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Российские войска нанесли удар по месту нахождения командиров группировки ВСУ "Херсон"

Российские войска нанесли удар по месту нахождения командиров группировки ВСУ "Херсон"

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования, цель удара была достигнута. 29.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-29T18:31+0300

2023-04-29T18:31+0300

2023-04-29T18:31+0300

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Российские войска нанесли групповой удар по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ "Херсон", сообщает Министерство обороны России. На Красно-Лиманском направлении за сутки было уничтожено до 75 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-20 и Д-30.На Донецком направлении продолжаются бои на западных окраинах Артемовска, за сутки там совершено семь вылетов авиации, артиллерия выполнила 58 огневых задач. За сутки Киев потерял на этом направлении более 575 солдат и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, двенадцать автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", гаубицу Д-30, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки российские войска уничтожили более 85 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-20 и Д-30, на Херсонском направлении - до 20 солдат ВСУ, два автомобиля, гаубицу Д-30.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток поражены 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живая сила и техника в 126 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожен вертолет Ми-8 и 14 беспилотников, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/shoygu-vooruzhenie-peredavaemoe-ukraine-popadaet-v-ruki-terroristov-1045518436.html

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