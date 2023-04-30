https://sputnik-abkhazia.ru/20230430/rossiyskie-shturmoviki-osvobodili-chetyre-kvartala-na-zapade-artemovska-1045564060.html

Российские штурмовики освободили четыре квартала на западе Артемовска

Российские штурмовики освободили четыре квартала на западе Артемовска

Всего за сутки на Донецком направлении уничтожено более 480 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей... 30.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-30T17:12+0300

2023-04-30T17:12+0300

2023-04-30T17:12+0300

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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Российские штурмовые отряды продолжают вытеснять противника из Артемовска, за сутки они овладели четырьмя кварталами на западе города, сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении Киев за сутки потерял до 85 солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля, на Красно-Лиманском направлении - до 65 солдат, боевую бронированную машину, три автомобиля, две гаубицы Д-20 и Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили до 30 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, на Херсонском направлении - более 10 солдат, автомобиль, гаубицу "Мста-Б", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 115 районах, командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ, пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны. Кроме того, был нанесен удар по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска, уничтожено до 200 тонн украинских боеприпасов.Средства ПВО России за сутки перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", четыре украинских беспилотника.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-po-mestu-nakhozhdeniya-komandirov-gruppirovki-vsu-kherson-1045550825.html

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