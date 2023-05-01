https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/pamyat-nestora-lakoba-pochtili-v-gudaute-1045578932.html
Память Нестора Лакоба почтили в Гудауте
Память Нестора Лакоба почтили в Гудауте
Советский революционер, абхазский политический деятель Нестор Лакоба родился 1 мая 1893 года в селе Лыхны Гудаутского района. 01.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-01T12:35+0300
2023-05-01T12:35+0300
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ГУДАУТА, 1 май - Sputnik, Бадри Есиава. Память абхазского политического деятеля Нестора Лакоба почтили в Гудауте во вторник, 1 мая.Ученики младших классов новоафонской школы зачитали биографию Нестора Лакоба.В церемонии участвовало руководство Гудаутского района, члены Правительства страны, депутаты Парламента и Собрания Гудаутского района, сотрудники госучреждений, представители фамилии Лакоба, члены коммунистической партии Абхазии и Совета старейшин, общественность.После возложения участники церемонии направились в гудаутский дом культуры, где пройдет вечер памяти Нестора Лакоба.Нестор Аполлонович Лакоба – профессиональный революционер-большевик, видный деятель Коммунистической партии и выдающийся руководитель социалистического строительства в Абхазии. Он был неутомимым борцом за свободу народа Абхазии; по его инициативе была организована революционная крестьянская дружина "Киараз".На I съезде Советов Абхазии в феврале 1922 года Нестор Лакоба был избран председателем Совнаркома Абхазии. 28 декабря 1936 года он был отравлен в доме Лаврентия Берия в Тбилиси, а через несколько месяцев объявлен "врагом народа". Вся его семья и близкие родственники подверглись репрессиям. Место захоронения Лакоба все еще нПосле смерти Иосифа Сталина Лакоба был реабилитирован, в 1959 году в Сухуме ему был воздвигнут памятник. Место его захоронения все еще неизвестно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/lider-sovetskoy-abkhazii-so-dnya-rozhdeniya-nestora-lakoba-proshlo-130-let-1045574440.html
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нестор лакоба, абхазия, гудаута, история
нестор лакоба, абхазия, гудаута, история
Память Нестора Лакоба почтили в Гудауте
12:35 01.05.2023 (обновлено: 12:43 01.05.2023)
Советский революционер, абхазский политический деятель Нестор Лакоба родился 1 мая 1893 года в селе Лыхны Гудаутского района.
ГУДАУТА, 1 май - Sputnik, Бадри Есиава. Память абхазского политического деятеля Нестора Лакоба почтили в Гудауте во вторник, 1 мая.
Ученики младших классов новоафонской школы зачитали биографию Нестора Лакоба.
В церемонии участвовало руководство Гудаутского района, члены Правительства страны, депутаты Парламента и Собрания Гудаутского района, сотрудники госучреждений, представители фамилии Лакоба, члены коммунистической партии Абхазии и Совета старейшин, общественность.
После возложения участники церемонии направились в гудаутский дом культуры, где пройдет вечер памяти Нестора Лакоба.
Нестор Аполлонович Лакоба – профессиональный революционер-большевик, видный деятель Коммунистической партии и выдающийся руководитель социалистического строительства в Абхазии. Он был неутомимым борцом за свободу народа Абхазии; по его инициативе была организована революционная крестьянская дружина "Киараз".
На I съезде Советов Абхазии в феврале 1922 года Нестор Лакоба был избран председателем Совнаркома Абхазии. 28 декабря 1936 года он был отравлен в доме Лаврентия Берия в Тбилиси, а через несколько месяцев объявлен "врагом народа". Вся его семья и близкие родственники подверглись репрессиям. Место захоронения Лакоба все еще н
После смерти Иосифа Сталина Лакоба был реабилитирован, в 1959 году в Сухуме ему был воздвигнут памятник. Место его захоронения все еще неизвестно.