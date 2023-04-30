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Российские штурмовики освободили четыре квартала на западе Артемовска
Российские штурмовики освободили четыре квартала на западе Артемовска
Всего за сутки на Донецком направлении уничтожено более 480 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей... 30.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-30T17:12+0300
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Российские штурмовые отряды продолжают вытеснять противника из Артемовска, за сутки они овладели четырьмя кварталами на западе города, сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении Киев за сутки потерял до 85 солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля, на Красно-Лиманском направлении - до 65 солдат, боевую бронированную машину, три автомобиля, две гаубицы Д-20 и Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили до 30 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, на Херсонском направлении - более 10 солдат, автомобиль, гаубицу "Мста-Б", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 115 районах, командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ, пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны. Кроме того, был нанесен удар по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска, уничтожено до 200 тонн украинских боеприпасов.Средства ПВО России за сутки перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", четыре украинских беспилотника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-po-mestu-nakhozhdeniya-komandirov-gruppirovki-vsu-kherson-1045550825.html
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россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф
россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф
Российские штурмовики освободили четыре квартала на западе Артемовска
Всего за сутки на Донецком направлении уничтожено более 480 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
СУХУМ, 30 апр - Sputnik.
Российские штурмовые отряды продолжают вытеснять противника из Артемовска, за сутки они овладели четырьмя кварталами на западе города, сообщает
Министерство обороны России.
За сутки авиация совершила четыре вылета, артиллерия выполнила 61 огневую задачу. Кроме того, были уничтожены пункты временной дислокации 24-й механизированной бригады и отряда сил специальных операций ВСУ в Константиновке, склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады.
На Купянском направлении Киев за сутки потерял до 85 солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля, на Красно-Лиманском направлении - до 65 солдат, боевую бронированную машину, три автомобиля, две гаубицы Д-20 и Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили до 30 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, на Херсонском направлении - более 10 солдат, автомобиль, гаубицу "Мста-Б", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 115 районах, командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ, пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны.
Кроме того, был нанесен удар по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска, уничтожено до 200 тонн украинских боеприпасов.
Средства ПВО России за сутки перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", четыре украинских беспилотника.