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Кастинг второго сезона "Apsny-Star" начался в Госфилармонии
Кастинг второго сезона "Apsny-Star" начался в Госфилармонии
Главный приз проекта – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных. 30.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-30T13:38+0300
2023-04-30T13:38+0300
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СУХУМ, 30 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кастинг второго сезона музыкального проекта "Apsny-Star" начался в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба в воскресенье, 30 апреля. Продюсер проекта Анри Гумба рассказал, что в кастинге принимают участие исполнители от 16 лет и старше. Каждый из них споет песню, которую выберет сам. При этом члены жюри могут попросить участников исполнить дополнительные песни, чтобы лучше оценить их вокальные способности. Согласно правилам, в первых двух сезонах должны принять участие по 15 исполнителей, которые будут отобраны в команды троих наставников. По двое участников от каждого наставника будут бороться за победу в третьем суперсезоне. При этом Анри Гумба сообщил, что в результате кастинга на второй сезон проекта жюри может отобрать на несколько человек больше запланированного. "Поймать свою звезду" на кастинге решились 18 претендентов. Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/zvezdy-udivlyayut-tretiy-kontsert-apsny-star-1045437828.html
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абхазия, музыка, культура
абхазия, музыка, культура

Кастинг второго сезона "Apsny-Star" начался в Госфилармонии

13:38 30.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Кастинг на ApsnyStar
Кастинг на ApsnyStar - Sputnik Абхазия, 1920, 30.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Главный приз проекта – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
СУХУМ, 30 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кастинг второго сезона музыкального проекта "Apsny-Star" начался в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба в воскресенье, 30 апреля.
Для участия во втором сезоне уже отобрано шесть человек, их выбрали во время первых прослушиваний. Это Инна Койонова, Нила Начкебия, Сария Айба, Диана Карбашян, Рената Хаджиева, Муслим Ларго.
Продюсер проекта Анри Гумба рассказал, что в кастинге принимают участие исполнители от 16 лет и старше. Каждый из них споет песню, которую выберет сам. При этом члены жюри могут попросить участников исполнить дополнительные песни, чтобы лучше оценить их вокальные способности.
Согласно правилам, в первых двух сезонах должны принять участие по 15 исполнителей, которые будут отобраны в команды троих наставников. По двое участников от каждого наставника будут бороться за победу в третьем суперсезоне.
При этом Анри Гумба сообщил, что в результате кастинга на второй сезон проекта жюри может отобрать на несколько человек больше запланированного. "Поймать свою звезду" на кастинге решились 18 претендентов.
Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.
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