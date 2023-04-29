https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-po-mestu-nakhozhdeniya-komandirov-gruppirovki-vsu-kherson-1045550825.html
Российские войска нанесли удар по месту нахождения командиров группировки ВСУ "Херсон"
Российские войска нанесли удар по месту нахождения командиров группировки ВСУ "Херсон"
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования, цель удара была достигнута. 29.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-29T18:31+0300
2023-04-29T18:31+0300
2023-04-29T18:31+0300
россия
военная спецоперация рф в донбассе
украина
донбасс
в мире
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045122718_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_8964d0946d4fd5c419a1c33849e21f46.jpg
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Российские войска нанесли групповой удар по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ "Херсон", сообщает Министерство обороны России. На Красно-Лиманском направлении за сутки было уничтожено до 75 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-20 и Д-30.На Донецком направлении продолжаются бои на западных окраинах Артемовска, за сутки там совершено семь вылетов авиации, артиллерия выполнила 58 огневых задач. За сутки Киев потерял на этом направлении более 575 солдат и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, двенадцать автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", гаубицу Д-30, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки российские войска уничтожили более 85 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-20 и Д-30, на Херсонском направлении - до 20 солдат ВСУ, два автомобиля, гаубицу Д-30.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток поражены 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живая сила и техника в 126 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожен вертолет Ми-8 и 14 беспилотников, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/shoygu-vooruzhenie-peredavaemoe-ukraine-popadaet-v-ruki-terroristov-1045518436.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/zrk-patriot-i-f-16-na-ukraine-gibel-amerikanskoy-mifologii-1045515045.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045122718_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_95697aaccaee82da4c906bc6c972aa48.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, донбасс, в мире, новости, министерство обороны рф
россия, украина, донбасс, в мире, новости, министерство обороны рф
Российские войска нанесли удар по месту нахождения командиров группировки ВСУ "Херсон"
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования, цель удара была достигнута.
СУХУМ, 29 апр - Sputnik.
Российские войска нанесли групповой удар по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ "Херсон", сообщает
Министерство обороны России.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении были пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, противник потерял более 70 бойцов, пять боевых бронированных машин, автомобиль с боеприпасами, два пикапа, гаубицу Д-20.
На Красно-Лиманском направлении за сутки было уничтожено до 75 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-20 и Д-30.
На Донецком направлении продолжаются бои на западных окраинах Артемовска, за сутки там совершено семь вылетов авиации, артиллерия выполнила 58 огневых задач. За сутки Киев потерял на этом направлении более 575 солдат и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, двенадцать автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", гаубицу Д-30, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки российские войска уничтожили более 85 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-20 и Д-30, на Херсонском направлении - до 20 солдат ВСУ, два автомобиля, гаубицу Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток поражены 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живая сила и техника в 126 районах.
Средствами противовоздушной обороны уничтожен вертолет Ми-8 и 14 беспилотников, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.