https://sputnik-abkhazia.ru/20230430/kasting-vtorogo-sezona-apsny-star-nachalsya-v-gosfilarmonii-1045559764.html

Кастинг второго сезона "Apsny-Star" начался в Госфилармонии

Кастинг второго сезона "Apsny-Star" начался в Госфилармонии

Главный приз проекта – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных. 30.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-30T13:38+0300

2023-04-30T13:38+0300

2023-04-30T13:38+0300

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СУХУМ, 30 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кастинг второго сезона музыкального проекта "Apsny-Star" начался в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба в воскресенье, 30 апреля. Продюсер проекта Анри Гумба рассказал, что в кастинге принимают участие исполнители от 16 лет и старше. Каждый из них споет песню, которую выберет сам. При этом члены жюри могут попросить участников исполнить дополнительные песни, чтобы лучше оценить их вокальные способности. Согласно правилам, в первых двух сезонах должны принять участие по 15 исполнителей, которые будут отобраны в команды троих наставников. По двое участников от каждого наставника будут бороться за победу в третьем суперсезоне. При этом Анри Гумба сообщил, что в результате кастинга на второй сезон проекта жюри может отобрать на несколько человек больше запланированного. "Поймать свою звезду" на кастинге решились 18 претендентов. Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/zvezdy-udivlyayut-tretiy-kontsert-apsny-star-1045437828.html

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