, которым мы с удовольствием сегодня делимся", – рассказала ИлонаЧайная "бомба"На выставке можно было приобрести искусно украшенные куличи, пряники, ореховые рулеты, посуду, украшения и свечи ручной работы. Жительница Сухума Елиф Аргун недавно увлеклась созданием чайных композиций. За столом у девушки уже готовые чайные композиции в декоративных ложечках и чайные "бомбочки". Они сделаны из сахарозаменителя изомальтита. Если окунуть "бомбу" в кипяток, она раскроется и придаст чаю сладкий вкус."Я очень люблю чай и всегда пробую разные вкусы, экспериментирую. Как-то в интернете я наткнулась на изомальт и увидела чайные леденцы. Мне стало интересно, я заказала продукты для дома, а потом решила, почему бы мне его не продвигать", – рассказала мастерица.Свое производство Елиф она назвала "Сгәырԥхага", в переводе с абхазского – "то, что греет мне душу"."Так и есть. Чай объединяет друзей, семью, за чашкой чая мы все чувствуем тепло друг друга", – добавила она.Свеча горелаЗапахи воска и ванили доносятся с соседнего стола. Виктория уже два года занимается изготовлением свечей и домашнего декора. Hand-made свечи – новомодная тенденция домашнего дизайна. Их не используют для освещения, ими украшают пространство, и поэтому формы у них самые разные – от геометрических фигур до человеческих торсов."Все началось с того, что я хотела создавать уют в доме. Мне нравится теплая обстановка, я начала зажигать дома свечи, а потом решила начать делать их сама", – рассказала она.По словам Виктории, на одну свечу уходит около 20 минут, а застывает воск за час-два. Процесс нетрудоемкий, но достать материалы в Абхазии практически невозможно, приходится заказывать сырье из России."Свечи, которые я оставляю себе, я не жгу, я их слишком люблю. Я жгу только покупные", – призналась Виктория.Малые бизнесменыСреди участников ярмарки были и совсем юные мастерицы. Четырнадцатилетняя Сария участвует в ярмарке не в первый раз. В этот раз она привезла для жителей и гостей столицы клубнику в шоколаде, печенье, украшения для куличей, декоративные предметы, пряники, изготовленные ее бабушкой и украшения из бисера, которые она плетет сама."Бисероплетением я занимаюсь уже два года. Это не так легко, как может показаться. Есть изделия, которые я делаю по несколько дней, у меня есть даже сумки", – рассказала она.По мнению Сарии, участвовать в ярмарке "прикольно", и такие события способствуют продвижению бизнеса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/paskhalnaya-vystavka-yarmarka-proshla-v-sukhume-1045234665.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230401/vse-po-syutsayu-kak-masteritsy-iz-ochamchyry-naladili-proizvodstvo-shoperov-1044987796.html

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