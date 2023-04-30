Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230430/rossiyskie-shturmoviki-osvobodili-chetyre-kvartala-na-zapade-artemovska-1045564060.html
Российские штурмовики освободили четыре квартала на западе Артемовска
Российские штурмовики освободили четыре квартала на западе Артемовска
Всего за сутки на Донецком направлении уничтожено более 480 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей... 30.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-30T17:12+0300
2023-04-30T17:12+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
донбасс
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045122526_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e9eff54f8aad6f75f37a49d1279eaf0a.jpg
СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Российские штурмовые отряды продолжают вытеснять противника из Артемовска, за сутки они овладели четырьмя кварталами на западе города, сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении Киев за сутки потерял до 85 солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля, на Красно-Лиманском направлении - до 65 солдат, боевую бронированную машину, три автомобиля, две гаубицы Д-20 и Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили до 30 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, на Херсонском направлении - более 10 солдат, автомобиль, гаубицу "Мста-Б", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 115 районах, командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ, пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны. Кроме того, был нанесен удар по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска, уничтожено до 200 тонн украинских боеприпасов.Средства ПВО России за сутки перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", четыре украинских беспилотника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-po-mestu-nakhozhdeniya-komandirov-gruppirovki-vsu-kherson-1045550825.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045122526_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_40c80e5ef6090ccce8c6abecf937dd35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф
россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф

Российские штурмовики освободили четыре квартала на западе Артемовска

17:12 30.04.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 30.04.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Всего за сутки на Донецком направлении уничтожено более 480 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Российские штурмовые отряды продолжают вытеснять противника из Артемовска, за сутки они овладели четырьмя кварталами на западе города, сообщает Министерство обороны России.
За сутки авиация совершила четыре вылета, артиллерия выполнила 61 огневую задачу. Кроме того, были уничтожены пункты временной дислокации 24-й механизированной бригады и отряда сил специальных операций ВСУ в Константиновке, склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады.
На Купянском направлении Киев за сутки потерял до 85 солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля, на Красно-Лиманском направлении - до 65 солдат, боевую бронированную машину, три автомобиля, две гаубицы Д-20 и Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили до 30 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, на Херсонском направлении - более 10 солдат, автомобиль, гаубицу "Мста-Б", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 115 районах, командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ, пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны.
Кроме того, был нанесен удар по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска, уничтожено до 200 тонн украинских боеприпасов.
Средства ПВО России за сутки перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", четыре украинских беспилотника.
Работа морской пехоты в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 29.04.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские войска нанесли удар по месту нахождения командиров группировки ВСУ "Херсон"
Вчера, 18:31
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0