https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/meteorolog-rasskazala-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-abkhazii-na-mayskie-prazdniki--1045544963.html
Метеоролог рассказала, какая погода ожидается в Абхазии на майские праздники
Метеоролог рассказала, какая погода ожидается в Абхазии на майские праздники
Специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш в эфире радио Sputnik рассказала о погоде в Абхазии на первую половину мая. 01.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-01T16:20+0300
2023-05-01T16:20+0300
2023-05-01T16:20+0300
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Метеоролог рассказала, какая погода ожидается в Абхазии на майские праздники
Метеоролог рассказала, какая погода ожидается в Абхазии на майские праздники
С 1 по 10 мая погода в Абхазии будет устойчивой, однако ожидаются перепады атмосферного давления, сообщила метеоролог."В основном ожидается переменная облачность. В отдельные дни временами пройдут дожди, сопровождающиеся грозой и густым туманом в утренние часы. Ветер будет слабый, умеренный, лишь в отдельные дни будут наблюдаться порывы от 10 до 15 метров в секунду. Температура воздуха – в пределах нормы. Ночью - от 10 до 15 градусов. Днем – от 18 до 23, даже в отдельные дни до 26 градусов", - сообщила Трапш.По информации синоптика после 10 мая погода будет без осадков и более устойчивая, чем в первые дня месяца.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, погода в абхазии, аудио
подкасты, погода в абхазии, аудио
Метеоролог рассказала, какая погода ожидается в Абхазии на майские праздники
Специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш в эфире радио Sputnik рассказала о погоде в Абхазии на первую половину мая.
С 1 по 10 мая погода в Абхазии будет устойчивой, однако ожидаются перепады атмосферного давления, сообщила метеоролог.
"В основном ожидается переменная облачность. В отдельные дни временами пройдут дожди, сопровождающиеся грозой и густым туманом в утренние часы. Ветер будет слабый, умеренный, лишь в отдельные дни будут наблюдаться порывы от 10 до 15 метров в секунду. Температура воздуха – в пределах нормы. Ночью - от 10 до 15 градусов. Днем – от 18 до 23, даже в отдельные дни до 26 градусов", - сообщила Трапш.
По информации синоптика после 10 мая погода будет без осадков и более устойчивая, чем в первые дня месяца.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.