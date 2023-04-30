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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 мая

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 мая

Погоду черноморского побережья Абхазии будут определять перепады атмосферного давления 30.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-30T18:01+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. В понедельник, 1 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и до полудня местами дождь разной интенсивности, туман, гроза.Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +12°С до 17°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 40-60%.

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абхазия, погода в абхазии