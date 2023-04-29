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Житель Пшапа задержан за нанесение огнестрельного ранения 75-летнему мужчине
Житель Пшапа задержан за нанесение огнестрельного ранения 75-летнему мужчине
Помимо вреда здоровью, совершенного из хулиганских побуждений, задержанному вменяются незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. 29.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-29T15:25+0300
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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Житель села Пшап Гулрыпшского района Вартан Аведян был задержан за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести 75-летнему знакомому. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Сообщается, что Аведян находился в состоянии алкогольного опьянения и имел умышленно стрелял в потерпевшего из-за возникшего между ними конфликта. Мужчина был доставлен в агудзерский госпиталь со сквозным огнестрельным ранением левого бедра. Сам Вартан Аведян скрылся с места преступления и был задержан позднее сотрудниками уголовного розыска. На месте происшествия также обнаружили три стреляные гильзы, пистолет Макарова без номерных обозначений и патроны к нему. Возбуждено уголовное дело. Мерой пресечения в отношении задержанного был избран домашний арест.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/rubets-pretknoveniya-sud-doprosil-ekspertov-po-delu-o-troynom-ubiystve-1045457297.html
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абхазия, мвд абхазии, новости
Житель Пшапа задержан за нанесение огнестрельного ранения 75-летнему мужчине
Помимо вреда здоровью, совершенного из хулиганских побуждений, задержанному вменяются незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.
СУХУМ, 29 апр - Sputnik.
Житель села Пшап Гулрыпшского района Вартан Аведян был задержан за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести 75-летнему знакомому. Об этом сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
Сообщается, что Аведян находился в состоянии алкогольного опьянения и имел умышленно стрелял в потерпевшего из-за возникшего между ними конфликта.
Мужчина был доставлен в агудзерский госпиталь со сквозным огнестрельным ранением левого бедра. Сам Вартан Аведян скрылся с места преступления и был задержан позднее сотрудниками уголовного розыска. На месте происшествия также обнаружили три стреляные гильзы, пистолет Макарова без номерных обозначений и патроны к нему.
Возбуждено уголовное дело. Мерой пресечения в отношении задержанного был избран домашний арест.