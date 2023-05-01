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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 2 мая
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 2 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять барическое повышенного давления. 01.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-01T19:30+0300
2023-05-01T19:30+0300
2023-05-01T19:36+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Во вторник, 2 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до 16°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 40-60%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 2 мая
19:30 01.05.2023 (обновлено: 19:36 01.05.2023)
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять барическое повышенного давления.
СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Во вторник, 2 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до 16°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 40-60%.