https://sputnik-abkhazia.ru/20230430/abkhaziya-voshla-v-troyku-populyarnykh-letnikh-napravleniy-dlya-rossiyskikh-turistov-1045560307.html

Абхазия вошла в тройку популярных летних направлений для российских туристов

Абхазия вошла в тройку популярных летних направлений для российских туристов

Спрос на туры по Абхазии вырос, их выбирает на 3% больше опрошенных, чем в прошлом году. 30.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-30T15:34+0300

2023-04-30T15:34+0300

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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Абхазия вошла в топ-3 популярных направлений для летнего отдыха у российских туристов, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на исследование интернет-магазина туров Travelata.Первую строчку традиционно заняла Турция, отдохнуть там планирует почти половина опрошенных - 46%. 26% предпочли внутренний туризм и отправятся в российские регионы. Абхазия, занявшая третью строчку рейтинга, сумела повысить свои показатели по сравнению с прошлым годом - черноморскую республику выбирают 10% поучаствовавших в опросе.По словам аналитиков, спрос на отдых внутри России упал на 36%. Причиной стало то, что если в прошлом году из-за сложной политической ситуации международные рейсы были приостановлены, то в этом году туристы готовы платить больше за то, чтобы отдохнуть за рубежом.При этом эксперты добавляют, что все поездки в целом подорожали на 20-25% по сравнению с годом ранее.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230430/nachalis-poezdki-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu-1045557226.html

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