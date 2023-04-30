https://sputnik-abkhazia.ru/20230430/nachalis-poezdki-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu-1045557226.html

Начались поездки в Абхазию по "единому" билету

Начались поездки в Абхазию по "единому" билету

Мультимодальные перевозки в города черноморской республики будут осуществляться до 30 сентября. 30.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-30T09:00+0300

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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Поездки в Абхазию по "единому" билету запустили в воскресенье, 30 апреля. Об этом сообщает Министерство транспорта России.Поездка из Сочи в Гагру обойдется путешественникам в 582 рубля, в Пицунду - в 643 рубля, в Гудауту - 675 рублей, в Новый Афон - 749 рублей, в Сухум - 806 рублей.Купить билет "поезд+автобус" можно в привокзальных кассах, в кассах агентских сетей АО "ФПК" и на сайте РЖД. Билет "самолет+автобус" оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты.Перевозки по "единому" билету были организованы в 2017 году, благодаря им добираться в Абхазию из российских регионов стало проще. Популярность таких поездок растет - 2022 году таким способом путешествия в республику воспользовались четыре тысячи россиян, почти в два раза больше, чем годом ранее.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/bolee-chetyrekh-tysyach-turistov-priekhali-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu-v-2022-godu-1041840333.html

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