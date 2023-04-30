https://sputnik-abkhazia.ru/20230430/kulturnaya-afisha-abkhazii-meropriyatiya-dlya-vzroslykh-i-detey-1045564730.html

Культурная афиша Абхазии: мероприятия для взрослых и детей

Культурная афиша Абхазии: мероприятия для взрослых и детей

Афиша культурных событий Абхазии на неделю - с 1 по 7 мая. 30.04.2023, Sputnik Абхазия

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Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.SputnikНа предстоящей неделе в Русском театре драмы планируется показ семи спектаклей:2 мая в 19:00 на сцене РУСДРАМа предстанет "Красавец мужчина", поставленный по пьесе русского драматурга Александра Островского.3 мая в 19:00 - “Мама” по пьесе Флориана Зеллера. На сцене будет раскрыта сложная тема взаимоотношений родителей и детей, материнской любви и отношения к взрослению детей, покидающих отчий дом.4 мая в 19:00 - комедия "Примадонны", история о том, как два безработных актера используют свой дар перевоплощения, чтобы заполучить чужое наследство.5 мая в 12:00 - детский спектакль "Братец кролик и братец лис".5 мая в 19:00 - “Последний из ушедших” по одноименному роману Баграта Шинкуба.6 мая в 19:00 - "Солярис" по роману Станислава Лема. Это интеллектуальный спектакль, попытка разобраться в себе: что скрывает бессознательное, способно ли вернуться прошлое, бессильна ли человеческая логика при столкновении с чем-то могущественным и непознанным?7 мая в 19:00 - комедия "Клинический случай"режиссера-постановщика Сергея Ефремова. Это спектакль со стремительно развивающимся действием, массой комичных ситуаций и хитросплетением сюжетных линий.В Центральном выставочном зале Сухума 2 мая в 16:00 откроется выставка работ художника Адгура Ампар. Экспозиция будет доступна до 12 мая.В Государственной филармонии 4 и 5 мая в 18:00 пройдет XXV фестиваль-конкурс детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии "Адзыхь" ("Родник" - прим. ред).А 7 мая в 18:00 - в Абхазской госфилармонии состоится детский музыкальный спектакль "Синий трактор”.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/russkiy-yumor-s-abkhazskim-aktsentom-semeynyy-portret-s-postoronnim-v-abkhazskom-teatre-1045543541.html

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