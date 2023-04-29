https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/zhitel-pshapa-zaderzhan-za-nanesenie-ognestrelnogo-raneniya-75-letnemu-muzhchine-1045549798.html

Житель Пшапа задержан за нанесение огнестрельного ранения 75-летнему мужчине

Житель Пшапа задержан за нанесение огнестрельного ранения 75-летнему мужчине

Помимо вреда здоровью, совершенного из хулиганских побуждений, задержанному вменяются незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. 29.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-29T15:25+0300

2023-04-29T15:25+0300

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Житель села Пшап Гулрыпшского района Вартан Аведян был задержан за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести 75-летнему знакомому. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Сообщается, что Аведян находился в состоянии алкогольного опьянения и имел умышленно стрелял в потерпевшего из-за возникшего между ними конфликта. Мужчина был доставлен в агудзерский госпиталь со сквозным огнестрельным ранением левого бедра. Сам Вартан Аведян скрылся с места преступления и был задержан позднее сотрудниками уголовного розыска. На месте происшествия также обнаружили три стреляные гильзы, пистолет Макарова без номерных обозначений и патроны к нему. Возбуждено уголовное дело. Мерой пресечения в отношении задержанного был избран домашний арест.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/rubets-pretknoveniya-sud-doprosil-ekspertov-po-delu-o-troynom-ubiystve-1045457297.html

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