https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/meteorolog-rasskazala-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-abkhazii-na-mayskie-prazdniki--1045544963.html

Метеоролог рассказала, какая погода ожидается в Абхазии на майские праздники

Метеоролог рассказала, какая погода ожидается в Абхазии на майские праздники

Специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш в эфире радио Sputnik рассказала о погоде в Абхазии на первую половину мая. 01.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-01T16:20+0300

2023-05-01T16:20+0300

2023-05-01T16:20+0300

радио

подкасты

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1d/1045544799_0:0:2495:1404_1920x0_80_0_0_1ff32d29b0db7ea21de70e13dc132f9a.jpg

Метеоролог рассказала, какая погода ожидается в Абхазии на майские праздники Метеоролог рассказала, какая погода ожидается в Абхазии на майские праздники

С 1 по 10 мая погода в Абхазии будет устойчивой, однако ожидаются перепады атмосферного давления, сообщила метеоролог."В основном ожидается переменная облачность. В отдельные дни временами пройдут дожди, сопровождающиеся грозой и густым туманом в утренние часы. Ветер будет слабый, умеренный, лишь в отдельные дни будут наблюдаться порывы от 10 до 15 метров в секунду. Температура воздуха – в пределах нормы. Ночью - от 10 до 15 градусов. Днем – от 18 до 23, даже в отдельные дни до 26 градусов", - сообщила Трапш.По информации синоптика после 10 мая погода будет без осадков и более устойчивая, чем в первые дня месяца.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, погода в абхазии, аудио