https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/rubets-pretknoveniya-sud-doprosil-ekspertov-po-delu-o-troynom-ubiystve-1045457297.html

Рубец преткновения: суд допросил экспертов по делу о тройном убийстве

Рубец преткновения: суд допросил экспертов по делу о тройном убийстве

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 25 апреля. 25.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-25T20:25+0300

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2023-04-25T20:31+0300

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

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абхазия

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, Sputnik"Именно этот рубец"В этот раз в суде был допрошен Маврик Чагава – заведующий Отделением хирургии Республиканской больницы, член комиссии по проведению комплексной экспертизы в отношении обвиняемого Беслана Бганба.По словам Чагава, осмотр Бганба проходил на базе военного госпиталя в Агудзере в мае 2020 года. На правом бедре мужчины хирург выявил "множественные рубцы", при визуальном осмотре и пальпации (ощупывании тела – прим.) было обнаружено, что один рубец отличался от других – определялся дефект тканей. Эксперт порекомендовал провести компьютерную томографию раны, чтобы определить, глубину и узнать есть ли в ней "инородные тела".По итогам КТ было выявлено, что глубина раны более трех сантиметров, диаметр - 5,8 миллиметра. Чагава подчеркнул, что подобный рубец не мог образоваться от введения метадона, так как образование метадоновых "язвочек" не привело бы к дефекту мышечной ткани и место образования раны не характерно для введения наркотика.По словам эксперта, рана обладала характерными признаками повреждения после слепого огнестрельного ранения. Рубец был овальной формы, слегка "подвижный", на нем была вмятина.На ноге Бганба были и другие рубцы от игл, которые также были осмотрены, но не представили интереса для более подробного изучения на компьютерном томографе, отметил эксперт.- Скажите, вы давали какую-либо характеристику в отношении других рубцов? – спросила эксперта адвокат Марина Тания.- Моей задачей был именно этот рубец подозрительный…- А, именно этот рубец! Ну все, вопросов нет.В суде был также допрошен заведующий отделением рентгенологии Республиканской больницы Аслан Берзения, который был участником экспертной комиссии и проводил исследование рубца предположительно огнестрельного характера на компьютерном томографе.По его словам, в мае 2020 года были исследованы не все рубцы на ноге Бганба. Лечащего врача интересовало состояние грудной клетки обвиняемого, правое бедро и голень."Были обнаружены перелом голени, большой берцовой кости, инородные тела в мягких тканях грудной клетки и рубцовые изменения мышцы нижней трети бедра, фиброз", - рассказал эксперт.- Было установлено, что на правой нижней конечности у Бганба было девять рубцов в совокупности, а ваш КТ аппарат увидел только один рубец. Как можно это объяснить? – спросил Берзения заместитель генпрокурора Абхазии Руслан Тыркба.-Аппарат мелкие детали не видит, видит только грубые изменения, - ответил эксперт.Берзения подтвердил, что члены комиссии пришли к выводу, что фиброзный тяж на бедре может быть характерен для огнестрельного ранения.Ходатайства защитыСторона защиты выступила с ходатайством об исключении ряда доказательств обвинения, связанных с опознанием свидетелями Ншанян и Палавандзия Демура Ахалая, который во время процедуры был в статусе свидетеля. Опознание проходило в декабре 2019 года.По мнению защитника Эдуарда Шенкао, эти доказательства недопустимы, так как процедура опознания проводилась следователем с нарушениями норм в условиях, "исключающих визуальное наблюдение" - сам Ахалая не видел, кто его опознает, ему лишь был представлен протокол для подписания.По словам Шенкао, по закону следователь должен был официально привести аргументы, почему он выбрал такую процедуру опознания, чего сделано не было.К тому же, добавил Шенкао, в протоколах не отражено, по каким признакам свидетели опознали Ахалая, не отражены конкретные приметы мужчины, лишь общие признаки.Последнее, самое существенное нарушение - по мнению защитника, Ахалая должно было быть обеспечено право на защиту, чего сделано не было.По словам начальника Судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даура Амичба, следователь принимает решения о необходимых процессуальных действиях самостоятельно, без вынесения в необходимом порядке постановления.Он отметил, что свидетели описали и прямо указали на человека, которого опознали по росту, прическе, телосложению и по голосу. По словам Амичба, процедура опознания прошла через два часа после допроса самого Ахалая, но в другом здании. Двое свидетелей на опознании подтвердили, что Ахалая приобретал на автостоянке автомобиль Toyota Mark2 (на котором, по версии стороны обвинения, преступники приехали на место убийства – ред.).После составления протокола задержания, по словам Амичба, Ахалая был дан статус обвиняемого, и он мог гарантировать свои права на защиту. Ахалая мог запросить защиту и в статусе свидетеля, но в протоколе нет данных, что он изъявил желание вызвать защитника.Руслан Тыркба добавил, что решение следователя в данном случае действительно не должно "обрамляться" в отдельное постановление, такого порядка не предусмотрено.Сам Ахалая рассказал, что его доставили на опознание из камеры, в которой он сидел после задержания. Он обратил внимание, что ни один из свидетелей не описал выделяющиеся на его теле родинки. К тому же, по словам обвиняемого, адвоката ему никто не предлагал, а он сам не знал, что защитник ему положен.Судебная коллегия, совещаясь на месте, принял решение ходатайство стороны защиты отклонить. Суд не согласился с утверждением, что все решения следователя должны быть оформлены в процессуальное решение, в том числе проведение опознания, в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего.Еще одно ходатайство было заявлено адвокатом Автандилом Чкадуа. По словам Чкадуа, в период совершения убийства в Абхазии было зарегистрировано 150 машин марки Toyota Mark2 белого цвета. Он предоставил суду ответ на запрос, в котором были указаны 13 видов автомобилей с номерами 122 разной модификации.Даур Амичба отметил, что документ возможно приобщить к материалам дела, но подчеркнул, что весь маршрут автомобиля, на котором было совершено убийство, преследовался камерами видеонаблюдения до момента его сожжения."Данный автомобиль не является случайным, он преследовался по серийному номеру, на который имели документы в таможне. Он характеризуется уникальным vin-номером (идентификационный номер транспорта – ред.), который не повторяется, этот номер был в таможне и при осмотре автомобиля после сожжения, он был на кузове автомобиля", - сказал он.Суд принял решения документ к материалам дела приобщить.Следующее заседание суда состоится 2 мая.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-radzhaba-ankvab-1045269114.html

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