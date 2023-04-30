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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 мая
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 мая
Погоду черноморского побережья Абхазии будут определять перепады атмосферного давления 30.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-30T18:01+0300
2023-04-30T18:01+0300
2023-04-30T18:01+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. В понедельник, 1 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и до полудня местами дождь разной интенсивности, туман, гроза.Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +12°С до 17°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 40-60%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 мая
Погоду черноморского побережья Абхазии будут определять перепады атмосферного давления
СУХУМ, 30 апр - Sputnik. В понедельник, 1 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и до полудня местами дождь разной интенсивности, туман, гроза.
Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +12°С до 17°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 40-60%.